박범종 세종시의원 "고삐 풀린 세종시 산하 공공기관, 혁신의 칼 들어야"

큰사진보기 ▲26일 열린 세종시의회 제109회 정례회 제3차 본회의에서 박범종 의원이 5분 자유발언을 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 박범종 의원은 세종시 산하 공공기관의 내부통제 강화와 책임경영을 위한 시스템 개혁을 촉구했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

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세종특별자치시 산하 공공기관의 방만 운영과 허술한 내부통제 시스템을 바로잡아야 한다는 목소리가 나왔다. 자율성이 부여된 공공기관에서 기관장 셀프 승인 출장, 반복적인 수의계약, 경영진의 타 지자체 외부활동 등 부적절한 사례가 잇따르고 있음에도 시 차원의 관리·감독이 제 역할을 하지 못하고 있다는 지적이다.박범종 세종시의회 의원(더불어민주당, 종촌동)은 26일 열린 제109회 정례회 제3차 본회의 5분 자유발언을 통해 "세종시 산하 공공기관의 내부통제와 책임경영을 강화해야 한다"며 전면적인 시스템 개혁을 강력히 촉구했다.박 의원에 따르면 2026년 기준 세종시 산하 공공기관은 총 11곳으로, 1447명의 임직원이 근무하며 약 2000억 원의 예산이 편성돼 운영되고 있다. 그러나 최근 이들 기관의 운영 실태를 점검한 결과 곳곳에서 견제 장치 부재와 통제 미비 현상이 나타나고 있다. 이러한 문제점들은 이미 지난 행정사무감사에서도 잇따라 지적되며 도마 위에 오른 바 있다.우선 세종연구원의 경우 원장이 최근 1년간 주말이나 연차 사용을 앞두고 관용차를 이용해 서울로 향한 관외출장 사례가 다수 확인됐다. 박 의원은 "기관장이 자신의 출장을 직접 승인하는 구조"라며 "공적 필요성과 관용차 사용의 적정성을 별도로 검증할 견제장치가 필요하다"고 지적했다.세종테크노파크는 계약 관리의 적정성 문제가 제기됐다. 자율주행 관제센터 유지보수 용역에서 동일 컨소시엄과 수차례 수의계약을 체결하며 누적 계약금액이 약 35억 원에 달하는 것으로 나타났다. 박 의원은 "위법 여부를 떠나 반복적으로 경쟁입찰이 무산되고 수의계약으로 이어지는 구조라면, 그 원인과 계약의 적정성을 철저히 점검해야 한다"고 강조했다.세종도시교통공사 경영진의 행보 역시 시민 눈높이에 맞지 않는 사례로 언급됐다. 지난 2026년 6월 지방선거 직후 도시교통공사 전략경영본부장이 세종시가 아닌 충남도지사 당선인 인수위원회에서 활동한 사실이 밝혀졌다. 박 의원은 "사전 허가를 받았다고는 하나, 세종시민을 위해 일하고 보수를 받는 공공기관의 핵심 경영진이 타 지자체 인수위에서 상당 기간 활동한 것을 시민들이 납득할 수 있겠느냐"며 "법적으로 허용된다고해서 공공기관 경영진으로서 마땅히 지켜야 할 책임과 도리까지 충족되는 것은 아니다"라고 꼬집었다.박 의원은 이 세 기관의 사례에 대해 "달라 보이지만 본질은 같다. 반복되는 예외를 내부에서 걸러내지 못하는 내부통제의 문제"라며 "자기승인 출장, 반복 수의계약, 장기 외부활동 같은 위험신호가 반복되는 동안 시가 공통기준으로 점검하는 체계가 작동했는지 되돌아봐야 한다"고 질타했다.이어 "이제 세종시가 답해야 할 때"라며 ▲산하 공공기관 특별점검 실시 및 결과 공개 ▲불공정 계약 위험 징후를 상시 점검하는 계약관리 체계 강화 ▲부실 운영을 경영평가와 성과급에 직접 반영하고 해임 등 책임을 묻는 책임경영 체계 확립 등 세 가지 정책을 제안했다.박 의원은 "우리가 지금 필요한 것은 또 한 장의 '개선방안 보고서'가 아니라 재량에는 통제를, 예산에는 검증을, 권한에는 책임을 붙이는 시스템 개혁"이라며 세종시가 즉각 공공기관 혁신에 착수할 것을 거듭 촉구했다.