손인수 세종시의원 "위기의 청소년 1명도 놓쳐선 안 돼" 촉구

큰사진보기 ▲26일 열린 세종시의회 제109회 정례회 제3차 본회의에서 손인수 의원이 5분 자유발언을 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 손인수 의원은 5분 자유발언을 통해 청소년 자살 예방을 위한 세종형 생명안전망 구축을 촉구했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

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세종지역 청소년 자살 문제가 심각한 수준을 보임에 따라 세종시와 교육청, 지역사회가 함께 위기 청소년을 끝까지 책임지는 '세종형 생명안전망'을 구축해야 한다는 목소리가 나왔다.손인수 세종시의회 의원(더불어민주당, 새롬동)은 26일 열린 제109회 정례회 제2차 본회의 5분 자유발언을 통해 "위기에 놓인 청소년들의 생명을 지키기 위해 세종시와 교육청, 지역사회가 함께 책임지는 세종형 생명안전망을 구축해야 한다"고 강력히 촉구했다.손 의원에 따르면 지난 2022년부터 3년간 세종시 청소년 자살률은 전국 최상위권에 머물렀다. 2025년 세종시 전체 자살률은 전국 평균보다 낮아졌으나, 청소년 자살 문제는 여전히 안심할 수 없는 상황이다.현재 세종시교육청은 Wee클래스와 Wee센터, 세종학생정신건강센터를 운영하고 있으며, 세종시 역시 정신건강복지센터와 학교밖청소년지원센터를 통해 상담과 위기 개입 지원을 시행하고 있다. 그러나 이러한 제도적 노력에도 청소년의 안타까운 사망 사례가 지속되고 있으며, 특히 자살로 생을 마감한 청소년 상당수가 사전에 상담을 받은 이력이 없었던 것으로 확인됐다.손 의원은 오는 10월 말 세종시와 교육청 등 관계기관이 추진 예정인 '청소년 안전망 공동협력 협약'이 실질적인 변화로 이어져야 한다고 강조하며 세 가지 정책 대안을 제시했다.우선 제주도의 '자살위험 없는 세이프티 제주' 업무협약 사례를 들며, "학교와 가정, 지역사회가 위기 청소년을 함께 살피고 위험 신호가 확인되면 관계기관이 신속하게 대응할 수 있도록 기관별 역할과 협력체계를 더욱 강화해야 한다"고 밝혔다.이어 고위험 청소년의 치료 접근성 문제를 지적했다. 현재 세종지역에는 청소년 정신건강 관련 입원치료가 가능한 병원이 없어 타 지역으로 이동해야 하고 전문진료도 대기 기간이 한 달가량 걸리는 실정이다. 손 의원은 "협력 의료기관과 우선 진료방안을 마련하고 장기적으로는 세종충남대병원 등 지역 의료기관과 진료 확대 방안을 지속 논의해 타 지역 의존도를 단계적으로 낮춰야 한다"고 제안했다.마지막으로 상담·교육을 넘어 물리적 환경 개선의 필요성을 언급했다. 국토연구원 연구를 인용하며 "기존 청소년시설의 휴식·소통 기능을 점검하고 전용공간을 확충해야 하며, 학교 안팎의 공간도 학생들의 정서적 안정을 고려해 자연채광과 개방감을 확보하는 방향으로 개편해야 한다"고 주문했다.손 의원은 "청소년의 생명을 지키는 일은 어느 한 기관만의 책임이 아니며, 위기에 놓인 청소년이 어디에 도움을 요청하더라도 필요한 지원을 받고 다시 일상으로 돌아올 때까지 보호받을 수 있어야 한다"며 "세종시와 교육청이 기관별 대응을 넘어 청소년 한 명 한 명의 생명을 끝까지 지키는 '세종형 생명안전망' 구축에 적극 나서달라"고 당부했다.