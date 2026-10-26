한국의 빗물 지혜, 캄보디아 천 개 학교로 확산될까

큰사진보기 ▲10월 27일 방콕에서 열리는 국제 투자자 상담 행사메콩연구소가 주관하는 '2026 한·메콩협력포럼'의 혁신금융 마켓플레이스 안내 표지. 10월 27일 오전 11시부터 방콕에서 열리는 이 세션에서 캄보디아 레인스쿨 확산을 위한 기업 ESG 협력 모델 '1C1RS'를 제안하고 투자자들과 상담할 예정이다. ⓒ 메콩연구소 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한 기업이 한 학교를 돕는 '1C1RS' ESG 협력 모델캄보디아의 1,000개 레인스쿨 확산을 위해 제안한 '1C1RS(One Company, One Rain School)' 개념도. 기업이 학교당 2만 달러를 지원해 빗물 식수화 시설을 설치하고 5년간 운영과 교육을 돕는 구상이다. 기업의 ESG 활동과 학생들의 식수 문제 해결을 연결한다. ⓒ 한무영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 세계적으로 ESG가 중요해지는 지금, 기업들이 개발도상국의 물 문제 해결에 선도적으로 참여한다면 새로운 국제협력의 기회가 될 수 있다. 특히 메콩 지역에 진출하려는 기업들은 현지 학교의 식수 문제를 해결하면서 지역사회와 신뢰를 쌓고, 기업의 사회적 책임을 구체적인 성과로 보여줄 수 있을 것이다.



나는 한국 기업들이 이 사업에 참여한다면 다른 나라 기업들과 차별화되는 특별한 스토리텔링을 만들 수 있다고 생각한다. 585년 전 세종대왕이 백성을 위해 비를 측정하고 관리하도록 한 지혜, 그리고 널리 인간을 이롭게 한다는 홍익인간의 정신을 오늘날의 기술과 ESG 활동으로 실천하는 것이다.



이것은 단순히 한국의 제품이나 기술이 해외로 진출하는 것과는 다르다. 한국의 역사와 철학이 기술과 함께 세계로 진출하는 것이다. 기업의 사회공헌 활동에 우리만의 역사적 이야기와 철학적 가치가 더해진다면, 현지 주민들에게도 더욱 깊은 의미로 전달될 수 있을 것이다.



1C1RS는 어느 나라 기업에도 열려 있다. 그러나 한국 기업들이 이러한 역사와 철학을 바탕으로 선도적으로 참여한다면 얼마나 자랑스러운 일일까? 세종대왕의 빗물관리 지혜와 홍익인간 정신이 캄보디아 학생들에게 깨끗한 물을 제공하는 실천으로 이어지기를 기대한다.

오는 10월 27일 태국 방콕에서 열리는 '2026 한·메콩협력포럼(Mekong–Republic of Korea Cooperation Forum 2026)'의 혁신금융 마켓플레이스(Innovative Finance Marketplace)에서 국제 투자자들과 특별한 상담을 진행할 예정이다. 상담의 주제는 캄보디아 학교에 깨끗한 식수를 공급하는 레인스쿨(Rain School)을 어떻게 1000개 학교로 확산할 것인가 하는 문제다.이를 위해 제안하는 모델이 '1C1RS(One Company, One Rain School)', 즉 '한 기업, 한 레인스쿨'이다. 기업 하나가 학교 하나에 빗물 식수화 시설 설치와 초기 운영을 지원하는 방식이다. 기업은 환경·사회·거버넌스를 뜻하는 ESG를 구체적으로 실천하고, 학생들은 깨끗한 물과 물 관리 교육을 받을 기회를 얻는다.특히 캄보디아를 비롯한 메콩 지역에 이미 진출했거나 앞으로 진출하려는 기업이라면 관심을 가질 만하다. 학교의 식수 문제를 해결하는 데 기여하면서 지역사회와 신뢰를 쌓을 수 있기 때문이다. 참여 기업의 국적에는 제한이 없다. 한국 기업은 물론 세계 어느 나라 기업이라도 참여할 수 있다.이번 상담에서는 이러한 구상에 관심 있는 기업을 만나고 실제 후원과 협력으로 연결할 방법을 찾고자 한다.캄보디아 교육청소년체육부(MoEYS)는 '1000 Rain Schools Initiative', 즉 1000개 레인스쿨 구상을 제안했다. 이러한 구상이 나온 배경에는 학교의 식수 문제가 있다.캄보디아의 일부 학교에서는 학생들에게 안전한 식수를 공급하는 일이 쉽지 않다. 특히 농촌에서는 외부에서 물을 가져오거나 통에 담아 파는 물을 구입해야 하는 경우도 있다. 그러나 학교에는 이미 훌륭한 물 공급 시설이 있다. 바로 지붕이다. 지붕에 떨어지는 빗물을 모아 저장하고 적절하게 처리하면 학교에서 사용할 수 있는 물이 된다. 식수로 사용하기 위해서는 수질을 확인하고 안전하게 관리해야 한다.우리는 캄보디아 왕립학술원(RAC), 서울대학교, 캄보디아 교육당국 등과 협력하여 레인스쿨 사업을 추진해 왔다. 2022년 말 설치한 콤볼 고등학교의 20톤 빗물 식수화 시설을 시작으로 여러 학교에 시설을 설치하고, 학생들이 직접 물의 양과 수질을 측정하는 교육도 진행하고 있다.지난 9월 프놈펜에서 열린 제4차 국제빗물관리학회(IWA 4RWHM 2026)에서는 이러한 경험을 세계 여러 나라의 전문가들과 공유했다. 몇몇 학교에서 가능성을 확인했다면, 이제는 이를 어떻게 더 많은 학교로 확산할 것인지 고민할 차례다.우리가 제안하는 표준 모델은 20톤 규모의 빗물 식수화 시설이다. 학교 하나에 필요한 시설 설치비는 약 1만 달러다. 그러나 시설을 설치하는 것만으로 끝나서는 안 된다. 수질을 점검하고 시설을 유지 관리하며 학생과 교사를 교육하는 일이 계속되어야 한다.이를 위해 매년 약 2천달러씩 5년간 1만 달러의 운영지원비를 추가로 계획했다. 학교 하나에 총 2만 달러가 필요한 셈이다. 5년 동안 운영과 교육 체계를 정착시킨 뒤에는 학교와 지역사회가 스스로 시설을 관리하도록 하는 것이 목표다.그렇다면 이 비용을 누가 부담할 것인가? 정부나 국제기구의 지원만 기다리는 대신 기업들이 함께 참여하면 어떨까? 기업 하나가 학교 하나를 지원하는 1C1RS는 이러한 생각에서 출발했다.지원 기업의 이름과 로고를 학교 시설의 명판에 표시할 수도 있다. 하지만 명판보다 중요한 것은 기업의 지원이 학생들에게 어떤 변화를 만들어 내는지 확인하는 것이다.세계적으로 기업의 ESG에 대한 관심이 높아지면서 사회적 책임을 구체적인 행동과 성과로 보여주는 일이 중요해지고 있다. 1C1RS는 이러한 흐름에 맞는 국제협력 모델이 될 수 있다.환경(Environment) 측면에서는 빗물을 지역의 수자원으로 활용함으로서, 외부에서 물을 운송하거나 공급하는 데 필요한 에너지와 자원 사용을 줄일 수 있다. 사회(Social) 측면에서는 학생들의 식수 접근성을 개선하고, 물과 위생에 관한 교육 기회를 확대한다. 거버넌스(Governance) 측면에서는 시설 운영과 수질·수량 기록을 공유하여 지원 사업의 성과를 투명하게 확인할 수 있도록 한다.특히 메콩 지역에 진출하려는 기업이라면 이러한 활동이 현지 사회와 신뢰를 쌓는 계기가 될 수 있다. 기업이 학교의 식수 문제를 해결하는 데 참여하면 교육당국, 학교, 학부모들과 협력하게 된다. 그 과정에서 지역사회가 무엇을 필요로 하는지도 이해할 수 있다.기업의 이름과 로고가 학교에 남는 것도 의미가 있지만, 더욱 중요한 것은 학생들과 지역사회에 남는 긍정적인 기억이다. 물론 학교를 지원한다고 해서 기업에 사업상의 특혜나 계약이 보장되는 것은 아니다. 그러나 지역사회와 장기적인 신뢰 관계를 구축하고 책임 있는 기업으로 인정받는 데 도움이 될 수 있다.ESG를 단순한 홍보나 비용으로 보는 대신 지역사회와 함께 성장하기 위한 장기적인 투자로 바라보자는 것이다.레인스쿨의 또 다른 특징은 학생들이 물 관리의 주체가 된다는 것이다. 학생들은 자신들이 사용하는 빗물의 양과 수질을 측정하고 기록하면서 과학과 환경을 배운다.이를 돕기 위해 개발한 것이 SKYBOT이라는 스마트폰 앱이다. 학생들은 SKYBOT에 수질과 수량 측정 결과를 입력한다. 서울대학교 연구진은 원격으로 자료를 검토하고 기술적인 조언을 제공할 수 있으며, 캄보디아 현지 기관도 학교의 운영과 교육을 지원한다. 기업은 자신이 후원한 학교의 운영 현황을 확인할 수 있다.기존의 국제협력 사업에서는 시설을 기증하고 준공식을 마치면 지원 활동도 끝나는 경우가 있었다. 그러나 레인스쿨에서는 준공식이 끝이 아니라 시작이다. 학생들이 물을 관리하고, 전문가들이 필요한 도움을 제공하며, 기업은 지원한 시설이 어떻게 운영되는지 확인한다.기업의 지원은 시설을 만들어 주는 데서 끝나서는 안 된다. 학생과 교사들이 스스로 물을 관리할 수 있는 능력을 갖추도록 돕는 것이 레인스쿨의 궁극적인 목표다.캄보디아 교육부가 제안한 목표는 1000개 레인스쿨이다. 한 기업이 한 학교를 지원한다면 1000개 기업이 참여하는 방식으로도 생각해 볼 수 있다. 물론 여러 기업이 함께 한 학교를 지원할 수도 있다. 중요한 것은 기업들이 쉽게 참여하고 그 성과를 지속적으로 확인할 수 있는 협력 체계를 구축하는 것이다.1C1RS는 어느 나라 기업에게도 열려 있다. 한국 기업은 물론 세계 여러 나라의 기업들이 참여할 수 있다. 그러나 나는 특히 메콩 지역에 진출했거나 앞으로 진출하려는 한국 기업들이 이러한 기회를 적극적으로 활용하기를 기대한다.한국의 빗물 관리 경험과 기술에서 출발한 사업인 만큼 한국 기업들이 선도적으로 참여한다면 더욱 뜻깊을 것이다. 메콩 지역에 진출하려는 기업이라면 먼저 그 지역의 학교 하나에 관심을 가져보면 어떨까? 학교의 물 문제를 함께 해결하는 일이 지역사회와 신뢰를 쌓는 첫걸음이 될 수 있다.585년 전 세종대왕은 비를 정확하게 측정하고 기록하는 제도를 마련했다. 비를 백성의 삶을 위해 관리해야 할 중요한 자원으로 생각한 것이다. 이제 우리는 비를 측정하는 데서 한 걸음 더 나아가 비를 모으고 사용하며 학생들에게 그 가치를 가르칠 수 있다.캄보디아의 레인스쿨은 이러한 가능성을 보여주고 있다. 그러나 1000개 학교라는 목표를 이루려면 아직 해야 할 일이 많다. 기술을 보완하고 현지 관리 체계를 강화하며 참여할 기업과 기관을 찾아야 한다.이번 방콕 혁신금융 마켓플레이스에서는 이러한 구상을 구체적인 협력으로 연결할 기업들을 만나고자 한다. 기업 하나가 학교 하나를 도와 깨끗한 물을 확보하도록 하고, 학생들이 스스로 물을 관리하는 능력을 갖추게 한다면 얼마나 뜻깊은 일일까?그 학교에는 기업의 이름이 남겠지만, 더욱 중요한 것은 학생들에게 물을 관리하는 지식과 경험이 남는다는 사실이다. 한국의 빗물 지혜가 캄보디아 1000개 학교로 확산될 수 있을까? 그 답은 기술만이 아니라 얼마나 많은 기업과 사람들이 함께 참여하느냐에 달려 있다.하늘에서 내리는 비에는 국경이 없다. 그 비를 소중한 자원으로 만드는 일에도 국경이 없어야 한다.