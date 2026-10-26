어르신들이 모은 페트병·캔 41.8톤... 소나무 2만 그루 효과

큰사진보기 ▲한국노인인력개발원과 경기도청·수퍼빈과 함께 추진한 '2026년 순환경제 기여 자원순환 물품 수거 캠페인' 참여자가 세척된 투명 페트병을 네프론(순환자원 회수 로봇)에 넣고 있다. ⓒ 한국노인인력개발원 관련사진보기

큰사진보기 ▲[캠페인 추진 주요결과] 참여기관 17개소(1120명), 총 41.8톤 수거 ⓒ 한국노인인력개발원 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한국노인인력개발원과 경기도청·수퍼빈과 함께 추진한 '2026년 순환경제 기여 자원순환 물품 수거 캠페인' 참여자가 투명 페트병, 알루미늄 캔을 수거 및 분류하고 있다. ⓒ 한국노인인력개발원 관련사진보기

어르신들이 노인일자리 사업을 통해 모은 투명 페트병과 알루미늄 캔이 41.8톤에 달했다. 이를 통해 약 134톤의 탄소배출을 줄이고, 1895만 원의 자원 판매 보상금도 거뒀다. 이는 노인일자리가 어르신들의 소득과 사회참여를 넘어 지역사회의 자원순환과 탄소중립에도 기여할 수 있음을 보여주는 성과다.한국노인인력개발원은 26일 경기도청·수퍼빈과 함께 추진한 '2026년 순환경제 기여 자원순환 물품 수거 캠페인'을 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.이번 캠페인은 노인일자리 사업에 자원순환 활동을 접목해 어르신들의 추가 소득 창출과 사회참여를 지원하고, 지역사회의 재활용을 활성화하기 위해 마련됐다. 지난해에 이어 두 번째다.올해는 5월부터 9월까지 5개월간 경기도 내 노인일자리 사업 수행기관 17곳에서 어르신 1120명이 참여했다. 이들이 수거한 재활용 자원은 투명 페트병 39.6톤, 알루미늄 캔 2.2톤 등 모두 41.8톤이다. 이에 따른 자원 판매 보상금은 1895만 원으로 집계됐다.탄소배출 저감 효과도 확인됐다. 한국노인인력개발원은 이번 캠페인으로 134.24tCO₂eq(이산화탄소환산톤)의 탄소배출을 줄인 것으로 추산했다. 소나무 약 2만 그루를 심은 것과 같은 효과다.지난해 캠페인과 비교해 자원 수거 효율도 크게 높아졌다. 주당 수거량은 전년보다 약 1.7배, 기관별 주당 수거량은 약 3.3배 증가했다. 참여기관의 협력과 어르신들의 지속적인 활동이 실질적인 자원순환 성과로 이어진 셈이다.우수 참여기관에는 경기도지사 표창과 한국노인인력개발원장상이 수여됐다. 대상은 군포시니어클럽, 최우수상은 여주시니어클럽이 받았다. 시흥시니어클럽·구리시니어클럽·성남분당시니어클럽은 우수상에 선정됐다.양영문 시흥시니어클럽 참여자는 "투명 페트병과 알루미늄 캔을 수거하고 라벨 제거와 세척 등 작업을 통해 환경오염을 줄이는 데 도움이 된다고 생각하니 보람되고 즐거웠다"고 소감을 전했다.김수영 한국노인인력개발원장은 "노인일자리를 통해 순환경제와 탄소배출 저감에 기여하는 이번 캠페인을 보다 체계화하여 전국으로 확대할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.한국노인인력개발원은 이번 성과를 바탕으로 노인일자리와 자원순환을 연계한 협력 모델을 전국으로 확대할 계획이다. 자원 수거와 선별, 압축 등 현장 운영 역량을 높여 자원 판매 수익을 늘리고, 어르신들의 추가 소득과 지속적인 사회참여를 지원한다는 방침이다.