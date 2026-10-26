김효숙 세종시의원, "방치된 나성동 미디어큐브 깨우자"

큰사진보기 ▲26일 열린 세종시의회 제109회 정례회 제3차 본회의에서 김효숙 의원이 5분 자유발언을 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 김효숙 의원은 5분 자유발언을 통해 도시상징광장 미디어큐브 활성화를 촉구했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김효숙 시의원 5분 자유발언 자료 ⓒ 세종시의회 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스피치에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

세종특별자치시 도시상징광장에 설치된 미디어큐브가 시설 노후화와 콘텐츠 부재로 제 기능을 하지 못하고 있다는 지적이 나왔다. 소유와 관리, 운영 주체가 분산된 채 수년째 방치된 시설을 민간투자 유치와 상업광고 허용, 문화자원 연계를 통해 지역 상권과 문화를 살릴 도시미디어 플랫폼으로 재탄생시켜야 한다는 제안이다.김효숙 세종시의회 의원(더불어민주당, 어진·나성동)은 26일 열린 제109회 정례회 제3차 본회의 5분 자유발언을 통해 미디어큐브의 상업광고 활용을 위한 제도 정비와 민간투자를 활용한 시설 개선, 나성 미디어아트 스퀘어 및 도시미디어 문화벨트 구축을 세종시에 적극 촉구했다.김 의원에 따르면 나성동 도시상징광장의 미디어큐브는 당초 시민들에게 새로운 문화예술 경험을 제공하고 도시의 활력을 불어넣을 것으로 기대받으며 조성됐다. 하지만 현재는 시설 노후화와 운영 콘텐츠 부족으로 제 기능을 잃어가고 있다. 김 의원은 지난 2024년 1월에도 미디어큐브 활성화를 촉구했으나, 2년여가 지난 현재까지도 별다른 변화 없이 방치되고 있다고 지적했다.문제의 주요 원인으로는 시설의 소유와 관리, 운영 주체가 분산되어 있어 책임 있는 관리 체계가 구축되지 못한 점이 꼽힌다. 반면 국내외 주요 도시들은 대형 미디어 시설을 활용해 관광객과 시민이 찾는 명소로 탈바꿈시키고 있어 세종시 역시 전향적인 대책 마련이 시급하다는 목소리가 힘을 얻고 있다.이에 대해 김 의원은 "미디어큐브를 문화예술과 지역 상권을 연결하는 도시미디어 플랫폼으로 되살려야 한다"며 세 가지 정책 방향을 제시했다. 우선 "미디어큐브에 상업광고를 허용할 수 있도록 법적·제도적 여건을 면밀히 검토하고, 소유·관리·운영 주체 간의 역할과 책임을 명확히 하는 행정 조치가 선행되어야 한다"고 강조했다.이어 세종시의 재정 부담을 줄이기 위한 민간투자 방식 도입을 제안했다. 민간사업자가 노후 LED 등 시설을 교체·개선하고 일정 기간 광고 운영권을 받아 투자비를 회수하는 방식을 적용하자는 구상이다. 실제 서울 강남구와 중구는 민간 자본을 활용해 미디어폴을 개선·운영하는 사례를 보여주고 있다.특히 김 의원은 서울 강남구와 중구 사례처럼 "광고 허용 범위와 운영권, 유지관리 책임을 명확히 설정하면서 공공성을 충분히 확보하는 지속 가능한 운영 모델을 설계해야 한다"고 강조했다. 광고 운영으로 발생하는 수익이나 이익의 일부를 지역 시설 정비와 공공사업에 환원하고, 공익 콘텐츠를 일정 비율 의무 편성하는 방안이 핵심이다. "시민의 세금 부담을 최소화하면서도 공공성과 지속 가능성을 동시에 확보하는 구조를 만들어야 한다"는 취지다.아울러 미디어큐브와 도시상징광장을 중심으로 '나성 미디어아트 스퀘어'를 조성하고, 주변 문화자원과 상권을 연결하는 '도시미디어 문화벨트' 구축을 주문했다. "낮에는 지역 상권 정보와 문화행사를 제공하고 밤에는 미디어아트 전시와 청년예술인들의 야외 디지털 갤러리로 활용해 문화 향유 기회를 늘리자"는 구상이다.나아가 이러한 문화적 흐름을 어반아트리움과 세종예술의전당, 호수공원을 거쳐 향후 조성될 국회세종의사당 및 대통령 세종집무실 등 국가상징구역까지 확장함으로써 행정수도 세종의 특화된 문화·상업 거점으로 발전시켜야 한다는 의견도 덧붙였다.김 의원은 "이미 갖춰진 자산을 제대로 활용하는 것부터 도시 발전이 시작된다"며, "세종시가 미디어큐브의 제 기능을 되찾고, 시민과 예술인, 지역 상권이 함께하는 문화예술의 중심지로 거듭날 수 있도록 적극적인 의지와 실행력을 보여주어야 한다"고 강조했다.