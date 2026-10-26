"오세훈 부탁 의심된다"면서 결국 무죄, 이유는

큰사진보기 ▲중계방송되는 오세훈 서울시장 항소심 판결 선고오세훈 서울시장에 대한 '명태균 여론조사 비용 대납' 사건 항소심 판결 선고가 지난 23일 서울역 대합실에 마련된 텔레비젼을 통해 방송되고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

즉 여론조사가 오 시장 의뢰로 이뤄져 오 시장에게 비용 지급 의무가 발생했고 이를 김한정씨 대납했을 때만 유죄라는 것이다.

1000만 원 지급 전후 타임라인 2021년 1월 17일: 오세훈 서울시장 4.7 서울시장 보궐선거 출마 선언

2021년 1월 20일: 오 시장이 국민의힘 예비경선 후보자로 등록, 오 시장이 중식당에서 강철원(캠프 비서실장)과 함께 명태균·김영선 전 의원을 만남



2021년 1월 22일: 미래한국연구소 1차 비공표 여론조사, 김한정이 오 시장 주거지 인근 식당(서울 광진구 소재)에서 카드 결제(20:20)

2021년 1월 25일: 미래한국연구소 2차 비공표 여론조사

2021년 1월 29일: 미래한국연구소 3차 비공표 여론조사

2021년 2월 1일: 김한정(오세훈 후원회장, 사업가)→강혜경(미래한국연구소 직원) 계좌로 1000만 원 입금



큰사진보기 ▲오세훈 서울시장의 '명태균 여론조사비 대납 의혹' 핵심 인물인 사업가 김한정 씨가 지난 2일 서초구 서울고등법원에서 열린 정치자금법 위반 혐의 항소심 결심공판에 출석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲중계방송되는 오세훈 서울시장 항소심 판결 선고오세훈 서울시장에 대한 '명태균 여론조사 비용 대납' 사건 항소심 판결 선고가 23일 서울역 대합실에 마련된 텔레비젼을 통해 방송되고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

오세훈 서울시장이 명태균 여론조사 비용 대납 사건 항소심 판결에서 무죄를 선고받았지만, 여전히 풀리지 않는 의문이 남아있다.오 시장이 명태균씨를 만나고 10여 일 뒤 김한정(오세훈 후원회장)씨가 보낸 돈에 대한 의문이다. 김씨는 왜 미래한국연구소 측에 1000만 원을 보냈을까? 무죄를 선고한 항소심 재판부조차 "김한정이 오세훈 부탁으로 지급한 것 아닌가 의심케 하는 사정"이라고 짚은 대목이다.이 사건 공소사실은 명태균씨가 오세훈 시장 의뢰로 2021년 1월 22일부터 2월 28일까지 총 10회 여론조사를 진행하고 그 대가로 명씨가 김한정씨 통해 3300만 원을 받았다는 것(정치자금법 위반)인데, 1심 판단은 일부 유죄·일부 무죄였다(5건·2100만 원).서울고등법원 형사7부(재판장 구회근 부장판사)는 지난 23일 오 시장에게 벌금 1000만 원을 선고한 1심 판결을 파기하고 무죄를 선고했다. <오마이뉴스>는 항소심 재판부도 의문을 제기한 1000만 원이 왜 오 시장의 불법 정치자금으로 인정되지 않았는지, 그 이유를 판결문을 통해 살펴봤다.재판부는 이 사건 쟁점을 ① 오세훈이 2021년 1월 22일 명태균에게 여론조사를 의뢰해 이 사건 여론조사가 이뤄졌는지 ② 오세훈이 김한정에게 여론조사 비용 대납을 요청했는지 ③ 김한정이 지급한 금원이 오세훈이 의뢰해 실시한 여론조사 비용으로 지급됐는지 여부로 압축했다.재판부는 "오세훈이 명태균을 '송쉐프(식당명)'에서 만난 후 10여 일이 경과한 2021년 2월 1일 김한정이 강혜경 명의 계좌로 1000만 원을 입금했다"며 "김한정의 (오세훈) 후원자로서의 지위, 명태균과 오세훈 협력관계를 배제하고서는 김한정이 명태균과 어떠한 관계가 형성돼 돈을 지급하게 됐는지 그 경위와 목적이 명확히 설명되지 않는다"고 판단했다.또한 "김한정이 명태균과 별다른 접점이 없는 상황에서 강혜경 명의 계좌로 1000만 원을 입금한 경위와 목적이 불분명하고 이에 대해 김한정이 납득할 만한 설명을 하지 못하고 있는 것은 사실"이라며 "김한정이 오세훈 부탁으로 위 돈을 지급하는 것은 아닌가 의심케 하는 사정"이라고 짚기도 했다.재판부는 1000만 원의 성격을 여론조사 비용 대납 목적이 아니라고 봤다. "(김한정씨가) 명태균과 관계를 지속하기 위해 명태균이 지출했다고 주장하는 각종 경비나 비용을 보전하기 위한 것이었을 가능성이 커 보인다"고 판단했다.우선 "명태균 진술 외 김한정이 명태균을 알게 된 과정에 오세훈이 관여했다는 사실을 인정할 증거가 없다"고 판단했다. 이 사건의 유일한 직접 증거인 명태균의 진술을 두고 "전체적으로 일관되지 않고 자신에게 유리한 사실관계를 재조립해 진술하는 능력이 있다고 평가받는다"며 신빙성을 인정하지 않았다.재판부는 "김한정이 명태균 연락처를 오세훈이 아닌 강철원을 통해 알게 된 것으로 보인다"며 "김한정이 최초로 지급한 1000만 원과 대응되는 여론조사는 구체적으로 특정되지도 않는다"고 강조했다.이어 "김건희특검(특별검사 민중기)은 김한정이 2021년 1월 22일 20시 20분 서울 광진구에 있는 오세훈 주거지 근처 식당에서 결제한 카드내역에 비추어 오세훈과 김한정 만남이 이뤄진 것으로 추측하고 있으나 이 내역만으로는 위 만남을 단정할 수 없다"고 했다. 이날은 오 시장이 명씨 등과 만난 지 이틀이 지난 시점이다.재판부는 "김한정이 오랜 후원자로서 오세훈과 친분이 있던 것은 사실이나 이 사건 선거 캠프에서 별다른 역할을 하지 못한 채 오히려 홀대받고 있던 것으로 보인다"면서도 "오세훈이 (자신의) 정치적 입지에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사안이자 캠프 내에서 은밀히 진행되는 불법적 여론조사 비용 대납을 김한정에게 직접 요청했다는 것은 쉽게 받아들이기 어렵다"고 봤다.김한정씨가 1000만 원을 지급하고 16일이 지난 뒤 명태균씨에게 "돈은 내가 쓰는데 왜 여론조사를 보내지 않느냐"고 항의한 점을 두고 "2021년 2월 17일 이전에 명태균과 김한정이 서로 연락하고 있던 것으로 보인다"고 평가했다. "이 사건 여론조사를 시작할 당시인 2021년 1월 말부터 명태균과 김한정이 소통하고 있었을 가능성도 있다"는 것이다.한편 26일 국회 법제사법위원회 종합국정감사에서는 오세훈 시장 무죄 판결을 두고 여야가 공방을 벌였다.김기표 더불어민주당 의원은 노경필 법원행정처장(대법관)에게 "이렇게 오 시장을 (무죄로) 재판하면 처벌받을 정치인은 아무도 없을 것"이라며 "전체적으로 엉망진창인 판결이다. 김한정이 이야기한 그대로 판결문을 쓴 것"이라고 질타했다.민주당 소속 서영교 법사위원장은 "법원행정처장이 가서 1심 판결문과 2심 판결문을 비교해서 보라"며 "증거가 1심 판결문에 다 있는데 2심에서 그렇게 (무죄가) 나오면 법원 신뢰가 어떻게 되는가"라고 반문했다.반면, 곽규택 국민의힘 의원은 "(오 시장 사건이) 무죄가 선고되니까 민주당은 대법원장 탄핵 사유가 하나 더 늘었다는 반응을 보인다"며 "비상식적이고 비이성적인 얘기를 국정감사 기간에 하고 있다"고 질타했다.그러면서 "서울고등법원 형사7부를 비판하려면 이 대통령에 대한 사건은 왜 빨리 재판 안 하느냐 그것부터 항의해야 한다"고 목소리를 높였다. 이 재판부는 대법원이 지난해 5월 1일 유죄 취지로 파기환송한 이재명 대통령 공직선거법 위반 사건 파기환송심 재판을 맡고 있다.