"물·전기 부담 지역에 떠안기는 AI데이터센터... 졸속 추진 중단해야"

큰사진보기 ▲이런 가운데 홍성지역 시민사회 단체들은 26일 내포신도시첨단산업단지 부지 앞에서 기자회견을 열고 “홍성에는 발전소도 없고 상수원도 없다”며 인공지능 데이터센터 건설에 반대했다. ⓒ 이재환 관련사진보기

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"대한민국에서 필요로 하는 인공지능 데이터센터의 규모는 그렇게 많지 않다. 중앙정부가 '3대 메가프로젝트'라는 이름으로 무려 1.4기가와트(GW)에 달하는 인공지능 데이터센터를 추진하겠다고 한다.

결국 해외의 빅테크 기업들이 필요로 하는 인공지능데이터센터를 짓겠다는 것이다. 문제는 이 기업들이 대한민국에 그렇게 많은 데이터센터를 임차할 것인지이다. 그 (해외 대규모 기술관련) 기업들이 과연 한국에 올지도 불확실한 상황이다.

서울의 구청장 협의회는 일반 데이터센터에 대한 규제를 강화하겠다고 나서고 있다. 대도시에서는 데이터센터가 이미 기피시설이 됐다. 대도시는 이미 데이터센터를 반대하는 분위기이다. 인공지능 데이터센터는 결코 지역에 도움이 되는 시설이 아니다. 지역에 전력이나 용수공급의 부담을 지게하고 주거환경에도 악영향을 미칠 수 있다."

천안, 아산, 당진, 홍성, 보령 등 충남 전역에서 인공지능(AI)데이터센터를 추진하고 있는 가운데 지역에서는 "졸속 추진"이라며 반대하는 목소리가 커지고 있다. 인공지능 데이터센터 건설시 물부족과 환경오염을 유발할 수 있다는 우려가 나온다.앞서 지난 9월 10일 홍성군은 인공지능(AI) 데이터센터 관련 기업과 투자협약을 체결했다. 내포도시첨단산업단지 안에 있는 1만4130㎡ 부지에 오는 2029년까지 6000억 원을 투자하고 50명을 신규 고용할 계획이다.이런 가운데 홍성지역 시민사회 단체들은 26일 내포신도시첨단산업단지 부지 앞에서 기자회견을 열고 "홍성에는 발전소도 없고 상수원도 없다"며 인공지능 데이터센터 건설을 반대하고 나섰다.이날 기자회견에는 하승수 공익법률센터 농본 대표 변호사도 참석했다. 하변호사는 인공지능데이터센터가 지역에 전력과 용수부담을 줄 뿐아니라 주거환경에도 악영향을 미칠 수 있다고 경고했다.하 변호사는 이어 "인공지능데이터센터는 엄청난 투자가 필요하다. 비수도권 지역에서 인허가 신청을 하려는 업체들의 신뢰성도 의문이다. 현재 1기가와트의 인공지능 데이터센터를 조성하기 위해서는 40조~70조가 필요하다. 10% 수준인 100메가와트의 데이터센터를 짓는다고 해도 4조원 이상이 필요하다"라고 강조했다. 대기업도 아닌 소규모 업체에서 감당할 수 있는 규모의 사업이 아니란 뜻이다.황성렬 충남환경운동연합 상임대표는 "물도 전기도 없는 곳에 인공지능 데이터센터를 짓겠다고 하는데 충분히 검토가 되고 있는지 묻지 않을 수 없다. 충남에 많은 전기가 있다고는 하지만 석탄화력발전소는 점점 폐쇄되고 있다. 당연히 그래야 하고, 재생에너지로 전환해야 한다"면서도 "재생에너지로 생산한 에너지를 (국내 기업과 국민들이 아닌) 데이터센터에 가져다 쓰겠다는 것인가"라고 반문했다.홍성군 홍동면에서 농사를 짓고 있는 장길섭 예산홍성환경운동연합 운영위원은 "인공지능 데이터센터 건설 붐은 지난 1970~80년대 선진국들이 수많은 공해 산업을 제3세계에 떠넘기는 것과 똑같은 현상으로 보인다. 농민이나 주민의 입장에서는 이런 시설이 들어 올 경우 아무런 혜택없이 환경오염과 수자원 고갈, 생태계 파괴를 경험할 수 있다"라고 경고했다.