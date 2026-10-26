'트럼프 우경화' 저지한 룰라 "미국의 뒷마당 아냐"

큰사진보기 ▲25일 브라질 상파울루에서, 대통령 재선에 도전한 노동당 후보 루이스 이냐시오 룰라 다 시우바 브라질 대통령이 결선 투표에서 승리한 후 연설을 하고 있는 가운데, 브라질 하원의원 안드레 자노네스가 그를 포옹하고 있다. ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲25일 브라질 브라질리아에서 대통령선거 결선투표에서 패배한 후 연설을 하러 도착한 자유당 소속 브라질 대통령 후보 플라비우 보우소나루. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

극우 복음주의의 거대한 파고를 넘고 또다시 재선(통산 4선)에 성공한 루이스 이냐시오 룰라 다시우바 브라질 대통령은 브라질이 "그 누구의 뒷마당도 되지 않을 것"이라며 미국의 간섭에 단호히 맞서겠다는 의지를 밝혔다. 패배한 보우소나루 후보는 선거무효를 주장했다.브라질리아 시각으로 25일 밤 상파울루에서 지지자들 앞에 나선 룰라 대통령은 쉰 목소리로 "우리는 역사상 가장 적은 기권표를 기록했다. 우리는 역사상 가장 적은 무효표를 기록했다"면서 선거승리가 브라질 유권자들의 유례없는 참여로 가능했다는 점을 강조했다.그는 결선 투표에 앞서 청년 중심의 지지집회가 이어졌던 일을 언급하면서 감사를 표했다. 또 "오늘 손주들이 어르신을 업고 투표하러 가는 모습을 많이 보았다. 거동이 불편하신 분들, 암이나 다른 질병을 앓고 계신 분들까지도 투표하러 나오셨다"며 "이 나라 민주주의를 지키기 위해 투표가 매우 중요하다고 설득했기 때문"이라고 말했다.룰라 대통령은 선거운동 현장에 운집한 지지자들이 다 함께 독립기념일 노래를 불렀을 때 큰 감동을 받았다면서 가사 한 대목을 언급했다. 그는 "특히 '용감한 브라질 국민들아, 조국이 해방되거나 아니면 브라질을 위해 죽음을 택하리라'라는 구절을 부를 때 그랬다"면서 "그것은 이 나라가 누구의 뒷마당이 되는 것도 허락하지 않겠다는 시위였다"고 평가했다.미국이 중남미 국가들에 독점적 영향력을 행사하는 지정학적 상황을 일컬을 때 '미국의 뒷마당'이라는 표현을 쓰는데, 룰라 대통령의 말은 브라질은 더 이상 미국 맘대로 할 수 있는 나라가 아니라는 얘기다.도널드 트럼프 미국 대통령은 집권 2기를 시작한 이후 중남미 국가에 친미·보수 정치세력이 집권하도록 유도해 왔다. 콜롬비아, 칠레, 온두라스, 볼리비아, 페루, 에콰도르, 코스타리카에서 열린 대통령선거에서 모두 친미·보수 후보가 당선됐다. 미국은 베네수엘라에서 군사작전을 펼쳐 반미 성향의 니콜라스 마두로 대통령을 납치해 미국으로 압송하기도 했다.트럼프 대통령은 자이르 보우소나루 전 대통령이 폭동 및 쿠데타 모의 사건으로 수사를 받을 때부터 그를 옹호하면서 브라질 내정에 간섭하는 발언을 해왔다. 그는 보우소나루에 대한 유죄 판결에 불만을 표하면서 브라질산 제품에 50%의 고율 관세를 부과하고 브라질 대법관을 제재 명단에 올리기도 했다.고율관세로 브라질 경제를 압박하고 노골적으로 내정에 간섭하는 발언을 하는 미국을 등에 업고 아버지 대신 대선에 출마한 플라비우 보우소나루 후보는 대선 1차 투표에서 47.03%를 득표해 1위(룰라 45.16% 득표)를 차지했다. 그러나 브라질 역사에 한 번도 없었던 '결선 투표 역전'으로 패배한 것이다.룰라 대통령은 "이번 선거는 부정주의(negacionismo)의 패배였다. 거짓말의 패배였다"라면서 "한 사람이 그토록 뻔뻔하게, 마치 내면에 인간성의 흔적조차 없는 것처럼 그렇게 거짓말을 많이 할 줄은 상상도 못 했다. 모든 게 가짜처럼 보인다"라고 말하기도 했다. 거짓말 공세로 일관한 보우소나루 후보에 대한 유권자의 심판이 선거 결과로 나타났다는 것이다.룰라 대통령은 2002년 선거에서 처음 당선되고 2006년 재선돼 2011년 초까지 8년간 대통령을 지냈다. 하지만 지난 2022년 다시 한번 대통령 선거에 도전해 당선됐고, 이번 선거에서 다시 한번 재선에 성공했다.보우소나루 후보는 투표 마감시간이 2시간 연장된 것을 이유로 선거무효를 주장했다.룰라 후보 측은 대중교통 배차가 줄어 유권자들의 투표소 이동 및 투표권 행사가 침해받았다고 주장했고, 보우소나루 후보 측은 상파울루 등 3개 주의 기상이 악화돼 투표 시간 연장이 필요하다고 주장했다. 대법원은 이를 받아들여 오후 5시였던 투표 마감시간을 오후 7시로 연장했다.