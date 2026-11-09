여론조사·컨설팅 정치자금 지출처 1위, '주식회사박시영'

[기사 수정 : 9일 오전 9시 56분]
국회의원들이 지난해 여론조사 및 컨설팅 명목으로 쓴 정치자금 총액은 약 3억 4321만 원, 이 중 35%에 달하는 1억 2100만 원이 하나의 회사에 지출됐다. 여론조사 전문가이자 정치 컨설턴트인 박시영 대표의 회사 '주식회사 박시영'이었다.
<오마이뉴스>가 중앙선거관리위원회(아래 선관위)에 정보공개를 청구해 2025년 국회의원 정치자금 수입·지출 보고서를 확보·분석한 결과다.
박시영 대표는 구독자 69만 5천 명을 보유한 시사 유튜브 '박시영TV'를 운영하면서 정치평론가로도 활동하고 있다. 박 대표의 회사에 정치자금을 주고 일을 맡긴 의원들 중 일부는 그가 운영하는 '박시영TV'에도 출연하기도 했다.
이에 대해서는 일부 논란도 있는 상황. 미디어를 통해 여권 지지층 여론에 영향을 미칠 수 있는 평론 활동과 금전적 거래가 오가는 정치 컨설팅 간 이해충돌 소지가 있다는 비판이다. 물론 의원들이 해당 업체의 전문성과 경력을 보고 일을 맡길 뿐, 방송·평론과 크게 상관없다는 반론도 존재한다.
특정 후보 컨설팅 맡았는데 공정한 평론 가능? 이해 충돌 논란
'주식회사박시영'은 2025년 기준 여론조사·컨설팅 명목 정치자금 지출처 1위다.
더불어민주당 박주민·김용민·안호영·김상욱(현 울산시장) 의원 등 모두 4명이 정치자금을 썼다. 박 의원은 "정책개발 여론조사" 명목 등으로 5500만 원, 김 의원은 "제9회 전국동시지방선거 여론조사 및 컨설팅 계약 착수금" 명목 등으로 4500만 원을 지출했다. 안 의원은 "정책컨설팅" 명목으로 1100만 원, 김 시장은 "정책 여론조사" 명목으로 1000만 원을 썼다.
지출처 2위는 '오투앤컴퍼니'다. 이건태 민주당 의원이 컨설팅 명목으로 5280만 원, 이소영 민주당 의원(현 중소벤처기업부 장관)이 "의정활동 컨설팅 용역비"로 1320만 원을 지출했다. 3위는 안철수 국민의힘 의원이 "여론조사 비용"으로 3000만 원 1건을 지불한 '국민리서치&컨설팅그룹'였다. 4위는 '전략그룹나무'(2630만 원)로, 민주당 김성회·김영환·박정현·박홍배 의원 등이 이용했다. 공동 5위는 '더블루랩'과 '케이티엠엠'(각 2400만 원)이었다.
박시영 대표는 노무현 정부 청와대 여론조사비서관실 행정관 출신이다. 2022년 7월부터 주식회사박시영 대표를 맡고 있다. 자신의 유튜브 채널 '박시영TV'를 7년째 운영하는 한편, '김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장' 등 여러 시사 프로그램에 고정 패널로 출연해 왔다.
현역 의원들이 유튜브나 라디오에서 평론을 병행하는 컨설턴트 측에 여론조사와 전략 컨설팅을 맡기는 것을 두고 여의도 안에선 우려의 목소리가 나온다.
정치 여론에 영향을 미치는 해설이나 판세 분석을 할 때 과연 돈이 오가는 관계의 정치인이나 소속 정당을 객관적으로 평론할 수 있겠느냐는 질문이다. 2025년 '주식회사박시영'을 이용한 박주민·김용민 의원과 김상욱 울산시장은 그해 10월 7일 '박시영TV'의 추석 특집으로 진행된 "민주당 미래가 밝다! / 검찰·사법개혁의 지방선거 영향" 방송에 함께 출연하기도 했다.
한 업계 관계자는 "계약을 맺고 특정 후보를 위해 일하는 사람이 그 후보의 선거나 정치 활동을 이야기하는 게 과연 공정성을 담보할 수 있는지 의문"이라며 "이런 사례가 계속 늘어나면 하나의 비즈니스 모델이 될 수도 있다"라고 말했다. 실제 박시영 대표 외에도 박성민 정치컨설팅 민 대표, 장형철 한국사회여론연구소(KSOI) 부소장 등 정치 평론과 컨설팅을 병행하는 사례는 다수 있다.
시청자가 평론의 공정성을 따져볼 수 있도록, 평론가가 일감을 준 정치인을 방송에서 논평할 때는 계약 관계를 공개하게 해야 한다는 제안도 있다. 김종배 시사평론가는 "공적 발언을 할 것이라면 자신이 맺은 사적 계약에 대한 공개를 의무화한다든지, 발언을 하더라도 자신이 계약을 맺은 대상에 대해선 발언을 기피한다든지 등의 규범이 필요해 보인다"(2025.9.18 <시선집중>)라고 지적했다.
선관위 측은 현행법상 평론과 여론조사·컨설팅의 이해충돌 문제를 규제할 방법은 없다고 설명했다. 선관위 관계자는 <오마이뉴스>에 "라디오의 경우 언론중재위원회나 인터넷선거보도심의위에서 심의할 수 있지만 유튜브 출연은 규제할 법이 없다"라며 "공직선거법상 선거운동 방법을 위반할 정도의 발언이 있거나 여론조사 관련 규정을 준수하지 않고 공표한 게 아니라면 처벌할 규정은 없다"라고 했다.
박시영 대표 "유튜브는 소통 일환... 실력 없으면 일 맡기겠나"
컨설팅 일을 맡은 현역 의원들의 유튜브 출연과 관련해 박시영 대표는 지난 10월 23일 기자와의 전화통화에서 "박주민·김용민 의원은 검찰개혁 같은 현안 때문에 여러 방송이 서로 모시려는 정치인"이라며 "선거 얘기가 아니라 현안 얘기를 하러 나온 것"이라고 설명했다. 이어 "유튜브는 소통의 일환이다. 유튜브 제작과 컨설팅은 팀이 딱 나뉘어 있다"라며 이해충돌 문제는 없다고 선을 그었다.
박 대표는 "여론조사와 선거 컨설팅을 한 지 18년이 됐다"라며 "선거 하나를 준비하려면 직원 10여 명이 2년 가까이 움직이고, 전략보고서 하나에 100~150쪽이 들어간다"라고 말했다. 이어 "후보는 정치 생명을 걸고 업체를 고르는데, 실력이 없으면 맡기겠느냐"라며 정치 평론 때문에 의원들이 컨설팅을 맡기는 일은 없다고 강조했다.
평론할 때 컨설팅을 맡은 정치인 관련 정보를 공개해야 한다는 제언엔 "(그런 기준이 생겨) 컨설팅하는 후보를 공개하라고 하면 그렇게 하겠다"라며 "실제로 한 달에 한 번 우리(회사)가 컨설팅하는 후보를 공개할까 (내부적으로) 얘기도 했다"라고 말했다. 또한 "공표형 여론조사를 하면서 컨설팅도 하는 업체들도 오히려 (이해충돌과 관련해) 고민해야 할 대상"이라며 "그런 곳도 컨설팅하는 후보를 다 공개해야 한다"라고 덧붙였다.
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