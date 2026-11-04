북한 인조고기밥도 맛보고, 민속놀이도 해 보고

큰사진보기 ▲체험하는 아이24일 ‘2026 강원 통일문화 어울림 한마당’이 열린 가운데 행사의 일환으로 강원통일플러스센터 1층에 마련된 체험존에서 한 꼬마가 ‘남과 북이 함께 만나 통일을 꿈꾸는 DMZ 철조망’에 소원을 적기 위해 연필을 집고 있다. ⓒ 이새봄 관련사진보기

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큰사진보기 ▲에어바운스행사장에 놓인 에어바운스에서 행사에 참여한 아이들이 즐기고 있는 모습이다. ⓒ 이새봄 관련사진보기

큰사진보기 ▲강원권통일플러스센터춘천시 삼천동 강원권 통일플러스센터 건물 전경. ⓒ 이새봄 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이새봄 대학생기자의 기사입니다. 이 기사는 한림대학교 미디어스쿨 대학생기자가 취재한 것으로, 스쿨 뉴스플랫폼 한림미디어랩 The H에도 게재됩니다. (www.hallymmedialab.com)

"금강산 관광", "기차 타고 여행 가는 것 평양으로", "하루빨리 철조망이 걷히길", "평화 x 통일 크로스!!"...지난 24일 춘천시 의암호 수변공원 일대에서 '2026 강원 통일문화 어울림 한마당'이 열린 가운데 행사장에 설치된 가상의 철조망에 포스트잇으로 적힌 참가자들의 소원들이다.강원권 통일플러스센터가 주최한 이날 행사에서는 북한 음식과 남북민속놀이 체험은 물론, 북향민 이순실강사와 함께하는 요리교실, 통일퍼즐 맞추기 등 다양한 체험 프로그램이 진행돼 가족 단위 참가자들의 관심을 끌었다.민주평화통일자문회의 춘천시협의회, 강원평화통일민주교육센터, 강원북부·남부하나센터 등 다수의 관련 기관들이 참여해 체험 부스를 운영한 이번 행사에서 참가자들은 북한의 대표적인 서민 음식이자 길거리 음식인 인조고기밥을 맛보기도 했고, 북향민 통일메아리악단의 공연을 관람하며 70여 년간 왕래가 단절돼온 북한의 음식과 문화를 체험하는 시간을 가졌다."근처를 지나가다가 행사 소리를 듣고 왔다"는 김아무개(36)씨는 "에어바운스도 있어 아이들이 즐거워했을 뿐 아니라 아이에게 좋은 교육 기회를 줄 수 있어 좋은 경험이었다"고 말했다.행사를 준비한 강원권통일플러스센터 김계운 문화교육팀장은 "강원도는 접경 지역과 가까운 만큼 이 지역사회에서 통일문화의 공감대를 형성해 보고자 했다"며 "기존에 센터에서 진행하던 프로그램을 야외에서 시민들에 알리고, 에어바운스를 통해 어린이와 가족의 참여도 유도했다"고 밝혔다.가족 단위 참가자들의 관심을 끈 이번 행사에서, 주최 측의 또 다른 고민은 청년층의 참여를 어떻게 이끌어내느냐는 것이었다. 김팀장은 "무관심이 지속될수록 통일은 더 먼 미래로 밀릴 것"이라며 취업 준비 등으로 바쁜 청년들이 통일 관련 프로그램에 참여할 수 있는 방안을 고민하겠다고 말했다.통일교육 현장에서 청년층을 만나는 강사도 비슷한 고민을 전했다. 북한에서 생활하다 2007년 남한에 정착한 조혜영 강사는 북한의 이야기를 알리기 위해 강의 활동을 시작했다. 그는 강의를 진행하며 청소년과 대학생의 반응에 차이가 있다고 설명했다.조 강사는 "어린아이들은 통일의 의미를 모르는 상태에서 교육을 받기 때문에 언젠가는 해결해야 하는 문제라고 인식하는 반면, 대학생들은 눈앞에 놓인 시험과 취업 때문에 통일은 그다음 문제라고 생각하는 것 같다"고 말했다.조 강사는 남한에 정착한 경험도 들려 줬다. 그는 경쟁 중심의 사회에 적응하는 데 어려움을 느꼈지만, 자유로운 환경에서 자신의 노력으로 원하는 것을 이룰 수 있다는 점이 인상적이었다고 말했다. 조 강사는 "빨리 고향으로 갈 수 있는 방법이 통일"이라며, 통일문화 행사가 남북한 주민 사이의 거리감을 줄이고 서로를 이해하는 계기가 되도록 작은 보탬이라도 되고 싶다는 바람을 전했다.강원권통일플러스센터는 앞으로도 청년층을 비롯한 다양한 시민이 참여할 수 있는 통일문화 프로그램을 마련할 계획이다.이새봄 대학생기자