대규모 시설 투자 이전에, '콘텐츠' 생각했나요?

함양군은 유네스코 세계유산 남계서원과 연계한 ‘선비문화유산 풍류관광벨트 조성사업’을 추진하고 있다. 남계서원 인근 수동면 원평리 일원에 숙박과 체험, 식사 기능을 갖춘 관광시설을 조성해 남계서원을 중심으로 체류형 관광을 만들겠다는 계획이다. 그러나 관광시설을 짓는 것과 그곳에 사람이 찾아오는 것은 다른 문제다. 함양에는 이미 대봉산과 상림, 남계서원 등 적지 않은 관광자원이 있지만 방문객이 지역에서 오래 머물고 다시 찾게 만드는 콘텐츠에 대한 고민은 계속되고 있다.



이번 기획은 무엇을 더 지을 것인지보다 이미 있는 지역을 사람들이 어떻게 새롭게 경험하도록 할 것인지에 초점을 맞춘다. 청년과 중장년을 지역으로 불러들이는 여행부터 지역의 이야기를 콘텐츠로 만드는 사람들, 청년의 자기탐색을 지역 체류로 이어가는 사례를 살펴본다. 관광투자가 실패한 일본 유바리시와 사람을 먼저 모은 뒤 공간을 만든 홋카이도 히가시카와의 사례도 함께 취재한다. 그 과정에서 성공사례를 그대로 함양에 옮기기보다 그 지역에서는 누가 프로그램을 만들었고 주민은 어떻게 참여했으며 사람들이 왜 찾아왔는지를 살펴보는 것이 목적이다. 과연 함양군은 새로운 소프트웨어를 찾을 수 있을까?

[글 싣는 순서]

① 지역을 배경으로 채운 새로운 경험, 청년편

② 청년들은 지금 자기탐색 중? 그거 '참 유교'잖아?

③ 지역을 배경으로 채운 새로운 경험, 중장년편

④ 로컬리즘이란 무엇일까? 지역을 살리는 콘텐츠

⑤ 일본_1 지역 안에서 '갈 이유'를 찾다

⑥ 일본_2 지역에 없던 것도 '지역다움'이 될 수 있다

⑦ 일본_3 건물을 지은 뒤 20년, 누가 책임질 것인가

⑧ 제주 신술목학교를 들어보셨나요?

큰사진보기 ▲일본 홋카이도 유바리시청 전경 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲유바리시 지역진흥과 스가노 마사키 상공관광계장 ⓒ 주간함양 관련사진보기

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"시설 건설이 전부 나쁘다고 생각하지는 않습니다만, 과거의 경험에서 배우게 된 것은 제도설계가 중요하다는 점입니다. 먼저 지속 가능한 비용 구조를 갖추고 일정 수준의 이용률을 확보하는 것, 이로 인한 이익 창출을 기대할 수 있는 설계가 중요하다고 생각합니다."

"당시에는 소수의 인원이 대규모 투자를 결정하고 추진했기 때문입니다."

큰사진보기 ▲일본 홋카이도 히가시카와 단큐증류소 내부 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲일본 홋카이도 히가시카와 단큐증류소 숙성고 ⓒ 주간함양 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양에도 실렸습니다. 이 기사는 지역신문발전기금의 지원을 받았습니다.

2007년 3월, 시립도서관과 수영장 8곳이 한꺼번에 문을 닫았다. 이듬해에는 시립 양로시설도 폐지됐다. 309명이던 공무원은 2009년 147명으로 줄었고 일반직 급여도 2006년보다 평균 30% 삭감됐다. 일본 홋카이도 유바리시의 이야기다. 뿐만 아니라 개인 주민세와 고정자산세가 오르고 쓰레기 처리수수료가 새로 생겼으며 하수도와 각종 시설 사용료도 조정됐다.유바리는 탄광 폐쇄 뒤 관광을 새로운 지역산업으로 선택했던 도시다. 호텔과 스키장, 테마파크를 만들었고 민관공동출자법인을 세워 관광시설을 운영했다. 한때 연간 관광객이 200만명을 넘었고 관광산업이 일자리를 만든 것도 사실이다. 그러나 버블경제 붕괴와 인구감소가 이어지는 가운데 시설투자와 유지운영비 부담이 커졌고 시가 출자한 관광분야 민관공동출자법인도 무너졌다. 유바리시는 파산 이후 누적 적자를 갚기 위해 발행한 재생대체특례채 상환을 2027년 3월 끝내고 실질적인 재정재건의 마무리를 앞두고 있다.유바리는 한때 10만 명이 넘게 살던 탄광도시였다. 1960년 인구는 11만6908명에 달했지만 에너지원이 석탄에서 석유로 바뀌면서 탄광이 잇따라 문을 닫았고 1990년 마지막 대형 탄광까지 폐광했다. 수많은 일자리가 한꺼번에 사라질 수 있는 상황에서 유바리는 관광산업을 석탄을 대신할 산업으로 키우기 시작했다. 탄광 부지를 활용한 '석탄의 역사촌'을 비롯해 호텔과 스키장 등 여러 시설이 만들어졌다.유바리시 지역진흥과 스가노 마사키 상공관광계장은 당시 선택을 지금의 결과만으로 평가해서는 안 된다며 "탄광산업 쇠퇴로 실업과 인구유출이 예상됐고 시로서는 시민들의 일자리를 빠르게 확보해야 했다"고 설명했다.관광객을 계속 늘리고 고용을 만드는 목표가 앞서는 동안 관광시설은 늘어났다. 유바리시는 당시 관광정책을 돌아보며 민관공동출자법인을 중심으로 관광시설 정비를 추진했지만 버블경제 붕괴와 과도한 설비투자, 이후 늘어난 유지운영비로 문제가 생겼다. 시가 출자한 민관공동출자법인인 '석탄의 역사촌'과 '유바리관광개발'이 2006년과 2007년 각각 경영파산했고 청산 과정에서 유바리시가 부담한 손실보상액은 이자를 포함해 29억6700만 엔(한화 약 250억 원)이었다.민관공동출자법인 파산 후 유바리시의 재정재건이 시작되자 시는 지출을 줄이고 수입을 늘리는 작업에 들어갔다. 2006년 309명이던 직원은 3년 뒤 147명까지 줄었다. 일반직 급여는 2006년과 비교해 평균 30% 삭감됐고 이후 재정재생계획에서도 평균 20% 삭감된 수준을 기본으로 삼았다. 유바리시는 현재도 급격한 조직 축소 때문에 행정서비스를 유지하기 어려워 홋카이도에서 지원 인력을 받고 있다고 설명했다.주민 부담도 늘었다. 2007년 개인 주민세 균등할은 연간 3000엔에서 3500엔으로 올랐고 소득할도 6%에서 6.5%로 높아졌다. 고정자산세와 경자동차세도 인상됐으며 쓰레기 처리수수료를 새로 받고 하수도 사용료와 시설 이용료도 손봤다. 같은 시기 시립도서관과 수영장 8곳이 폐지됐고 2008년에는 시립 양로시설도 문을 닫았다.유바리시가 이후 내놓은 관광사업 정비 원칙도 이 교훈을 그대로 보여준다. 시는 수익성이 없는 관광사업은 하지 않고 관광시설의 존속 여부를 판단할 때 정비비와 운영비를 함께 봐야 한다고 정했다. 예상수입을 현실적으로 계산하고 수익성이 없는 시설은 원칙적으로 휴지하거나 매각하며 수익을 기대하는 관광시설 운영에는 일반재원을 투입하지 않는다는 기준도 세웠다.스가노 계장은 유바리가 과거 경험에서 얻은 교훈으로 지속 가능한 비용을 가장 먼저 꼽았다.시설의 수익성을 계산하는 것과 함께 누가 투자결정을 내리는지도 짚었다. 새로운 관광사업은 단기간에 성패를 판단하기 어려운 만큼 최소 수년은 지켜볼 필요가 있고 여러 분야 전문가의 객관적인 검토도 받아야 한다고 했다. 이유를 묻자 그는 과거의 의사결정 과정을 꺼냈다.대규모 공공투자는 결정하는 사람보다 비용을 부담하는 사람이 훨씬 많을 수 있다. 특히 관광시설은 건물을 완성한 뒤에도 인건비와 전기료, 수선비가 계속 들어가고 손님이 적어도 시설은 관리해야 하고 건물이 유휴시설이 되진 않는지, 부채는 어떻게 해결할 건지 등 문제는 계속된다.재정위기를 겪었다고 유바리가 관광을 포기한 것은 아니다. 현재 인구가 약 5600명까지 줄어 지역 주민의 소비만으로 경제를 돌리기 어렵기 때문이다. 스가노 계장은 관광을 외부에서 사람과 소비를 불러올 수 있는 산업으로 보고 있다.다만 앞으로의 방법은 달라질 가능성이 크다. 유바리시는 2027년 3월 재생대체특례채 상환 완료를 앞두고 시민 대표가 참여하는 위원회를 구성해 새로운 종합계획을 만들고 있다. 관광에서도 사업자와 단체의 경제활성화를 중심에 두면서 유바리멜론과 자연, 석탄산업유산 등 이미 가진 자원을 활용하는 방안을 논의하고 있다.스가노 계장은 "무리해서 관광 시설을 건설하거나 경험이 없는 새로운 분야를 찾기보다는, 지금 가지고 있는 것들을 더욱 갈고닦아 추진해 나가고자 하는 생각"이라며 하드웨어 투자보다 소프트웨어 투자를 고민하고 있다고 밝혔다.관광사업의 실제 운영은 민간이 맡는 것이 좋다는 입장도 분명했다. 스가노 계장은 숙박과 음식점 등 관광산업은 업종이 넓고 시장을 상대해야 하는 만큼 민간사업자가 직접 사업을 하고 행정은 사업자를 지원하며 업종 사이를 이어주는 역할을 맡는 것이 바람직하다고 말했다.우리 지역의 사정도 돌아볼 필요가 있다. 함양군이 약 1000억 원을 투입해 조성한 대봉산휴양밸리는 사업 추진 당시 연간 27만 명의 방문객과 49억 원의 매출, 20억 원의 영업이익을 기대했다. 그러나 2024년 스카이랜드와 캠핑랜드가 기록한 매출은 약 17억 6000만 원이었다. 반면 같은 해 휴양밸리 운영·관리를 위해 편성한 예산은 매출의 3배가 넘는 약 59억 원에 달했다.관광시설의 성과를 단순한 영업수지만으로 판단하는 것은 당연히 적절하지 않다. 관광객의 방문이 지역 상권에 미치는 영향과 공공시설이 만들어내는 편익도 물론 고려해야 한다. 그러나 관광객 유입이 지역경제에 도움이 된다는 당위만으로 모든 재정투자가 정당화될 수는 없다. 그 효과가 얼마나 큰지, 추가 투자가 기존 시설의 수익성을 개선하는지, 장기적으로 지역이 감당할 수 있는 규모인지를 지속적으로 검증해야 한다.홋카이도 히가시카와정의 단큐증류소는 시작 순서가 다르다. 홍콩에서 진을 만들던 사업자는 일본에 생산거점을 만들기 위해 2020년 단큐증류소 주식회사를 설립하고 공장 입지를 찾았다. 사업자가 대설산에서 내려오는 지하수를 높게 평가하면서 입지가 정해졌고 히가시카와정은 기존 주조시설과 가까운 정유지에 증류소를 유치한 뒤 공설민영으로 시설을 건설하기로 했다.단큐증류소는 진과 위스키를 생산·판매하는 회사였고 대표와 제품 기획, 생산 기술을 가진 사람들이 이미 있었다. 히가시카와정은 그 사업자가 사용할 증류동과 저장고, 숍·시음 공간을 포함한 시설을 만들었다. 설계와 공사에 든 사업비는 약 5억5059만 엔(한화 약 46억 3500만 원)이었다.공공이 건설비 전부를 부담한 것도 아니다. 히가시카와정의회 자료에 따르면 증류소 건설공사 낙찰액은 5억3211만 엔이었고 이 가운데 20%를 단큐증류소가 부담하도록 했다. 회사는 먼저 5500만 엔을 납부하고 나머지 5142만 엔을 5년에 걸쳐 갚는 조건이었다. 운영은 단큐증류소가 맡는다. 2025년 8월 문을 연 증류소에서는 현재 대설산 지하수를 이용한 진을 판매하고 위스키를 숙성하고 있다. 민간회사는 상품 개발과 생산, 판매를 맡고 예약제 견학 프로그램도 직접 운영한다.유바리와 히가시카와. 두 지역을 함께 보는 이유는 공공이 시설에 돈을 넣기 전에 무엇을 먼저 정해야 하는지를 묻기 위해서다.유바리에서는 관광객 증가와 고용확보를 서두르며 시설을 늘렸고 운영 손실과 민관공동출자법인의 실패가 뒤에 남았다. 히가시카와에서는 어떤 상품을 만들고 누가 판매할지 알고 있는 민간사업자가 먼저 들어온 뒤 행정이 필요한 시설을 마련했다. 민간도 건설비 일부를 부담했다. 운영할 사람과 사업을 먼저 정하고 그 사업에 필요한 시설을 공공이 지원하는 공설민영은 공공 관광시설을 만드는 하나의 선택지가 될 수 있다.함양군도 남계서원 주변에 숙박과 식사, 체험 기능을 갖춘 시설을 준비하고 있다. 건립비를 확보했다는 사실만으로 시설이 운영되는 것은 아니다. 누가 매일 문을 열고 손님을 모을지, 객실과 식당의 수입으로 인건비와 수선비를 감당할 수 있을지, 적자가 계속되면 어느 시점에 사업을 바꾸거나 멈출지까지 준공 전에 답을 찾아야 한다.유바리가 보여준 것은 실패한 관광시설 몇 곳의 이야기에 그치지 않는다. 공공투자가 잘못됐을 때 그 비용을 누가 얼마나 오래 부담하는지를 보여준다. 남계서원 주변에 무엇을 지을 것인지 결정하는 과정에서도 건물의 완성보다 그 뒤를 책임질 사람과 운영을 먼저 정해야 한다.