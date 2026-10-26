"가을을 느낄 수 있는 책갈피 직접 만들었어요"

큰사진보기 ▲2026 에듀의왕 어울림축제 ⓒ 안종복 관련사진보기

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큰사진보기 ▲에듀의왕 어울림축제 보태니컬아트 부스 ⓒ 안종복 관련사진보기

"식물세밀화는 단순히 식물을 똑같이 그리는 기술이 아닙니다. 식물이 가진 본연의 생명력과 섬세한 구조를 깊이 관찰하고 마음에 담아내는 과정이지요. 오늘 주민분들이 작은 책갈피 하나를 만드시면서 자연이 가진 정교한 아름다움을 발견하고, 바쁜 일상에서 잠시 쉬어가는 마음의 여유를 느끼셨기를 바랍니다. 배움이 곧 삶이 되는 축제 현장에서 '사람책'으로 주민들과 온기를 나눌 수 있어 더없이 뜻깊은 시간이었습니다."

큰사진보기 ▲말린 식물을 이용한 북마크 만들기 체험 ⓒ 안종복 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 에듀의왕 어울림축제 현장 ⓒ 안종복 관련사진보기

가을빛이 짙어지던 지난 10월 24일, 경기도 의왕시 왕송호수 광장이 사람들의 온기와 배움의 열기로 가득 찼다. 지자체와 교육청, 지역 학습공동체가 한데 어우러져 마련한 '2026 에듀의왕 어울림축제' 현장이다.넓게 펼쳐진 잔디밭 위로 일렬로 들어선 흰색 몽골텐트 아래에는 평생학습 동아리부터 청소년 체험 공간, 마을교사들의 부스까지 저마다의 색깔을 품은 60여 개의 배움 터전이 줄을 이었다. 선선한 가을바람을 타고 아이들의 천진난만한 웃음소리와 무언가에 열중한 시민들의 진지한 소란이 이리저리 흩어졌다.의왕학습레일 '인생의 달인 사람책' 14호'로 참여한 보태니컬아트 신소영 작가는 정교하게 그려진 식물 일러스트 엽서와 함께 알록달록한 말린 꽃, 풀잎 스티커, 투명 책갈피 재료들을 정갈하게 준비했다. 체험에 참여한 이들은 투명한 판 위에 저마다 마음에 드는 꽃잎과 풀잎을 하나씩 놓아보며 나만의 작은 정원을 완성해 나갔다.완성된 책갈피를 햇살에 비춰보며 환하게 웃는 이들의 얼굴엔 작은 예술을 완성했다는 뿌듯함이 번졌다. 현장에서 작성된 설문지에는 참여자들의 진솔한 마음이 그대로 담겼다. 한 시민은 "가을을 느낄 수 있는 책갈피를 직접 만들어 볼 수 있어서 너무 좋았다"며 "새로운 분야를 접할 수 있는 아주 좋은 기회였다"고 적었다.또 다른 참여자는 "저렴한 비용으로 다양하고 알찬 체험을 할 수 있어 매우 만족스럽다"며 강사의 전문성과 친절함에 감사를 표하기도 했다. 한 학부모는 "아이들이 직접 손으로 만지고 느낄 수 있는 체험 프로그램이 앞으로 더 다양해지길 바란다"는 애정 어린 건의를 남기기도 했다.온종일 시민들과 눈을 맞추며 부스를 지킨 신소영 작가는 이번 체험이 지닌 의미를 이렇게 설명했다.이번 '2026 에듀의왕 어울림축제'는 지자체와 지역 사회가 배움이라는 매개체로 어떻게 주민의 삶에 스며들 수 있는지를 보여주는 현장이었다. 학습이 단순히 교실 안에 갇힌 지식이 아니라, 거리를 넘어 이웃과 교류하고, 일상의 예술로 확장될 수 있음을 증명해 보인 셈이다.손으로 만든 책갈피를 소중히 품에 안고 집으로 향하는 시민들의 발걸음 속에서, 배움이란 결국 사람과 사람을 잇고 지역 공동체를 온화하게 만드는 가장 강력한 힘이라는 사실을 다시금 깨닫게 된다.