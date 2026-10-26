우크라이나 전쟁이 바꾼 안보 공식

역사에 남다른 애착을 가진 '히스토리텔러'입니다. 국내와 해외의 주요 역사 이야기를 재미있게 전달해 드리겠습니다.

큰사진보기 ▲냉전 이후 군축과 국방산업 축소를 경험한 유럽은 우크라이나 전쟁을 계기로 생산 기반의 중요성을 재확인하고 있다. ⓒ AI 생성이미지 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

러시아의 우크라이나 침공이 장기화하면서, 유럽의 안보 전략이 무기 확보를 넘어 탄약 생산능력 확충으로 옮겨가고 있다. 전장에서 포탄과 미사일이 빠르게 소모되는 반면, 이를 보충할 생산시설과 원자재 공급망을 단기간에 확충하기 어렵다는 현실이 드러났기 때문이다. 최근 유럽연합(EU)은 포탄 생산을 늘리기 위한 공동 지원에 나섰고, 회원국들도 탄약 비축량과 방위산업 기반을 재점검하고 있다. 영국 역시 대구경 무기 생산을 약 20년 만에 재개한다고 발표하며 군수 생산기반 복원에 나섰다.첨단 무기와 정밀타격 기술이 전쟁의 양상을 바꾸고 있지만, 장기전의 승패를 좌우하는 것은 여전히 얼마나 많은 탄약을 지속적으로 공급할 수 있느냐다. 포탄이 부족하면 화력을 유지하기 어렵고, 생산시설이 있어도 화약과 폭약, 신관 등 핵심 부품이 모자라면 공급을 늘릴 수 없다. 러시아·우크라이나 전쟁은 전투력의 핵심이 무기의 성능만이 아니라 생산능력과 보급체계, 산업 기반에 있다는 사실을 다시 보여주고 있다.전쟁의 역사를 돌아보면 이 같은 원리는 반복됐다. 제1·2차 세계대전에서 탄약과 군수물자의 생산력이 전쟁의 지속 능력을 좌우했다. 냉전 이후 군축과 국방산업 축소를 경험한 유럽은 우크라이나 전쟁을 계기로 생산 기반의 중요성을 재확인하고 있다. 전쟁은 전선에서 벌어지지만, 장기전의 승부는 후방의 공장과 공급망에서도 갈린다.전쟁에서 군수물자의 중요성이 본격적으로 드러난 것은 근대 산업전쟁 시대다. 제1차 세계대전은 이를 극명하게 보여줬다. 참호전이 장기화하면서 기관총과 야포, 포탄 소비가 급증했고, 전쟁은 병사들의 용기만으로 승부를 낼 수 없는 소모전으로 변했다. 전선에서 포탄이 떨어지면 공격을 멈춰야 했고, 이를 보충할 공장과 철도, 수송체계가 전쟁의 지속 능력을 결정했다.제2차 세계대전에서는 군수산업의 중요성이 한층 커졌다. 전차와 항공기, 함정의 성능뿐 아니라 이를 대량으로 생산하고 손실을 보충하는 능력이 승패를 좌우했다. 미국은 막대한 산업 기반을 바탕으로 항공기와 함정, 차량 등 전쟁 물자를 대량 생산해 연합국의 전쟁 수행을 뒷받침했다. 전쟁은 전선에서 벌어졌지만, 그 전선을 지탱하는 힘은 후방의 공장과 노동력, 원자재 공급망에서 나왔다.한국전쟁 역시 군수지원의 중요성을 보여준 사례다. 한반도의 험준한 지형과 긴 보급선, 혹한은 탄약과 연료, 식량을 전선까지 운반하는 일을 어렵게 만들었다. 아무리 강한 화력을 갖춘 부대라도 보급이 끊기면 전투력을 유지하기 어려웠다. 전투부대의 숫자와 무기 성능만으로 전쟁의 지속 능력을 설명할 수 없는 이유다.현대전도 이 법칙에서 벗어나지 않는다. 정밀유도무기와 무인기, 장거리 타격 수단이 발전했지만 고강도 전쟁이 장기화하면 값비싼 첨단무기와 대량 소모되는 탄약을 동시에 확보해야 한다. 특히 포병 전력은 한 번의 타격보다 반복적인 화력 운용이 중요하다. 포탄 생산과 운송, 저장, 보충이 원활하지 않으면 전선에서 확보한 우위도 지속하기 어렵다.우크라이나 전쟁은 서방 군수산업의 구조적 취약성을 드러냈다. 냉전 종식 이후 유럽 여러 국가는 국방비와 군수 생산시설을 줄이고 평시 수요에 맞춘 효율적인 생산체계를 구축했다. 재고를 최소화하고 주문에 맞춰 생산하는 방식은 평시에는 합리적이었지만, 막대한 탄약이 필요한 전쟁에서는 한계를 보였다.유럽의 대응도 달라졌다. EU는 2023년 탄약 생산지원 프로그램(ASAP)을 마련해 포탄과 화약, 폭약 등 공급망의 병목을 해소하고 생산시설 확충을 지원했다. 유럽의회 조사자료에 따르면, 유럽의 155㎜ 포탄 연간 생산능력은 2022년 약 30만 발 수준에서 2026년 말에는 200만 발 수준으로 확대될 것으로 전망됐다. 다만 이는 생산능력에 관한 수치로, 실제 생산량이나 우크라이나에 공급되는 물량과 동일하지는 않다.생산시설을 늘린다고 곧바로 충분한 탄약이 쏟아지는 것도 아니다. 포탄은 탄체만으로 완성되지 않는다. 화약과 폭약, 신관, 추진장약 등 여러 부품과 원재료가 필요하고, 이를 다룰 숙련 인력과 품질검사 체계도 갖춰야 한다. 생산시설을 확충하고 공급업체를 확보하는 데는 시간과 투자가 필요하다. 유럽의 군수산업이 생산 확대에 나섰음에도 공급망 병목과 국가별 조달체계의 분절이 과제로 남은 이유다.최근 영국이 대구경 무기 생산을 재개하기로 한 것도 같은 맥락이다. 무기 생산 기반을 해외 공급망에만 의존하거나 평시 수요에 맞춰 축소할 경우, 안보 위기가 발생했을 때 필요한 물량을 신속히 확보하기 어렵다는 판단이 반영된 것이다.결국 탄약 경쟁은 단순한 생산량 대결이 아니다. 국가가 장기간 주문을 보장하고 기업이 설비에 투자할 수 있도록 하며, 원자재와 부품 공급망을 유지하는 산업정책의 문제다. 전쟁이 시작된 뒤 생산시설을 새로 짓는 것보다 평시에 생산 기반과 숙련 인력을 유지하는 것이 훨씬 중요하다는 교훈이다.탄약이 전쟁의 모든 것을 결정하는 것은 아니다. 작전계획과 지휘 능력, 정보력, 병력의 숙련도, 무기체계의 성능도 전투 결과에 큰 영향을 미친다. 그러나 장기 소모전에서는 이 모든 요소를 뒷받침할 물자가 충분해야 한다. 전술적 승리를 거두더라도 탄약과 부품을 보충하지 못하면 전쟁을 지속하기 어렵다.한국에도 시사점은 분명하다. 한반도는 북한의 대규모 포병 전력과 미사일 위협에 직면해 있고, 유사시 짧은 시간에 막대한 탄약과 군수물자가 필요할 수 있다. 따라서 평시 비축량뿐 아니라 전시 생산능력, 원자재 조달, 공급업체의 안정성, 수송·정비 체계를 함께 점검해야 한다.방위산업의 경쟁력도 무기 수출 실적이나 첨단 기술만으로 평가하기 어렵다. 위기 상황에서 필요한 물량을 제때 생산하고, 장기간 공급을 유지하며, 동맹국의 수요까지 감당할 수 있는지가 중요하다. 평소에는 눈에 잘 띄지 않는 탄약 생산라인과 군수창고가 국가안보의 핵심 기반인 셈이다.전쟁의 역사는 반복해서 같은 사실을 보여준다. 전선에서 총성이 멈추지 않으려면 후방의 공장도 멈춰서는 안 된다. 전쟁은 무기로 시작하지만, 장기전의 승부는 그 무기를 얼마나 꾸준히 만들어낼 수 있느냐에서 갈린다.