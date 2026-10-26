'2026 스테이지 동명 페스타' 31일 광주서 개막

큰사진보기 ▲동명 커피산책 행사 자료사진. ⓒ 동명동 글로컬 상권사업 컨소시엄 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2026 스테이지 동명 페스타 포스터. ⓒ 동명동 글로컬 상권사업 컨소시엄 관련사진보기

6년째 이어온 '동명 커피산책'이 오는 31일부터 11월 1일까지 이틀간 '2026 스테이지 동명 페스타'라는 이름으로 전남광주 동구 동명동 일원에서 열린다.이번 행사는 '동명을 걷고, 취향을 수집하다'를 슬로건으로 국립아시아문화전당 부설주차장과 동명동 카페거리 및 골목 일원에서 펼쳐진다.운영시간은 31일 낮 12시부터 오후 9시까지, 11월 1일 낮 12시부터 오후 7시 30분까지다.이번 축제는 중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단이 추진하는 지역상권 육성사업(글로컬 상권)의 일환이다.전남광주시, 전남광주시 동구, 동명브랜드타운 상인회, 상권기획자인 ㈜광지주로 구성된 동명동 글로컬 상권사업 컨소시엄이 함께 준비했다.'스테이지 동명'은 '동명동을 로컬브랜드의 무대로 만들자'는 방향 아래 기획한 상권 브랜드다.올해 축제는 기존 '동명 커피산책'의 정체성을 유지하면서 커피를 중심으로 음악과 다양한 브랜드를 연결하는 것이 특징이다.이를 위해 커피로 발견하는 동명(COFFEE WALK), 소리로 머무는 동명(SOUND WALK), 브랜드로 만나는 동명(BRAND WALK) 등 세 가지 테마로 프로그램을 구성했다.행사 첫날인 31일 오후 2시 공식 개막식이 개최된다. 이어 다음달 1일 오전 '동명 모닝커피클럽'을 시작으로 체험과 공연이 이어진다. 같은 날 오후 6시 시상식과 축하공연, 오후 7시 공식 폐막식으로 이틀간의 축제를 마무리한다.축제 기간에는 '코리아 그랜드 페스티벌'과 연계한 소비촉진 행사도 함께 진행된다. 컨소시엄은 축제 방문이 동명동 골목 상점 이용으로 이어지도록 방문객 혜택을 운영할 계획이다.