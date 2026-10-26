학교와 마을이 함께 만든 '제6회 해밀·산울 무지개 축제'

큰사진보기 ▲축제가 시작되고 체험부스가 마련된 해밀 한빛공원 대운동장으로 학생들이 이동하고 있다 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲SDGs5 위컬(We Qual)팀의 성차별, 성평등 공주머니 던지기 놀이에 참여하는 학생들 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘2026 거리 한글문화 한마당(컬처로드)’에서 팀 바투가 국악 공연을 펼쳐 관객들의 뜨거운 박수와 호응을 이끌어냈다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲제1회 축제부터 지금까지 꾸준히 무대에 올라 축제의 열기를 더해 온 용인대 가온 태권도의 공연 모습. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲부스 홍보에 나선 아이들의 피켓 메시지 '마음 충전 100%로 오세요'가 눈길을 사로잡았다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스피치에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

세종시 해밀동(동장 한재일)이 해밀동체육회와 해밀교육마을협의회, 산울마을교육협의회와 손잡고 22일부터 24일까지 3일간 '제6회 해밀·산울 무지개 축제'를 열었다. 해밀한빛공원과 너나들이광장, 해밀동 복합커뮤니티센터 등이 축제의 무대로 활용됐으며, 해밀·산울동 주민 700여 명이 참여했다.이번 축제는 학교와 마을이 함께 만드는 마을교육축제를 중심으로 중고장터, 거리 공연, 체육대회, 토크콘서트 등이 이어지며 전 세대 주민이 함께 어우러지는 가을 축제의 장으로 자리매김했다.축제 첫날인 22일과 23일에는 해밀한빛공원 대운동장에서 마을교육 체험 부스가 운영됐다. 유치원과 초·중·고등학교가 함께 참여해 학교 간 교육과정을 공유하고, 학생들이 준비한 체험 활동을 주민들과 나누는 자리가 마련됐다.이번 체험 부스에는 해밀교육과정, 오후학교 박람회, 해밀초 늘봄학교 박람회, 해밀 중·고 동아리 및 학생 자율부스, 해밀유치원 학부모회 부스와 해밀 초·중·고 학부모회가 마련한 '해밀분식' 등이 들어섰다.부스체험을 통해 스탬프를 모두 받은 학생들에게는 '해밀분식'의 먹거리가 제공됐다. 학생들은 집에서 챙겨 온 다회용기에 음식을 담고, 개인 에코백을 활용해 체험 물품을 챙기는 등 작은 실천으로 환경 보호에도 동참했다.해밀초등학교 김현진 교사는 "제1회 때는 해밀초등학교가 단독으로 운영했지만, 제2회부터는 학교를 넘어 마을과 함께하는 축제로 발전해 왔다"며 "이번 축제에는 약 95개의 체험 부스가 열려 학교와 마을이 서로를 이해하고 교육 성과를 나누는 의미 있는 시간이 됐다"고 말했다. 이어 "학생들이 단순히 축제를 소비하는 데 그치지 않고 프로젝트 활동과 학년군 활동, 교육 활동을 연결해 축제를 함께 만드는 생산자 역할을 하고 있다"고 덧붙였다.학부모 보드게임 동아리 박경숙씨는 "보드게임 부스를 운영하며 아이들과 함께 놀고, 초·중·고 학생과 학부모가 한자리에 모이는 모습이 매우 즐거웠다"며 "이런 축제가 세종 전체로 확산되기를 바란다"고 소감을 밝혔다.23일 저녁에는 해밀동 메가커피 앞 광장에서 '2026 해밀·산울 무지개 중고장터'가 열려 주민 10팀이 참여했다. 너나들이광장에서는 세종새활용센터와 함께한 '재활용 놀이마당'도 운영돼 시민들의 관심을 끌었다.이어 '2026 거리 한글문화 한마당(컬처로드)'에서는 팀 디네트의 재즈, 바투의 국악, 엠더블유브스의 금관 5중주 공연이 펼쳐져 가을밤 분위기를 한층 고조시켰다.행사장 주변에서는 해밀 자율방범대가 교통통제와 안전 관리를 맡아 시민들이 안전하게 행사를 즐길 수 있도록 지원했다. 송상희 해밀·산울동 자율방범대 대장은 "발대식 후 한 달밖에 지나지 않았지만, 주민과 아이들의 안전을 위해 봉사하는 일에서 큰 보람을 느낀다"고 말했다.같은 날 해밀동 복합커뮤니티센터에서는 세종특별자치시와 재단법인 세종테크노파크가 주최한 '세종과학콘서트'도 열렸다. 이정모 펭귄각종과학관 관장의 특별강연과 현장과학자와 함께하는 토크배틀이 진행돼 과학에 대한 시민들의 흥미를 높였다.대회 마지막 날인 24일에는 해밀동체육회 주관으로 '2026 해밀·산울 무지개 체육대회'가 개최됐다. 새벽에 내린 비로 당초 예정됐던 해밀한빛공원 대운동장에서 해밀동 복합커뮤니티센터 실내체육관으로 장소를 변경했으나, 해밀동 주민센터 직원들과 체육회 위원들의 신속한 대처로 행사는 지체 없이 치러졌다.체육대회는 점핑 크루와 용인대 가온태권도의 사전 공연으로 막을 올렸다. 주민들은 기쁨팀, 사랑팀, 우정팀, 희망팀 등 4개 팀으로 나뉘어 '지구를 굴려라', '시너지 릴레이', '에어 사다리', '하늘 높이 슛', '한마음 파도타기', '줄다리기', '계주' 등 7개 명랑경기 종목에서 화합을 다졌다. 경기 중간에는 경품 추첨도 진행돼 현장 분위기를 더욱 돋웠다.같은 날 오후 5시부터는 청소년들의 꿈과 진로를 공유하는 '2026 꿈을 Dream 토크콘서트'가 열렸다. 밴드 오육출과 비앤에스(B&S)의 작은 음악회를 시작으로 메타코미디클럽 박철현·이제규 씨의 스탠드업 코미디가 이어지며 큰 이목을 끌었다.두 강연자는 다채로운 직업과 진로를 주제로 주민들과 소통했으며, 청소년들이 직접 무대에 올라 펼친 공연이 더해져 학생과 학부모들의 열띤 호응을 얻었다.한재일 해밀동장은 "해밀교육마을협의회와 산울마을교육협의회를 비롯해 주민 한 분 한 분의 적극적인 참여 덕분에 이번 축제가 성공적으로 마무리될 수 있었다"며 "앞으로도 주민과 학생이 함께하는 마을 축제를 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.