8만 개 출판사 시대, 뻔뻔하게 내 책을 자랑하는 이유

큰사진보기 ▲사진1. 지난 10여 년간 꾸준히 발간해 온 행복 관련 도서들2026년 발간 도서 ⓒ 김장기 관련사진보기

큰사진보기 ▲사진1. 지난 10여 년간 꾸준히 발간해 온 행복 관련 도서들독립출판을 운영하며 발간한 행복 도서 ⓒ 김장기 관련사진보기

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"내 삶의 생태계 속에서 다양한 행복 수단을 정착시키는 일,

지금 내가 서둘러야 할 인생 변화의 항로다."

큰사진보기 ▲사진2. 2026년 행복 관련 신간 도서 홍보 포스터독립출판에서 만든 2026년 발간 행복 관련 신간도서 홍보 포스터 ⓒ 김장기 관련사진보기

덧붙이는 글 | 출판시장에서 지난 10년 간 대형출판사와 경쟁하는 독립출판사의 운영 현실과 오마이뉴스 책동네에 신간 홍보 마케팅을 통해 독립출판사의 자존감을 지켜내고 싶습니다.

이런 글을 써도 될지, 한동안 망설였다. 출판사 대표이자 작가로서 자기 책을 홍보하는 것은 마냥 부끄러울 수밖에 없다. 하지만 염치 불고하고, 끝내 용기를 내고 싶었다. 내가 출판하고 쓴 글이 또 서점 어딘가에 묻혀 사라지는 게 무척이나 아쉬웠다. 지난 10년 가까이 독립출판사를 운영하며 힘겹게 책을 내왔지만, 세상에 얼굴 한번 제대로 내밀지 못한 채 잊히는 것이 두려웠다. 지금의 출판시장은 그만큼 가혹한 불황기를 겪고 있다.2024년 한국출판문화산업진흥원의 조사자료에 따르면, 국내에서 제대로 된 출판업체는 약 7700개였다. 연간 제대로 된 책 1권을 발간하지 못하거나 잠자고 있는 독립출판사까지 합치면 그 수는 월등히 높아진다. 전국에 등록된 출판사는 8만여 개에 달하지만, 이 중 80% 이상은 사실상 1인 독립출판사나 휴면 상태에 가깝다.독립출판사의 경우, 연간 책 1권을 발간하는 것이 무척이나 힘든 실정이다. 그래서 작은 독립출판사를 운영하는 경우 늘 마음에 담고 있는 것이 출판도서의 마케팅이다. 페이스북(Facebook)이든 브런치스토리(Brunchstory)든, 서슴지 않고 출판도서 마케팅을 벌인다. 우연히 신간 도서를 소개할 수 있는 <오마이뉴스>의 '책동네' 코너를 접했고, 나 역시 간절한 마음으로 쑥스러운 도전에 나섰다.물론 자화자찬일 수 있다. 스스로 자기 얼굴을 드러내고 자랑하는 것은 부끄럽게 만든다. 나는 거의 10년째 행복 관련 도서만을 발간해 왔다. 한 우물만을 파고들었으며, 독자들에게 '행복 전문 출판업'으로 자리 잡고자 했다. 나는 출판업체의 대표와 작가의 삶을 동시에 살아야만 했다. 그나마 다행히도 한국예술인복지재단과 지역문화재단 등으로부터 도서 출판 지원비를 받으며 버텨왔다.세상에 행복을 묻는 질문은 흔하지만, 그 질문을 일상생활 속까지 끌어낸 글은 드물다. 고대부터 철학자도 현자도 마음 깊이 품고 있었던 삶의 물음은 행복이었다. 하지만 머리로 떠받드는 거창한 담론을 내려놓고, 서글픈 인생 문턱을 넘나들면서 건져 올릴 수 있는 생생한 체감적인 행복을 담아내는 일은 쉽지 않았다. 상처를 외면하지 않는 정직한 고백, 그늘진 일상 속에서도 단잠 한 번이나 따뜻한 밥 한 끼로 이어지는 일상의 온도가 곧 행복이라는 사실을 담아내고자 했다.행복은 실패와 결핍의 굴레 속에서도 발견해야만 하는 인생 보약과도 같은 것임을 증명하고자 했다. 멀리 동떨어진 장밋빛 환상이 아니라, 지금 내 곁에서 한 줌 온기를 찾아줄 수 있는 나침반과 같은 역할이었다. 마음 끝에 착 감기는 깊은 울림, 슬플 때 맑은 마음 하나와 같이 삶의 온도를 높일 수 있는 행복 씨앗을 하나쯤 심어볼 수 있기를 바라는 저자의 마음을 담아냈다. 인생을 일깨우는 행복 지침서와 같이 피부로 체감할 수 있는 글들을 집필하고자 했다.신간 <누가 행복한 사람인가>에 나오는 문장이다. 우리가 진정으로 행복해지려면 시대에 맞게 행복을 만들어낼 수 있는 적정 수단을 다뤄야 한다. 첨단 스마트폰 기능을 익히듯, 변화하는 환경 속에서도 기쁨을 포착하는 '생태학적 행복 본능'을 깨워야 한다. 이런 점에서, 이 책은 거친 일상 속에서 행복의 감각을 잊고 살아가는 이들에게 나지막하고 단단한 자기 성찰을 건넨다.행복한 사람은 요동치는 감정의 파도에 올라타지 않는다. 일시적인 기분에 좌우되지 않고, 오랫동안 좋은 기운을 간직하는 힘에서 나온다. 순간의 기쁨만을 누리는 감정 변화가 아니라, 일정한 기운을 평생 유지하는 엔진 동력을 갖춘 사람이다. 그렇게 나만의 '행복 엔진'을 켜고 걷다 보면, 보다 깊고 고유한 행복한 삶의 궤적을 걸어가는 것이다. 세상이라는 큰 들판 위에서 자기만의 행복 정원을 가꾸어 가기를 기대해 본다.독립출판사는 인력과 예산, 서점 네트워크 모든 면에서 구멍가게처럼 영세하다. 대형출판사와의 경쟁에서 늘 취약한 현실 구조를 벗어나기 어렵다. 아무리 특성화된 분야의 서적을 집중적으로 발간해도, 출판사를 운영하고 유지하는 일조차 버거운 게 현실 상황이다. 하지만 좋은 책을 발간하고 싶은 자존감만큼은 쉽게 버리고 싶지 않았다.나 또한 독립출판사를 운영하고 있어 현실을 부인하지는 않는다. 하지만 이번 책 <누가 행복한 사람인가>는 멀고 아득한 행복이야기를 우리 피부에 착 감기는 일상의 언어로 끌어내고 있다. 오늘을 살아가며 우리가 잃어버린 것들, 이 시대의 행복 결핍을 정조준하고 있다. 우리는 때로 행복한 삶을 바라보는 시선이 소극적인 방관자이거나, 행복이라는 단어를 무거운 짐처럼 느낀다. 잦은 불행과 고난 속에서 행복은 늘 한발 앞서 걸어가는 아득한 열망쯤으로 생각한다.그래서 우리가 누려야만 할 행복은 먼 곳에 있는 결승선이 아닌, 지금 내가 숨 쉬는 호흡 속에서 채굴할 수 있는 것임을 말하고 있다. 결국 행복은 한순간의 감동에 그치기보다는 삶 전체를 관통하는 질문으로 남아야 한다. 몸과 마음이 지쳐 있어도, 행복은 지금 도착하고 있는 게 아니라 현실 속에서 계속하여 흘러가고 있는 진행형이어야 한다. 행복은 한순간의 달콤함이 아니라, 우리의 전 생애를 관통하는 아름답고 빈번한 시어(詩語) 중의 하나이다. 이 척박한 출판의 계절에, 누구든 자기 삶 속에서 체감적으로 행복을 찾고 누릴 수 있기를 바라는 마음으로 진심 어린 자랑을 건네고 싶다.