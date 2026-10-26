사상 첫 격렬비열도 공연 무산

큰사진보기 ▲‘서해의 독도’ 격렬비열도에서 추진된 사상 첫 대중음악 공연이 기상악화로 무산됐다. ⓒ 충남도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 10일 격렬비열도를 직접 찾은 박수현 충남도지사. ⓒ 충남도 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

'서해의 독도' 격렬비열도에서 추진된 사상 첫 대중음악 공연이 기상악화로 무산됐다.충남도와 가수 김장훈은 26일 낮 12시 태안군 근흥면 북격렬비도 항로표지관리소에서 특별 공연을 개최할 계획이었으나, 기상여건 악화로 입도하지 못했다.그동안 독도 수호와 해양 영토의 중요성을 알리는 활동을 이어온 김장훈은 독도의 날(10월 25일)을 기념하고, 우리나라 해양 영토의 중요성과 서해의 독도로 불리는 격렬비열도의 가치를 국민에게 알리기 위해 이번 특별 공연을 기획했다.이날도 북격렬비열도에서 관중 없는 공연을 기획한 김장훈은 밴드 '한국사람'과 함께 1시간 가량 특별한 무대를 선보이고, 공식 유튜브와 도 공식 유튜브인 '충남TV'를 통해 실시간 생중계 할 예정이었다.그러나 높은 파도 등 북격렬비열도 현지 기상 여건상 안전한 접안 및 입도가 어렵다고 판단되어 철수를 결정했다.도는 공연이 성사되지는 못했지만, 이번 행사 준비 과정 등을 계기로 국민들에게 격렬비열도의 가치와 해양 영토의 중요성을 알렸다는 것에 의미를 두고 있다고 설명했다.김장훈 측은 오는 11월 다시 입도를 추진할 예정으로, 재추진 일정과 공연 진행 방식 등 구체적인 계획은 추후 공개한다.서해 중부 최서단에 위치한 서격렬비도는 우리나라 서해 영해(12해리) 및 배타적 경제수역(200해리, EEZ)의 범위를 결정하는 영해 기점으로, 해양 영토 수호와 수산자원 보호를 위한 전략적 요충지다.박수현 지사도 지난 10일 격렬비열도를 직접 찾아 2030년 완공 예정인 항만 개발 사업 추진 상황을 점검하는 등 각별한 관심을 갖고 있다.당시 박 지사는 국가소유인 북격렬비열도와 달리 사유지인 동·서격렬비도를 중국인이 매입하려던 일을 언급하며 국가 매입을 촉구했다. 현재 동·서격렬비도는 외국인 토지거래허가구역으로 지정해 관리 중이다.