동물로 세상 그리는 임태영 작가의 포부

큰사진보기 ▲'단짝 친구'를 현장에서 구매한 뒤 기념촬영지난 10월 22일 김대중컨벤션센터에서 열린 '제17회 광주국제아트페어(아트광주26)' 개막식에서 민형배 전남광주통합시장(왼쪽) 임태영 작가(오른쪽)의 작품 '단짝 친구'를 현장에서 구매한 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 광주광역시장애인종합복지관 관련사진보기

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광주광역시장애인종합복지관에서 꾸준히 창작 활동을 이어온 임태영 작가가 지난 10월 22일 개막한 '제17회 광주국제아트페어에 부스 대표 작가이자 최연소 발달장애 작가로 참여해 눈길을 끌었다. 임 작가의 작품은 행사 VIP 도슨트 투어 프로그램에 선정돼 관람객들에게 소개됐으며, 아트광주 공식 도록에도 대표 작품으로 수록되었다.개막 당일 부스를 찾은 민형배 전남광주통합시장은 임 작가의 회화 작품 '단짝 친구'를 현장에서 직접 구매하며 장애예술인의 창작 활동에 격려를 보냈다. '단짝 친구'는 작가 자신과 친구를 코끼리로 비유해 풀밭에서 축구하는 모습을 유쾌하고 따뜻하게 표현한 작품이다.임태영 작가는 평소 동물을 자신과 주변 인물로 비유해 표현하는 작업을 이어오고 있다. 평면 회화뿐만 아니라 클레이(점토)를 활용해 직접 캐릭터를 빚어내는 등 입체 미술 영역으로도 창작 활동을 넓히고 있다. 임 작가는 올해 제2회 발달장애인 '꿈과 나래' 그림 공모전 대상, 구로장애인가족센터 그림공모전 입선, ACC픽토그램 아트 공모전 장려상 등을 수상했으며, 2024년 '동물탐험대2024' 및 2026년 '꿈을 위한 시작' 개인전 등 다수의 전시 이력을 쌓아왔다.오는 2027년 3월에는 주일한국대사관 도쿄 한국문화원(갤러리M)에서 해외 전시도 펼칠 예정이다.임태영 작가는 "국제아트페어라는 큰 무대에 작가로서 참여할 수 있어 감사하다"며 "앞으로도 동물 캐릭터 작업을 지속해 애니메이션 및 캐릭터 작가로 성장하고 싶다"고 소감을 밝혔다.광주광역시장애인종합복지관은 "이번 전시를 계기로 발달장애인 예술가들이 장애라는 장벽을 넘어 독창적인 예술 세계를 마음껏 펼칠 수 있도록 지속적인 지원체계를 구축하고, 지역사회와 폭넓게 소통할 수 있는 문화예술 장을 지속 확대해 나갈 방침"이라고 밝혔다.