이태원참사 4주기 해외 온라인 추모식 열려

10·29 이태원 참사 4주기를 맞아 해외 동포 단체들이 25일 온라인 추모식 및 간담회를 열었다. 4.16해외연대와 미시간 세사모, 샌프란시스코 공감, 스프링 세계시민연대가 공동 주최한 이번 행사는 한국 시간 25일 오전 7시, 미 동부 시간 24일 오후 6시에 온라인으로 진행됐다.
이날 자리에는 유가족들과 시민단체 회원들이 함께했다. 이주영 아버지 이정민 유가족협의회 운영위원장을 비롯해 신애진 어머니 김남희와 아버지 신정섭, 이상은 아버지 이성환과 어머니 강선이, 유연주 아버지 유형우, 김재강 아버지 김영백, 문효균 아버지 문성철, 배현호 어머니 전정숙, 이미현 10.29 이태원참사시민대책회의 공동상황실장이 참석했다. 사회는 유정선 4.16해외연대 회원이, 추모사는 유문조 회원이 맡았다.
"왜 진실을 밝히고 책임을 묻는 일은 이토록 어려운가"
"누군가의 딸이자 아들이었고, 친구였으며, 저마다의 꿈과 미래를 품고 살아가던 사람들이었습니다."
추모사는 2022년 10월 29일 밤 서울 이태원 골목에서 돌아오지 못했거나 이후 세상을 떠난 모든 희생자들을 기리는 것으로 시작됐다.
추모사는 명백한 인재였음에도 4년이 지나도록 "책임져야 할 사람들이 누구인지, 그 책임이 어디까지인지 명확히 밝히지 못하고 있다"고 지적했다. "국민의 안전을 지키라고 맡긴 권한과 책임은 어디에 있었는가. 국민의 생명과 안전보다 권력을 앞세운 것은 아닌가"라며, 정권이 바뀌었음에도 진상 규명과 책임자 처벌이 오리무중에 머물러 있는 현실에 탄식했다.
"이름을 부르는 일조차 쉽지 않았습니다. 권력자들은 이름 없는 분향소로 참사를 덮으려 했습니다." 그러나 희생자는 숫자가 아니었다. "한 사람 한 사람이 누군가에게는 사랑하는 가족이자 친구였으며, 아직 살아보지 못한 내일을 품고 있었습니다."
2014년 4월의 바다(세월호)와 2022년 10월의 골목(이태원)을 나란히 놓으며 "왜 예방할 수 있었던 참사가 일어났는가, 왜 진실을 밝히고 책임을 묻는 일은 이토록 어려운가, 왜 책임자들은 회피하고 유가족은 오랜 세월 답을 기다려야 하는가"라는 동일한 의문을 던졌다. 추모사는 "어떤 말로도 상실을 대신할 수 없음을 안다"면서도 "홀로 견디도록 두지 않겠다. 주어진 과제를 잊지 않고 진실을 묻고 책임을 요구하며 행동하겠다"고 다짐하며 마쳤다.
유가족들의 4년... 무너지고, 다시 하루를 시작하고
추모식 후 이어진 간담회에서 유가족들은 지난 4년을 단순한 시간의 흐름이 아니라, 형언할 수 없는 고통과 그리움 속에서도 진실을 찾아 싸워온 처절한 과정으로 이야기했다.
첫째는 일상의 붕괴였다. 평소에는 잘 지내는 듯하다가도 한 번씩 깊은 나락으로 무너지는 경험을 반복해 왔다. 10월이라는 계절이 돌아오면 아이를 보냈던 그날의 기억이 다시 살아나 더욱 견디기 힘든 시기를 보낸다고 했다. "아침에 힘겹게 발걸음을 떼며 하루를 시작하지만, 밤이 되면 다시 원점으로 돌아와 절망 속으로 떨어지는" 고무줄 같은 하루를 4년 동안 버텨왔다는 것이다.
둘째는 진상 규명과 명예 회복을 위한 투쟁이었다. 참사 초기 2년 동안 유가족들은 길거리에서 차가운 시간을 보냈다. 정권이 바뀌면 특별법과 법을 통해 진상이 규명될 것이라 기대했으나, 법이 만들어진다고 해서 모든 것이 저절로 해결되지는 않는다는 뼈아픈 현실을 깨달았다고 했다. 억울하게 세상을 떠난 자녀들이 잘못한 것처럼 매도되는 현실에 대한 절망감도 컸다. 아이들의 명예를 바로 세우고 다시는 이런 참사가 반복되지 않도록 하는 것이 남은 부모들의 과제이자 살아가는 이유가 됐다.
셋째는 기록과 치유, 그리고 연대로의 확장이었다. 신정섭(신애진 아버지)은 새벽마다 일기를 쓰며 딸과 만나왔던 시간을 모아 <특별한 날은 특별히 아프다>라는 책을 냈다. 김남희(신애진 어머니)는 생전 딸이 좋아하던 말인 <아로새기다, 너에게 가는 길>을 제목으로 한 그림책을 펴내며 딸에게 가는 길을 그려왔다. 강선이(이상은 어머니)는 딸의 생일마다 청년들과 어려운 이웃들을 위해 '청년 밥상'을 차리며 참사를 함께 기억하고 연대하는 나눔의 시간을 이어가고 있다. 다른 유가족들도 집안에 아이의 사진을 걸어두고 출퇴근마다 인사를 건네거나, 늘 아이와 대화하며 "내 곁에 함께 있다"는 마음으로 일상을 지탱하고 있다고 했다.
4년의 세월을 거치며 유가족들은 자신들만의 슬픔에 머무르지 않게 됐다고 했다. 노동 현장에서 희생되는 청년 노동자나 참사 피해자 등 사회의 또 다른 아픔과 낮은 곳들을 돌아보기 시작한 것이다. "이태원 참사의 진상 규명은 이러한 다른 아픔들과 연대해야 비로소 이룰 수 있다"는 자각이었다.
특조위 연장됐지만, 구조 실패 조사는 여전히 미진
이미현 10·29 이태원 참사 시민대책회의 공동상황실장과 이정민 유가족협의회 운영위원장이 진상조사 현황과 향후 과제를 밝혔다.
특별조사위원회(특조위)의 당초 조사 기간(1년)은 만료됐으나, 특별법 개정을 통해 1년이 연장돼 2027년 9월까지 조사가 진행되고 이후 최종 보고서가 작성될 예정이다. 그러나 지난 1년간 특조위 내부 갈등, 조사국장 장기 공석, 조사관 인력 미달 등으로 기관 조사(구조적 원인 규명)가 유가족과 시민의 기대만큼 속도감 있게 진행되지 못했다. 정부 기관의 적극적인 자료 제출과 협조도 부족해 진상 규명에 난항을 겪고 있다고 했다.
특히 초동 구급 조치 지연 및 소방의 구조 실패, 이른바 골든타임 대응 실패에 대해서는 구체적인 감사가 제대로 이루어지지 않았다. 경찰·지자체(서울시·용산구) 위주의 조사는 일부 이루어졌으나, 최근 청문회를 통해 지휘 지연 및 판단 미비 진술이 일부 나왔을 뿐 확정적 법적 책임을 묻기에는 추가 조사가 더 필요한 상황이다.
"정권이 바뀌면 다 될 줄 알았다. 정권만 바뀌었을 뿐이다."
유가족협의회 입장은 분명했다. 특조위나 정부에만 의존하지 않고, 유가족 스스로 정보공개 청구와 검증을 이어가며 진상 규명을 이끌어가겠다는 것이다. 정권이 바뀌었음에도 각 책임 기관과 공직자들은 여전히 책임을 회피하고 있다. 1심 재판에서 상당수 무죄 판결이 나온 상황에 대해, 형사 처벌 여부와 별개로 공직자로서의 구조적 책임을 명백히 밝혀내야 한다고 강조했다.
특조위 조사가 완료되는 시점에서는 책임자들의 명단과 구체적 책임 소재가 명확히 공개되어야 하며, 이를 위해서는 시민들과 해외 동포들의 지속적인 관심과 연대가 필수적이라고 호소했다. 유가족들은 대통령실 앞 1인 시위(4개월째 진행 중) 등을 이어가며, 참사의 진상이 온전히 밝혀질 때까지 행동을 멈추지 않겠다고 밝혔다.
"앞으로 1년의 시간을 통해 특조위와 소통하며 제대로 된 조사가 될 수 있게 만들어보려고 한다."
이정민 유가협위원장은 "5주기에는 조사 결과를 여러분들과 공유했으면 좋겠다"는 바람을 전했다. 이 위원장은 "각 기관들이 잘못을 인정하고 진정성 있는 사과를 하고 잘못된 것을 고쳐나가야 겠다고 했다면 좋았을 것"이라며, "법을 통해 사과를 받아야 하는 현실에 답답하다"고 말했다. "기관에 책임을 져야 할 사람들이 여전히 그 자리에 그대로 있고, 자신의 문제를 밝히지 않기 위해 노력하고 있다. 각 기관들이 의지를 가지고 적극적으로 이태원참사 진상을 밝히려 했다면 벌써 진상규명이 되었을 것"이라고 강조했다.
추모식 영상은 4.16해외연대
와 JNCTV를 통해 다시 볼 수 있다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.