김종훈 진보당 대표 "국민은 김건희 나올까 걱정"

큰사진보기 ▲김종훈 진보당 대표가 26일 국회 본청 진보당 회의실에서 열린 당 최고위원회에서 김건희 구속기간 연장과 엄정하고 신속한 판결을 촉구하고 있다. 김종훈 대표는 이날 모두발언 ⓒ 진보당 관련사진보기

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김종훈 진보당 대표가 사법부에 전 대통령 윤석열씨의 배우자 김건희씨의 구속기간 연장과 엄정하고 신속한 판결을 촉구했다.김 대표는 26일 오전 국회 본청 진보당 회의실에서 열린 당 최고위원회의 모두발언을 통해 "김건희씨가 다시 풀려나느냐를 두고 국민의 시선이 쏠리고 있다"라며 이같이 밝혔다.김 대표는 "국민의 걱정과 우려는 분명하다"라며 "중대범죄자 김건희가 감옥문을 나오는 광경을 보게 될까봐, 윤석열 내외를 심판하고자 했던 광장의 진의가 빛이 바랠까 걱정하는 것"이라고 밝혔다. 그러면서 "추가 구속연장 요건도 충분하다고 보인다"라며 "사법부가 엄정하고 공정한 판단을 내리길 바란다"고 요청했다.김 대표는 이어 "김건희씨의 범죄에 대한 공정하고 신속한 판결로 이어져야 한다"라며 "특히 명태균 여론조사 관련 국민이 납득할 수 없는 판결들이 이어지고 있는데 돈을 준 사람도 있고, 여론조사로 이득을 본 사람도 있는데 무죄라니, 사법부가 법을 피해갈 수 있도록 도와주는 것이 아니냐는 비판이 합당하다"라고 지적했다.김 대표는 "법이 왜 존재하나, 죄가 있는 사람에게 엄정한 처벌을 내리는 것, 특히 권력자의 범죄라면 더욱 엄격한 잣대로 엄정한 처벌을 하는 것이 사법부의 존재 이유 아닌가"라며 "사법부를 근본적으로 뜯어고쳐야 하는 것 아니냐는 국민들의 분노가 커지고 있다"라고 강조했다.이어 "국민이 사법부를 지켜보고 있다"라며 "김건희는 감옥에서, 김건희를 비롯해 죄를 지은 권력자들이 예외없이 죄에 합당한 처벌을 받는 것, 그것이 사법정의"라고 밝혔다.또한 "사법정의가 실현되지 않으면, 국민들의 분노는 사법 개혁을 넘어 사법부의 근본적 재편을 요구할 것"이라고 덧붙였다.