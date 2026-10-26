주진우 이번엔 '김혜경 여사 황제 골프' 주장... 여당 "사이버레커냐"

주진우 국민의힘 의원이 이번에는 김혜경 여사가 태릉골프장에서 유명 프로골퍼를 대동한 '황제 레슨'을 받았다는 의혹을 제기했다. 더불어민주당은 "자극적인 수식어를 덧칠한다고 의혹이 사실이 되지는 않는다"며 허위사실 공표죄 고발 등 법적 조치까지 예고했다.
주 의원은 26일 페이스북에 "10월 20일 김혜경 여사는 유명 프로골퍼를 대동하고 황제 골프를 쳤다. 태릉CC에서 프로 골퍼로부터 황제 레슨을 받으며 3인 골프를 즐기고, 대통령 전용 황제 클럽하우스도 열었다"는 글과 함께 여성 두 명이 함께 골프를 치는 사진을 공개했다. 그는 "세계적인 프로 골퍼와의 필드 레슨은 수천만 원의 비용이 든다. 누가 그 비용을 댔나"라며 "이상한 골프TF 만들었던 이유가 이것인가"라고 주장했다.
주 의원은 또 "남성 1명도 함께 골프를 쳤다. 이재명 가족의 군 시설 사적 이용은 범죄"라며 "그날은 역삼동 화재로 19명의 인명 피해가 났다. 부천 소방관 영결식 바로 다음날이다"라고도 지적했다. 그는 지난 11일에도 이재명 대통령이 대구 상가 천장 붕괴사고 당일 가족들과 태릉골프장에서 '황제 골프'를 즐겼다는 의혹을 제기했다. 청와대는 '대통령의 사적 일정을 정쟁화'한다며 유감을 표명했다(청와대 "정치적 공방 유감"... 주진우 "내로남불"
https://omn.kr/2k2n6).
더불어민주당은 보다 강력하게 대응하고 나섰다. 이주희 원내대변인은 이날 "주진우 의원은 '황제 골프' 소설을 멈추고, 근거부터 내놓으시라"고 논평을 냈다. 그는 "태릉CC는 국군복지단이 운영하지만 민간인도 예약해 이용할 수 있는 골프장"이라며 "일반 국민도 예약할 수 있는 시설을 이용한 것을 '군 시설 사적 이용'이라고 부르는 것은 어불성설"이라고 반박했다. 같은 맥락에서 "'대통령 전용 클럽하우스'라는 주장도 황당하기 그지 없다"고 했다.
이 원내대변인은 "'세계적인 프로골퍼'는 누구이며, '수천만 원짜리 황제 레슨'의 증거는 무엇인가"라며 "자극적인 수식어를 덧칠한다고 의혹이 사실이 되지는 않는다"고도 했다. 이어 "군 시설 사적 이용이 범죄라고 했는가? 확인되지 않은 의혹을 사실처럼 공표해 남의 명예를 훼손하는 것이야말로 범죄"라며 "대통령과 그 가족의 일상을 집요하게 뒤쫓는 스토커 행태와 허위사실 유포 같은 범죄행위를 상습적으로 일삼는 자가 국회의원이라는 신분 뒤에 숨어 있다"고 비판했다.
이 원내대변인은 "주진우 의원은 면책특권 뒤에 숨어 의혹만 흘리지 말고 증거를 남김없이 내놓으시라. 의혹을 입증할 책임은 의혹을 제기한 사람에게 있다"며 "사이버레커 노릇을 하고 싶다면 국회의원 배지를 떼고 유튜브에만 전념하시라"고 일갈했다. 그는 "민주당은 주진우 의원의 상습적인 허위사실 공표를 더는 좌시하지 않겠다"며 "법적 조치를 포함한 모든 수단으로 책임을 묻겠다"고 덧붙였다.