농지소유 자유화? 이들이 가장 큰 이익을 얻는다

큰사진보기 ▲농림축산식품부와 한국농어촌공사는 농지 전수조사에 대한 농업인들의 궁금증과 우려를 해소하기 위해 10월 12일부터 '농지 전수조사 상담센터'를 운영한다고 밝혔다. 사진은 경기도 파주시 일대 농지. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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"경자유전은 임차지가 대세인 현실에 맞지 않는 구시대의 유물이다."

"농민도 농지를 마음대로 팔 수 있게 해야지, 왜 규제하느냐."

"사유재산인 농지의 매매와 소유를 자유화하라."

"농지를 농민만 소유하도록 묶어두면 지방소멸이 더 가속화될 것이다."

"상속받은 땅을 법 때문에 강제로 매각하거나 임대차에 제약을 받기 싫다."

"소유하든 임대하든 팔든 마음대로 할 수 있게 해 달라."

덧붙이는 글 | 글쓴이는 박진도 충남대 명예교수·전 대통령직속농어업농어촌특별위원회 위원장입니다.

최근 필자는 한 토론에서 농지 전수조사를 통해 경자유전의 정신을 살리면서 농지이용을 효율화할 수 있도록 임대차제도를 개선해야 한다고 주장했다.경자유전(耕者有田)은 한마디로 "농사짓는 농민이 농지를 갖도록 하자"는 것이다. 그러나 이미 전체 농지의 절반가량이 임차지인 현실을 무시할 수는 없다. 문란해진 농지질서를 바로잡아 농민이 농지를 소유할 수 있도록 노력하는 한편, 임차농도 장기간 저렴한 임차료로 안심하고 자기 땅처럼 농사지을 수 있도록 해야 한다. 그렇게 함으로써 현실적으로 경자유전의 정신을 살리자는 것이 나의 주장이다.경자유전의 원칙은 주택을 투기 목적이 아니라 실거주자가 소유하도록 하자는 것과 같은 원리다. 사람들은 남의 집이 아니라 내 집에서 살기를 원한다. 그러나 주택보급률이 100%를 넘어선 오늘날에도 자기 집에 사는 사람은 절반을 조금 넘는 수준이다. 정부는 주택투기를 막고 실거주를 유인하는 한편, 장기 공공임대주택을 공급하여 임차인의 주거 안정을 지원한다.농지는 주택보다 훨씬 강한 공공성을 지닌다. 인간의 삶에 꼭 필요한 식량을 생산하는 기본적인 생산수단이며, 식량주권과 식량자급의 토대다. 뿐만 아니라 수자원 함양, 홍수 조절, 대기 정화, 경관 보전, 생물다양성 유지 등 시장가격으로 평가할 수 없는 막대한 공익적 기능을 수행한다.앞서 언급한 토론 내용이 공개되자 많은 사람이 관심을 표명하였다. 댓글도 수백 개 달렸는데, 대충 훑어보아도 나의 주장을 비판하거나 비난하는 글이 대부분이었다. 예상은 했지만 저항이 강하다.얼핏 그럴듯하지만 매우 위험한 주장이다. 농사짓는 농민이 농지를 소유하도록 하자는 것이 도대체 무엇이 문제인가. 비농민 소유 농지가 이렇게 늘어난 것은 그동안 정부가 농지관리를 제대로 하지 않고 사실상 방치했기 때문이다. 그런데 이제 와서 현실이 그러니 인정하고, 아예 누구라도 농지를 소유할 수 있도록 합법화하자는 것이다.이는 건강 관리를 소홀히 해 병이 깊어졌는데, 치료가 어렵다는 이유로 치료 자체를 포기하자는 말과 다르지 않다고 본다. 원칙이 지켜지지 않았다는 사실이 원칙을 폐기해야 할 이유가 될 수는 없다. 오히려 왜 원칙이 무너졌는지를 따지고, 이를 회복할 방법을 찾아야 한다.그렇다면 어떤 사람들이 경자유전의 원칙을 폐기하고 농지매매를 자유화하자고 주장할까.첫째, 농촌의 고령농민과 은퇴를 희망하는 농가다. 나이가 들어 더 이상 농사를 지을 수 없는데, 자식들은 도시로 떠나 농사를 승계할 사람이 없다. 농지를 처분해 노후 생활비나 병원비로 써야 하는데, 경자유전의 원칙 때문에 살 사람이 없어 팔 수도 없다는 것이다. 충분히 이해할 만한 말씀이다. 원칙을 유지하더라도 이들에 대한 실질적인 대책을 마련해야 한다.둘째, 농지를 상속받은 비농업인, 특히 도시에 거주하는 자녀 세대다.이해할 수 있는 주장이다. 그렇다고 공공성이 강한 농지를 시장에만 맡길 수는 없다.셋째, 대규모 자본과 첨단기술을 앞세워 농업에 진출하려는 기업들이다. 스마트팜, 미래형 첨단농업, 대규모 과수원과 축산 등에 투자하려는 기업들은 농지소유 허용과 규제 완화를 요구한다.과거 동부팜한농의 화옹간척지 대규모 유리온실 토마토 재배 계획, LG CNS의 새만금 스마트 바이오파크 조성 사업 등 대기업의 농업 진출이 시도되었으나 농민단체와 시민사회의 반발로 무산되었다. 농지소유 규제가 완화되면 대기업의 농지 취득과 농업 진출이 더욱 활발해질 것이다.넷째, 토지투자자와 개발업자 그리고 개발을 앞세우는 일부 지방자치단체다. 이들은 농지 규제로 지역 개발과 기업 투자가 제한되어 지방소멸이 가속화되고 있다고 주장한다.이처럼 농지소유 자유화와 규제 완화를 요구하는 이해관계자는 다양하다. 그렇다면 자유화가 이루어졌을 때 가장 큰 이익을 보는 사람은 누구일까? 이들이 소셜네트워크서비스(SNS) 등을 통해 자기주장을 가장 강하게 펼칠 것이다.고령농민이나 농지를 상속받은 비농업인은 농지소유가 자유화되면 매수자가 늘어나 농지가격이 오를 것이라고 기대할 수 있다. 그러나 일반 농촌지역에서는 반대 상황이 벌어질 가능성이 크다.농지의 수익성이 연 0.5~1% 수준으로 은행 이자에도 크게 못 미치는 현실에서, 농업적 수익만을 목적으로 농지를 구입하려는 도시민이 얼마나 되겠는가. 반면 농지매매가 자유화되면 그동안 팔지 못했던 고령농민과 상속인의 농지가 대거 시장에 나올 수 있다. 이 경우 개발 수요가 없는 일반 농촌지역의 농지가격은 오히려 하락할 가능성이 있다.반대로 대기업이나 개발업자 등은 사정이 다르다. 대기업은 자본과 첨단기술을 투입해 농업에서 수익을 얻을 수 있고, 여건이 허용되면 농지를 비농업용지로 전용해 막대한 개발이익을 얻을 수도 있다. 토지투자자나 개발업자가 기대하는 이익은 더 말할 나위가 없다.결국 농지소유를 자유화하면 일반 농촌지역의 농지가격은 정체하거나 하락하는 반면, 도시 근교나 개발 예정지의 땅값은 크게 오를 가능성이 높다고 본다.이런 점에서 대기업이나 토지개발업자, 토지투자자 등이 고령농민이나 상속 비농업인의 어려움을 앞세워 농지소유 자유화를 주장할 유인이 충분하다. 이들은 소수일지라도 자유화로 얻을 이익이 워낙 크기 때문에 조직적으로 목소리를 높이고 여론에 영향을 미칠 가능성이 있다.이미 수도권과 대도시 인근 농지와 일반 농촌지역의 평균 농지가격은 5배 이상 차이가 난다. 농지소유가 자유화되면 지역 간 가격 양극화는 더욱 심화되고, 일반 농촌지역 농민들의 상대적 박탈감도 커질 수 있다.경자유전을 폐기하고 농지소유를 자유화하자는 주장에도 여러 갈래가 있다.먼저 자유시장주의 경제학자들은 농지소유뿐 아니라 농지이용 규제까지 철폐하는 완전한 자유화를 주장한다. 농지전용허가제나 농업진흥지역 지정 같은 토지이용 규제가 토지의 경제적 가치를 억압하고 자원 배분을 왜곡한다고 본다. 토지의 용도를 시장의 수요와 공급에 맡겨야 가장 효율적으로 이용할 수 있다는 것이다. 그러나 이러한 주장은 난개발과 식량안보 훼손에 대한 우려 때문에 현실적으로 관철되기 어렵다.'경자유용(耕者有用)' 혹은 '농지농용(農地農用)'은 농지소유는 자유화하되 농지는 농업용으로만 사용하자는 입장이다. '경자유용'은 누가 소유하든 실제 농사짓는 사람이 농지를 이용할 수 있도록 소유 규제를 완화하고 임대차를 활성화하자는 것이다. '농지농용'은 소유 주체보다 농지의 농업적 이용과 보전에 초점을 맞춘다.두 주장은 농지를 농업용으로 이용해야 한다는 점에서는 공통적이다. 다만 경자유용이 경작자의 이용권과 임대차 활성화를 강조한다면, 농지농용은 농지 보전과 농지전용의 엄격한 제한을 강조한다.이러한 주장에는 경청할 부분도 있다. 농업 생산을 위해 농지를 효율적으로 이용해야 한다는 목표 자체는 옳다. 그러나 '소유는 자유화하되 이용만 엄격하게 규제하면 된다'는 주장은 현실의 권력관계와 토지시장의 작동 원리를 지나치게 낙관적으로 보는 것이다.이론적으로는 "소유는 비농업인에게 허용하되, 이용과 임대차만 철저하게 감독하면 된다"고 주장할 수 있다. 그러나 현실적으로 농지의 투기화와 경작지 훼손을 막기는 매우 어렵다.첫째, 투기적 농지소유가 구조적으로 확대될 수 있다. 농지의 수익성이 은행 이자에도 미치지 못하는 현실에서 비농업인이 농지를 매입하는 주된 동기는 농업생산보다 장래의 지가 상승이나 개발 가능성에 대한 기대 때문일 수 있다.둘째, 농지전용과 난개발 압력이 커진다. 비농업인 소유자들은 농업 수익보다 높은 수익을 얻기 위해 규제 완화와 용도 변경을 요구할 유인이 있다. 여기에 개발업자와 지방자치단체의 이해관계까지 맞물리면 농지 보전 원칙은 끊임없이 흔들릴 수밖에 없다.셋째, 농지의 파편화와 농업 생산기반의 약화를 초래할 수 있다. 농지가 생산수단이 아니라 투자와 자산 보유의 대상으로 거래되면, 소유권이 분산되고 필지별로 파편화될 가능성이 커진다. 이는 농지의 집적과 규모화를 어렵게 하고 농업 생산의 효율성을 떨어뜨릴 수 있다.넷째, 임차농의 안정적인 영농과 장기투자가 어려워진다. 지주가 땅값 상승이나 개발 기회를 노려 농지를 팔거나 용도를 변경하려 한다면, 임차농은 안심하고 농사를 지을 수 없다. 임차기간이 불안정한 상황에서 누가 토양을 개량하고 장기적인 영농투자를 하겠는가.다섯째, 농지의 이용과 보전을 감독하는 데 막대한 행정비용이 들어간다. 전국의 수많은 농지 필지에서 실제 농업적 이용이 이루어지고 있는지, 휴경이나 위장 임대차, 불법·편법적인 타용도 사용은 없는지 일일이 확인하고 단속하기는 쉽지 않다. 농지소유를 자유화한 뒤 이용만 철저히 감독하면 된다는 주장은 이러한 행정적 현실을 지나치게 낙관하는 것이다.대부분의 나라가 농지소유와 이용에 다양한 규제를 두고 있다. 그 가운데 예외적인 사례가 경자유전에서 농지농용으로 정책의 중심을 전환한 대만이다.대만은 2000년 1월 '농업발전조례'를 개정하여 경자유전에서 농지농용으로 정책의 패러다임을 전환하였다. 비농민과 법인의 농지 취득을 허용하는 등 소유 자격과 거래 규제를 완화하는 한편, 농지가 실제 농업용도로 이용되도록 유도하였다.그 결과 농지거래가 활성화되고 일부 자본이 농촌에 유입되는 효과도 있었지만, 여러 부작용이 나타났다. 비농민과 외지인의 농지 취득이 늘어나면서 일부 지역에서는 투기적 수요와 농지가격 상승 문제가 발생하였다. 완화된 농가주택 신축 요건을 활용해 농지 한가운데 고급 전원주택이 들어서는 등 난개발과 농지 훼손 문제도 나타났다. 농지의 분할과 소유권 분산은 농지 집적과 규모화를 어렵게 하고, 농업용수와 토양의 통합적 관리에도 부담을 주었다.농지를 농지답게 보전하고 효율적으로 이용하기 위한 가장 기본적인 출발점은 '농사짓는 농민이 농지를 소유한다'는 경자유전의 원칙이다.영국의 농업사상가 아서 영(Arthur Young)은 "소유의 마법은 모래를 황금으로 바꾼다"고 말했다. 농민이 자기 땅을 소유하면 토지를 개량하고 생산성을 높이기 위해 더 많은 노력과 투자를 기울인다는 뜻이다. 임차권이 보장되더라도 임차농은 토지소유자에 비해 장기적인 농업투자와 토지개량에 신중할 수밖에 없다. 전·월세로 남의 집에 사는 사람이 자기 집에 사는 사람보다 집을 꾸미고 관리하는 데 소극적이기 쉬운 것과 같은 이치다.물론 장기적이고 안정적인 임차권이 보장된다면 임차농도 자기 땅처럼 농지를 관리하고 투자할 수 있다. 따라서 경자유전의 원칙을 견지하는 것과 임차농의 권리를 강화하는 것은 결코 모순되지 않는다. 중요한 것은 농민이 농지를 소유할 수 있도록 제도를 개선하면서, 임차농도 장기간 안정적으로 농사지을 수 있도록 하는 것이다.우선 고령농민이 농지를 적정한 가격에 처분하고 안정적인 노후를 보낼 수 있도록 공공의 농지 매입과 농업인 노후소득 보장제도(농지연금 등)를 강화해야 한다. 상속과 이농으로 발생한 비농민 소유 농지는 공공적 관리체계 안으로 편입하여 실제 농사짓는 농민에게 우선적으로 이용되도록 해야 한다.동시에 청년농과 신규 취농자가 농지를 쉽게 확보할 수 있도록 공공임대농지 공급을 확대하고, 임차농에게는 장기 임대차와 적정 임차료, 경작권을 보장해야 한다. 농지의 소유와 이용 실태를 정확하게 파악할 수 있는 관리체계를 구축하고, 투기적 농지소유와 불법 전용에는 엄정하게 대응해야 한다.중요한 것은 농지의 소유와 이용을 둘러싼 현실적 문제를 해결하면서도 경자유전의 원칙을 후퇴시키지 않는 것이다.이번 농지 전수조사는 잘못된 목적과 방법으로 추진되면서 사회적 혼란과 갈등을 야기했다고 본다. 이미 엎지러진 물이다. 그렇다고 쪽박마저 깰 수는 없다. 농지 전수조사는 반드시 필요하다. 조사 과정에서 드러난 문제를 특별조치법과 미봉책으로 덮으려 해서는 안 된다. 특히 고령화·상속·이농·관행 등에 따른 비농민 소유 농지를 일괄적으로 양성화하는 방식은 경자유전의 원칙을 사실상 무력화할 위험이 있다.정부는 농지 전수조사를 통해 소유와 이용 실태를 정확하게 파악하고, 투기적 소유를 엄단하는 한편, 농민의 농지 취득과 안정적인 임차를 지원하는 종합대책을 마련해야 한다. 이를 위해 농민, 농업단체, 전문가, 시민사회, 정부 등이 참여하는 '농지제도개선위원회'와 같은 책임 있는 사회적 논의기구를 구성할 필요가 있다. 여기에서 농지소유와 효율적 이용, 임대차, 농지보전과 전용, 고령농민의 은퇴와 농지승계, 청년농민의 농지 확보 문제 등을 종합적으로 논의해야 한다.농지는 단순한 사유재산이 아니다. 국민의 먹거리를 생산하고 식량주권을 지키며, 미래세대에 물려주어야 할 소중한 자산이다. 그런 점에서 마지막으로 강조할 것은 농사짓는 농민들의 절절한 목소리에 귀 기울여야 한다는 것이다. 농지가 공공재이고 농업이 국민의 생명줄인 식량주권을 책임지는 산업이라면, 농민에게 그에 합당한 대우와 안정적 생활을 보장해야 한다. 이를 위해서는 농지개혁뿐 아니라 농정 대전환을 위한 논의도 함께 추진되어야 한다.