"큰 무대 설수록 자신감 생겨요"... 수원에서 이런 축제가?

수원시 '청개구리 기자단(Press)'이 수원 지역의 주요 행사와 이슈, 인물을 취재해서 작성한 기사입니다. 수원시 교육브랜드 '청개구리 스펙(SPPEC)' 사업 중 하나인 '청개구리 기자단'은 청소년들이 기자 활동을 통해 수원 지역을 취재하고 알리는 역할을 합니다.

큰사진보기 ▲지난 24일 수원청소년문화센터 광장 일대에서 열린 '2026 수원시 청소년 대축제' 현장에서 만난 청소년 댄스팀이 청개구리기자단과 인터뷰 후 포즈를 취하고 있다. ⓒ 수원 청개구리기자단 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 24일 수원청소년문화센터 광장 일대에서 열린 '2026 수원시 청소년 대축제' 현장에서 만난 청소년 댄스팀이 청개구리기자단과 인터뷰 후 포즈를 취하고 있다. ⓒ 수원 청개구리기자단 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 24일 수원청소년문화센터 광장 일대에서 열린 '2026 수원시 청소년 대축제' 현장 모습. ⓒ 수원 청개구리기자단 관련사진보기

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"사람들이 앞에 많이 있어서 떨렸지만, 큰 무대에 설수록 점점 자신감이 생기는 것 같습니다."

큰사진보기 ▲지난 24일 수원청소년문화센터 광장 일대에서 열린 '2026 수원시 청소년 대축제'에서 청개구리 기자단이 행사 관계자를 인터뷰하고 있다. ⓒ 수원 청개구리기자단 관련사진보기

"좋아하는 일에 시간을 쓰는 것, 동아리 활동에 참여하는 것, 잘 하기 위해 노력하는 것도 멋집니다. 수원시 청개구리 기자단 여러분도 멋지다고 생각합니다."

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 지난 24일 수원청소년문화센터 광장 일대에서 열린 '2026 수원시 청소년 대축제' 현장에서 청개구리기자단과 만나 포즈를 취하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 박민지(매탄초6), 황세빈(남수원중2), 장인서(화홍중1) 기자가 작성했습니다.

지난 24일 경기 수원시 수원청소년문화센터 광장에서 '2026 수원시 청소년 대축제'(주최 수원시)가 열렸다. 이날 축제에서는 18개의 체험 부스와 청소년 동아리 20개 팀의 공연, 청소년 뮤직 페스티벌 등이 진행됐다.청소년 동아리 공연에는 하루밴드, 이터니티, 쁘띠, 우주먼지, 파스텔, 광교고밴드부, Pluto, 오렌지밴드, 크랙, VIVA, JADE, 스피어, STEP UP!, 칠보 Witty, 토네이도, 아토, 리티아, 이클립스, 언리쉬, CRIPS 등 총 20개 팀이 참여해 멋진 공연을 펼쳤다.수원 청개구리기자단 기자들은 이날 현장에서 청소년 댄스팀 JADE와 토네이도, 축제 관계자, 이재준 수원특례시장을 직접 만나 이야기를 들어봤다.영통청소년센터 소속 댄스팀 'JADE'는 잠원중·망포중·반월중·효원고 학생들로 구성된 팀이다. "담당 선생님의 소개로 이번 축제에 참여하게 됐다"는 JADE는 공연을 위해 3~4일 동안 연습했다고 한다. 짧은 연습 기간에 걱정도 있었을 터. 공연을 마친 소감을 묻자 JADE 팀원들은 "시간이 적어서 걱정했는데, 다들 다치지 않고 무대를 잘한 것 같아서 기분이 좋다"라고 입을 모아 말했다.또 다른 댄스팀 '토네이도'는 같은 학교 동아리 학생들로 구성된 댄스팀이다. 팀원들은 "공연을 위해 3주 동안 연습했다"고 한다. 공연을 준비하면서 가장 힘들었던 점을 묻자 "팀원들과 시간을 맞추기 어려웠지만, 공연 전에 합을 맞추려 노력했다"는 답이 돌아왔다. 큰 무대에 선 소감은 어땠을까.토네이도는 "많은 사람 앞에서 공연하는 것이 떨리기도 했지만, 무대를 통해 자신감을 얻었다"고 말했다.이번 축제는 청소년들이 주도적으로 기획하고 참여한 행사이기도 하다. 축제 관계자는 이날 청개구리기자단에 "청소년 동아리 아이들이 1년 동안 자신들이 했던 활동들로 기획해서 이 행사를 하게 됐다"면서 "수원시가 주최하고, 청소년들이 직접 참여한다"고 설명했다.현장에서는 학생들이 행사 스태프로 활동하는 모습도 볼 수 있었다. 어떤 역할을 맡고 있는지 궁금해 관계자에게 물었다.이 관계자는 "수원시 청소년 의회 학생들"이라며 "그 학생들이 오늘 봉사활동을 하러 나왔다"고 설명했다. 청소년의회는 청소년들의 목소리를 정책에 담기 위해 마련된 기구라고 한다. 초등학교 3학년부터 고등학생까지 참여할 수 있다. 관계자는 기자들에게도 "내년 초 청소년의회에 도전해보라"고 권했다. 그는 청소년들이 자신이 좋아하는 일을 찾아 활동하는 모습에 대해서도 이야기를 이어갔다.이날 축제 현장에서 이재준 수원특례시장도 만날 수 있었다. 기자들은 이재준 시장에게 청소년 대축제를 주최하게 된 계기를 물었다.이 시장은 "가을에 청소년들이 에너지를 발산하고, 자기 장기를 발휘하고, 서로 소통과 공감을 할 수 있는 날도 있었으면 좋겠다고 생각했다"라고 말했다. 이어 "청소년들이 축제를 즐기면서 공연도 보고, 내년에는 자신도 참여하고 싶다는 동기를 얻기를 바란다"고 덧붙였다.