지리산 곁에서 한평생 살아온 '함양의 엄홍길'

큰사진보기 ▲10월 15일 지리산 천왕봉 등정 700회를 기록한 손상길 씨 ⓒ 주간함양 관련사진보기

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"지리산은 우리나라에서 한라산 다음으로 높은 산이자 민족의 영산이라는 자부심이 있어요. 정상에 올랐을 때의 성취감은 말로 표현하기 어렵죠. 산에 다녀오면 마음이 개운해지고 힐링이 됩니다."

큰사진보기 ▲함양목요산행 회원들과 함께한 천왕봉 등정 700회 기념산행 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲1985년 지리산 천왕봉 등정 첫 공식 기록으로 남긴 기념메달 ⓒ 주간함양 관련사진보기

"산 좋아하는 사람치고 나쁜 사람 없다는 말이 있어요. 남을 속이거나 해를 끼치면서 쉽게 이득을 얻으려는 사람은 삶에서도 결코 어려운 길을 택하지 않아요. 그런 사람이라면 굳이 힘들게 산을 오르지 않을 거라는 뜻이겠죠. 산을 오른다는 것만으로 사람을 판단할 수는 없지만, 저는 산에서 좋은 사람들을 참 많이 만났습니다. 여기까지 온 것에 감사할 따름이에요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (임아연)에도 실렸습니다.

누군가 말했다. 지리산은 열 살 소년부터 여든 살 노인의 모습까지 모두 보여주는 산이라고. 어떤 날, 어떤 풍경은 질풍노도의 사춘기 소년처럼 거칠고, 때로는 푸르른 청춘처럼 생기가 넘치는 모습이었다가, 또 어떤 날은 무르익은 중년 같기도 하고, 어떤 순간엔 산전수전 다 겪은 노인의 모습을 보여준단다.지난 40여 년간 지리산 천왕봉을 무려 700번이나 오른 손상길(71)씨에게도 지리산은 그랬다. 매번 다른 풍경, 다른 모습을 보여주기에 700번이나 정상을 밟았어도 지겹기는커녕 오를 때마다 여전히 새롭고 경이로운 존재다.경남 산청군 생초면 출신인 손상길씨는 1974년 지리산함양시장에서 영진상회를 운영하기 시작하면서 함양에 정착했다. 지리산 자락에서 태어나 평생을 지리산과 함께 살아온 그에게 이 산은 그야말로 '어머니' 같은 곳이다.1985년 8월 25일 지리산 천왕봉 등정을 기념하는 메달을 첫 공식기록으로 삼은 이후, 손씨는 올해 10월 15일 700회 등정이라는 역사에 남을 기록을 썼다. 2019년에 500회, 2022년에 600회에 이어 또 하나의 이정표를 세웠다. 함양군이 2022년 발행한 '함양기네스북'에도 이름을 올린 그는 '함양의 엄홍길'이라 해도 과언이 아닐 만큼, 지역을 대표하는 산악인으로 자리매김했다.지리산은 경남·전남·전북 3개 도와 함양군·산청군·하동군·구례군·장수군·남원시 등 6개 시·군에 걸쳐 있을 만큼 크고 깊은 산이다. 그만큼 다양한 등산코스와 탐방로가 있다. 손상길씨는 지리산에 갈 수 있는 길은 모두 걸어봤다고 해도 과언이 아닐 만큼 산 곳곳을 누볐다. 종주도 여러 차례 도전했다. 손씨는 "우스갯소리로 백무동부터 천왕봉까지는 눈감고도 갈 정도"라고 말했다.그런 그가 가장 좋아하는 코스는 산청 대원사에서 출발해 천왕봉을 거쳐 백무동으로 내려오는 구간이다. 특히 가을이면 형형색색 단풍이 산자락을 물들여 장관을 이룬다. 험준한 칠선계곡 역시 힘든 만큼 빼어난 아름다움을 간직한 곳으로 꼽았다.그에게 등산은 삶을 지탱해 온 원동력이자 건강을 지켜준 비결이다. 20대부터 꾸준히 산을 오르면서 건강을 지킨 덕분에 일흔을 넘긴 지금까지 무릎 관절도 튼튼하다. 자녀들이 건강을 걱정해 챙겨준 영양제 외에는 특별한 건강관리 비법도 없다는 그에게 최고의 보약은 등산이다.한창 산을 많이 다닐 때는 1년에 30~40차례씩 천왕봉을 오른 그는 요즘엔 나이를 고려해 연간 등정 횟수를 20~30회 정도로 줄였다. 그러나 평일에도 시간이 나면 어김없이 산으로 향한다. 크게 힘들지 않은 백암산은 거의 매일 오르다시피 하고, 산에 가지 않는 날에는 50km가량 자전거를 타며 체력을 관리한다.젊은 시절에는 그야말로 '지리산 날다람쥐'였다. 몇 년 전까지만 해도 백무동에서 천왕봉까지 불과 2시간 만에 오른 적이 있을 정도로 체력과 산행 실력이 뛰어났다. 물론 지금은 예전처럼 속도를 내지 않는다. 산행 시작부터 하산까지 6시간에서 6시간 30분가량 걸리지만, 여전히 보통의 사람들과 비교하면 대단한 등산 실력이다.지리산뿐만 아니라 전국의 명산을 찾아다니는 즐거움도 크다. 한라산은 1년에 한 번꼴로 찾고 있으며, 블랙야크 100대 명산 도전을 하며 전국 방방곡곡의 산을 누비고 있다. 함양군의 산악 관광 프로그램인 '오르GO 함양'도 지난해에 이어 올해까지 두 차례나 완등했다.이처럼 오랜 세월 산을 다닐 수 있었던 데에는 함께 산을 타는 사람들의 힘도 컸다. 손상길씨는 다음 카페 '함양목요산행(cafe.daum.net/ahrdytksgod)'을 운영하며 등산을 사랑하는 함양사람들과 활발히 교류하고 있다. 현재 50여 명의 회원이 가입한 이 동호회를 통해 회원들은 함께 산행하거나 각자의 산행 기록을 공유하면서 서로를 격려한다. 이번 천왕봉 700회 기념산행도 이들과 함께했다. 회원들은 그의 새로운 기록을 자신의 일처럼 기뻐하며 축하를 아끼지 않았다.손상길씨의 천왕봉 등정 기록이 더욱 특별한 이유는 개인의 성취를 지역사회와 나누기 때문이다. 그는 2019년 천왕봉 500회 등정부터 기념행사를 열면서 단순히 지인들과 자축하는 데 그치지 않고 지역 학생들을 위한 장학금을 전달해 왔다. 이번 700회 등정을 기념해서도 함양군장학회에 장학금 100만 원을 기탁할 예정이다.700회라는 기록을 달성했지만 지리산 등반은 계속 이어질 것이다. 800회, 900회, 나아가 1000회 등정까지 욕심이 나지 않는 것은 아니다. 한 친구는 그가 천왕봉 1000회 등정을 달성하면 소를 잡아 잔치를 열어주겠다는 약속까지 했단다. 하지만 손씨는 "등정 횟수에 연연하지 않을 것"이라고 말했다. 기록을 위해 무리해서 산을 오르기 보다 자신의 몸 상태에 맞춰 오래도록 산을 즐기는 것이 더 중요하기 때문이다.