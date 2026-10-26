드라마 같았던 룰라의 역전, 극우 후보는 불복

큰사진보기 ▲현지시각 25일 대선 결선 투표에서 승리한 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령(왼쪽)이 브라질 상파울루에서 지지자들에게 반응을 보이고 있다. ⓒ 연합뉴스/EPA 관련사진보기

큰사진보기 ▲현지시각 25일 결선 투표에서 승리한 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령의 지지자들이 브라질 상파울루에서 환호하고 있다. ⓒ 연합뉴스/EPA 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.

루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령이 25일(현지시각) 4선에 성공했다. 극우 성향 플라비우 보우소나루 상원의원을 꺾고 네 번째 임기를 맞는다. 1차 투표에서 2위에 머문 후보가 결선에서 결과를 뒤집은 것은 1989년 직선제 부활 이후 처음 있는 일이다.브라질 고등선거재판소에 따르면 현지시각 오후 9시 24분, 투표구 99.86%가 개표된 가운데 룰라는 51.76%(6413만7770표), 보우소나루는 48.24%(5976만9627표)를 얻었다. 표차는 3.5%p(437만 표)로, 2022년 결선 표차(약 214만 표)의 두 배 수준이다. 선거관리기관인 TSE는 이에 앞서 결과를 '수학적으로 확정'으로 표시했다.룰라는 13개 주와 재외국민 투표에서 이겼고, 보우소나루는 13개 주와 연방구에서 이겼다. 1차에서 보우소나루가 앞섰던 미나스제라이스는 결선에서 룰라 쪽으로 돌아섰다.개표 과정 자체가 드라마였다. 개표는 오후 5시가 조금 지나 시작됐지만, 투표 시간 연장으로 결과 발표가 약 2시간 늦어졌다. 첫 집계는 해외 투표가 먼저 들어오면서 룰라가 57.66%로 앞섰다. 개표율 13.98% 시점에 보우소나루가 처음 1위로 올라섰고, 개표율 37.40%에서는 50.30%까지 올라 그날 밤 자신의 최고점을 찍었다. 북동부 개표가 본격적으로 반영되면서 흐름이 바뀌었다. 개표율 70.55%에서 룰라가 50.92%로 다시 앞선 뒤 격차는 계속 벌어졌다.10월 4일 1차 투표에서는 보우소나루가 47.03%, 룰라가 45.16%를 얻었다. 결선 직전 여론조사는 대부분 오차범위 안의 접전이었다. 1차 기권율은 21.08%로 1998년(21.49%) 이후 가장 높았고, 결선 기권율은 19.21%로 낮아졌다. 결선 투표율 상승이 결과를 바꾼 요인 가운데 하나로 꼽힌다. 다만 어느 지역에서 어떤 유권자가 새로 투표했는지는 세부 집계가 나와야 판단할 수 있다.선거 당일은 순탄하지 않았다. NPR 보도에 따르면 정오 무렵 룰라 캠프가 투표 시간 연장을 요청했다. 일부 지방정부가 버스 운행을 줄여 유권자의 투표소 이동이 어려워졌다는 이유였다. 보우소나루 측도 일부 주의 폭우를 이유로 연장을 요구했다.크리스티아누 자닌 대법관은 통상 오후 5시인 투표 종료 시간을 오후 7시로 늦추라고 명령했다. 그러나 일부 투표소에서는 명령이 도착하기 전에 전자투표기가 이미 꺼져 있었다. 이 투표소들은 투표를 다시 열지 못했다.보우소나루는 자이르 보우소나루 전 대통령의 아들이다. 자이르 보우소나루는 2022년 대선에서 룰라에게 근소한 차이로 졌다. 그는 선거 결과를 뒤집으려 쿠데타를 모의한 혐의로 징역 27년형을 선고받고 복역 중이다. 플라비우는 당선되면 아버지를 사면하겠다고 공약했다. 그는 도널드 트럼프 미국 대통령과의 관계 강화도 내걸었다.룰라는 기존 정책의 연속성과 사회복지 지출 확대를 앞세웠다. 리우 빈민가 호시냐에서 룰라에게 투표한 스파 종사자 알레산드라 미겔(35)은 1차 투표 이후 유권자들이 보우소나루 정부의 위험을 깨닫기 시작했다고 말했다. 그는 시민들의 결집이 결과에 영향을 줬다고 봤다.이번 선거는 국제사회의 관심을 받았다. 라틴아메리카 우파 정치운동의 향방, 아마존 열대우림의 미래, 약 40년 된 브라질 민주주의의 앞날이 걸려 있었기 때문이다. 룰라는 정치적으로 깊이 갈라진 나라를 이끌게 된다.대통령 선거를 연구하는 정치학자 자이루 니콜라우는 이번 선거에서 유권자의 지지 성향이 매우 단단했다고 분석했다. 그는 과거 선거와 달리 정책 선호보다 자신이 속한 정치 집단에 대한 정체성이 더 중요해졌다고 말했다.보우소나루 측은 대중교통 배채 문제 등으로 결선투표 시간이 2시간 연장된 일을 비판하며 선거 결과를 인정할 수 없다고 선언했다.