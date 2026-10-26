자기 관리 영상을 볼수록 자기 관리가 안 되는 이유

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"SNS에서 아기 옆에 두고 집에서 운동하는 엄마들 영상을 봤어요. 저도 하려고 하면 충분히 할 수 있을 텐데, 잘 안돼서 너무 자괴감이 들어요."

AD

"원래 샤워하면서 노래 듣는 게 힐링 시간이었거든요. 이제는 아이를 재우고 늦게 씻으니까 노래를 들을 수가 없어요. 그래서 육아가 끝나면 보상받고 싶은 마음에 자꾸 뭘 먹게 돼요."

덧붙이는 글 | 이 글은 향후 저자의 책 등 다른 창작물에 일부 활용될 수 있습니다.



<참고자료>

질병관리청, '2024년 청소년건강행태조사'

버트런드 러셀, <행복의 정복>, 이순희 옮김, 사회평론

저는 9년간 간호사로 일했고, 지금은 30~40대 여성의 식습관과 생활 습관을 1:1로 코칭하고 있습니다. 위의 말은 제게 코칭을 받는 30대 여성 A씨가 한 말입니다. A씨가 본 건 아이 둘을 키우면서도 군살 없는 몸에 집 안까지 정돈된 엄마가 운동하는 영상이었습니다. 저는 그 영상보다 "충분히 할 수 있을 텐데"라는 말이 더 오래 마음에 남았습니다.못 하는 게 아니라 안 하는 사람. A씨는 스스로를 그렇게 정의하고 있었습니다. 하지만 이 판단에는 빠진 정보가 있습니다. 화장실까지 따라오는 아이, 먹이고 씻기고 치우다 끝나는 하루. 틈이 생긴다고 운동할 체력까지 남아 있는지는 별개의 문제입니다.A씨는 이미 자기 패턴을 꽤 정확히 알고 있었습니다. 나로 있을 시간이 줄어든 자리를 음식이 채우고 있었던 겁니다. 저는 이걸 잘못이라고 보지 않습니다. 다만 그대로 두면 먹고, 자책하고, 더 지치는 순환이 됩니다. 그래서 먹은 양보다 먼저 쉴 틈이 있는지, 예전에는 무엇이 즐거웠는지를 물었습니다. 그런데 A씨는 겨우 생긴 틈을 영상 속 엄마들과 자신을 비교하는 데 쓰고 있었습니다.그 엄마들 중에는 운동과 자기 관리를 콘텐츠로 만드는 일을 하는 사람도 있습니다. 운동법을 알려주고 '나도 해보고 싶다'는 마음을 일으키는 게 목적일 수 있고, 그 자체는 문제가 아닙니다. 문제는 누군가의 업무 결과물이 다른 누군가에게는 '엄마라면 이 정도는 해야 한다'는 기준이 된다는 점입니다.우리가 보는 건 편집된 30초입니다. 촬영 전후에 무슨 일이 있었는지, 아이가 울어서 몇 번을 멈췄는지, 육아를 도와주는 사람이 있는지는 보이지 않습니다. A씨는 남의 30초와 자신의 24시간을 비교하고 있었습니다. 조건이 다른 두 가지를 나란히 놓으면 결과는 늘 내가 지는 쪽으로 나옵니다.이 비교가 위험한 건 결론이 매번 '나는 의지가 약하다'로 끝나기 때문입니다. 원인을 의지로 정리하면 해결책도 '더 참기'밖에 남지 않습니다. 육아도 잘해야 하고 자기 관리도 해내야 하는 이중 과제가 되는 겁니다. 이미 지친 사람에게 더 참으라는 처방은 대개 폭식으로 돌아옵니다.엄마들만의 이야기가 아닙니다. 소셜네트워크서비스(SNS)로 고민 상담을 요청해 온 한 고등학생은 매일 체중 일기를 쓰고 있었습니다. 기준은 SNS 속 마른 여성들이었습니다. 이미 저체중인데도 식사를 크게 줄여 툭하면 어지러웠고, 몸이 마르자 얼굴이 커 보인다며 턱을 깎아야겠다는 생각까지 했습니다.특이한 사례가 아닙니다. 2024년 질병관리청 청소년건강행태조사에서 여학생의 신체이미지 왜곡 인지율은 27.9%였습니다. 비만이 아닌데도 스스로를 '살찐 편'이라고 인식하는 여학생이 네 명 중 한 명이 넘습니다.두 사람의 상황은 다르지만 구조는 같습니다. SNS 속 몸이 기준이 되고, 그 기준에 못 미치는 나를 의지가 약하다고 결론 내립니다. 하루에도 셀 수 없이 쏟아지는 콘텐츠 앞에서 흔들리지 않는 것까지 개인의 의지로 해결하라는 건 너무 가혹합니다.그렇다고 손 놓고 있을 수도 없습니다. 환경을 다 바꿀 수는 없어도, 내가 무엇을 얼마나 볼지는 조절할 수 있습니다. 알고리즘은 내가 오래 머문 화면을 더 보여줍니다. 자괴감이 드는 영상 앞에 오래 머물수록, 그런 영상은 더 자주 찾아옵니다.철학자 러셀은 <행복의 정복>에서 자극이 너무 적어도, 너무 많아도 사람은 지친다고 했습니다. 그래서 "권태를 견딜 수 있는 힘"이 행복한 삶에 꼭 필요하다고요. 저는 이 말을 이미 지친 분들께 숙제로 드리고 싶지는 않습니다.다만 비어 있는 시간이 있어야 내 상태가 보인다는 점에는 동의합니다. 저도 빈 시간마다 휴대폰을 너무 많이 봐서 얼마 전 기능이 단순한 효도폰으로 바꿨습니다. 여전히 어려울 때도 있지만, 엘리베이터 앞에서 뭐라도 봐야 할 것 같던 불안은 줄었습니다. 휴대폰 없이 서 있으면 놓쳤던 생각이 올라옵니다. '아까 그 말이 아직 마음에 남아 있구나.' '오늘은 좀 걷고 싶다.'휴대폰을 내려놓는다고 온전히 혼자만의 시간이 생기지는 않습니다. 하지만 남과 나를 비교하던 시간이 내 상태를 확인하는 시간으로 바뀔 수는 있습니다.다음 상담에서 A씨는 인스타그램을 지웠다고 했습니다. 남의 완벽한 30초를 좇는 대신, 내 상황에서 붙잡을 수 있는 것을 보기 시작한 겁니다. 택시를 탈 거리를 조금 걸어가 본다든지, 한 블록 건너 카페에 간다든지, 유모차를 끌고 동네를 한 바퀴 더 걷는 식으로요. SNS 속 엄마처럼 운동하지 않은 건 실패가 아닙니다. 지금의 체력과 시간으로 지킬 수 있는 수준에서 다시 시작한 겁니다.자책에도 에너지가 듭니다. 비교하고 탓하는 데 쓰던 그 에너지를 하루를 조금 더 움직이는 데 돌리는 것. 지금 할 수 있는 건 거기서부터입니다.