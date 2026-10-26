세종시 주민자치 박람회, 궂은 날씨에도 성황리 개최

큰사진보기 ▲‘제7회 세종시 주민자치 상생·공유 박람회’가 지난 24일(토) 궂은 날씨 속에서도 큰 호응 속에 개최됐다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 환영사를 하고 있는 황승원 주민자치연합회장 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲축사를 하고 있는 조상호 세종시장 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲행사장에는 25개 읍·면·동 주민자치 체험·홍보부스가 운영됐다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲주민자치센터 프로그램 경연대회 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스피치에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

'제7회 세종시 주민자치 상생·공유 박람회'가 지난 24일(토) 세종시 나성동 어반아트리움 일원에서 궂은 날씨 속에서도 주민자치 관계자와 시민들의 호응 속에 성황리에 개최됐다.이번 박람회는 '주민이 만드는 공간, 지역이 함께하는 주민자치박람회'를 주제로 세종특별자치시가 주최하고 세종시 주민자치연합회와 25개 읍·면·동 주민자치회가 공동 주관했다.이날 개회식에는 조상호 세종특별자치시장, 안신일 세종시의회 의장, 강미애 세종시 교육감, 김종민·강준현 국회의원을 비롯해 시의원과 각 읍·면·동 관계자, 시민 등 다수가 참석했다.개회식은 김용혁 세종시 주민자치연합회 사무국장의 성과보고로 시작됐다. 이어 황승원 세종시 주민자치연합회장과 조상호 세종시장의 축사가 진행됐으며, 주민자치 발전과 지역사회 활성화에 기여한 유공자들에게 시장상, 의장상, 교육감상, 국회의원상 등 표창을 수여하며 노고를 격려했다.이날 시상식에서는 행사의 원활한 진행과 참석자 편의를 고려해 훈격별 대표 수상자에게 표창장 및 상장을 수여하고 단체 기념촬영을 진행했다. 시상 결과 시장상은 주민자치 활성화에 기여한 금남면 김선철 씨를 비롯한 25명이 받았으며, 의장상은 고운동 노덕선 씨 등 25명이 수여받았다.학생마을계획 활성화에 기여한 팀에게 수여된 교육감상은 종촌고등학교 신지윤 학생 팀 등 8개 팀이 차지했다. 이어 지역사회 봉사와 주민자치 발전에 힘쓴 유공자에게 전달된 국회의원상은 부강면 한영자 씨(김종민 국회의원 표창, 총 14명)와 조치원읍 여규용 씨(강준현 국회의원 표창, 총 11명)가 대표로 수상해, 총 83명의 유공자가 주민 자치의 결실을 확인하며 수상의 기쁨을 누렸다.행사장에는 25개 읍·면·동 주민자치 체험·홍보부스가 운영돼 각 지역의 특색 있는 주민자치 활동과 프로그램을 소개하고, 주민들이 직접 참여하고 체험할 수 있는 다양한 공간을 마련했다. 또한 주민자치 우수사례 전시와 바자회, 농산물 직거래장터 등 다채로운 프로그램이 진행돼 주민 간 소통과 지역 상생의 의미를 더했다.특히 주민자치센터 프로그램 경연대회에는 22개 읍·면·동 주민자치회가 참가해 그동안 갈고닦은 실력과 열정을 선보였다. 치열한 경연 끝에 장군면이 '퓨전사물놀이'로 대상을, 보람동이 '난타'로 최우수상을 수상했으며, 참가팀들은 각 지역의 개성과 주민자치의 활력을 무대 위에서 펼쳐 관람객들의 호응을 얻었다.이날 행사는 비가 내리는 궂은 날씨와 열악한 여건 속에서도 주민자치 관계자와 참가자들이 함께 힘을 모아 진행됐다. 특히 우산을 쓰고 자리를 지킨 시민들과 행사 준비 및 운영에 애쓴 관계자들의 노력이 더해져 박람회의 의미를 더욱 빛냈다.황승원 세종특별자치시 주민자치연합회장은 "올 한 해도 주민자치 발전을 위해 읍·면·동 주민자치회가 한마음으로 힘차게 달려왔다"며 "이번 박람회가 주민자치의 성과를 시민과 나누고 함께 성장하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.한편, 이번 박람회는 읍·면·동 주민자치의 성과를 공유하고 주민과 지역상권이 함께하는 상생·공유의 장으로 마련됐으며, 주민자치의 가치와 공동체의 힘을 확인하는 뜻깊은 자리가 됐다.다만, 전날부터 예보된 우천 상황에도 불구하고 야외 무대 대비책과 참가자 안전 배려가 부족해 행사 진행과 관람에 큰 불편을 초래했다는 지적도 있었다. 주민자치 성과를 나누는 대표 행사인 만큼, 향후 기상 변화에 따른 사전 대응 체계와 참가자 중심의 세심한 현장 운영이 개선 과제로 남았다.