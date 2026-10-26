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정치

26.10.26 10:38최종 업데이트 26.10.26 10:40

전화면접조사와 다른 ARS 조사, 이 대통령 국정지지율 35.3%

[리얼미터] 전 주 대비 2%p 하락, 한달 넘게 30% 중후반대... 수도권·진보층 중심 지지 이탈 두드러져

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이재명 대통령이 23일 청와대에서 열린 규제합리화위원회 2차 전체회의에서 발언하고 있다. 2026.10.23 [청와대통신사진기자단]
이재명 대통령이 23일 청와대에서 열린 규제합리화위원회 2차 전체회의에서 발언하고 있다. 2026.10.23 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 26일 발표된 리얼미터 10월 4주차 주간집계에서 전 주 조사 대비 2%p 하락한 35.3%로 조사됐다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 1.9%p 오른 62.3%로 나타났다. '잘 모름'은 2.4%였다.

리얼미터가 <아시아경제> 의뢰로 지난 19일부터 23일까지 전국 만 18세 이상 2517명(응답률 2.8%)에게 무선 ARS 방식으로 이 대통령의 국정수행 긍·부정평가 여부 등을 물은 결과다.

리얼미터 조사기준, 이 대통령의 국정수행 긍정평가는 최근 한달 간 30% 중후반대에서 움직이고 있다(9월 3주차 34.8%→9월 4주차 37.9%→10월 1주차 37.4%→10월 2주차 35.2%→10월 3주차 37.3%→10월 4주차 35.3%).

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이는 완만한 회복 움직임을 보이는 전화면접조사 방식의 여론조사들과는 다른 움직임이다. 참고로 지난 23일 발표된 한국갤럽 10월 4주차 조사에서 이 대통령 국정수행 긍정평가는 7주 만에 40%로 회복된 바 있다(관련기사 : 이 대통령 국정지지율 7주 만에 40% 회복 https://omn.kr/2k8g9).

권역별로 보면 서울(4.6%P↓, 34.7%→30.1%, 부정평가 67.1%)과 인천/경기(4.4%P↓, 39.0%→34.6%, 부정평가 62.6%) 등 수도권과 전남광주/전북(2.7%P↓, 54.7%→52.0%, 부정평가 46.9%)의 긍정평가가 전 주 대비 하락했다.

반면 대전/세종/충청(1.8%P↑, 37.3%→39.1%, 부정평가 59.4%)과 부산/울산/경남(1.4%P↑, 31.9%→33.3%, 부정평가 64.4%)의 긍정평가는 소폭 올랐다.

연령별로는 70대 이상(7.0%P↓, 39.8%→32.8%, 부정평가 63.4%)의 긍정평가 하락 폭이 가장 컸다. 그 외 40대(2.9%P↓, 39.2%→36.3%, 부정평가 61.4%), 60대(3.4%P↓, 41.8%→38.4%, 부정평가 59.4%)의 긍정평가가 전 주 대비 하락해 30%대로, 18·19세 포함 20대(3.5%P↓, 28.7%→25.2%, 부정평가 72.6%)의 긍정평가는 20% 중반대로 조사됐다.

30대(2.4%P↑, 28.0%→30.4%, 부정평가 67.6%)와 50대(1.6%P↑, 43.2%→44.8%, 부정평가 53.1%)의 긍정평가는 전 주 대비 소폭 올랐다.

이념성향별로 보면 진보층(n=589)의 긍정평가가 전 주 대비 5.6%p 하락한 52.1%(부정평가 46.1%)로 나타났다. 보수층(n=633)의 긍정평가가 전 주 대비 0.1%p 오른 12.6%(부정평가 85.1%), 중도층(n=1125)의 긍정평가가 전 주 대비 0.1%p 내린 39.2%(부정평가 59.3%)로 나타난 것보다 큰 변화였다.

이에 대해 리얼미터는 "증시 급락과 국민연금 주식매도 유예 논란, 전세난 등 경제·부동산 불안에 더해, 북한 대남확성기 재개 위협과 대통령의 SNS 발언 및 중대범죄수사청장 국무회의 배석 논란을 둘러싼 정쟁이 복합적으로 작용했다"고 봤다. 이로 인해 "진보층과 수도권 중심의 지지 이탈로 (이 대통령의 국정지지율이) 한 주만에 하락세로 돌아섰다"는 분석이다.

한편 이번 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p다. 자세한 조사개요와 결과는 리얼미터 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

#이재명대통령#리얼미터#여론조사

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이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

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