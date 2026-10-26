7년 먼저 부딪힌 부천시, 통합돌봄 가이드가 되다

노쇠와 질병 등으로 일상생활이 어려워져도 살던 곳에서 계속 생활할 수 있도록 의료와 요양, 돌봄을 함께 지원하는 통합돌봄이 지난 3월 27일부터 본격 시행됐다. 「의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률」에 따르면 통합돌봄은 일상생활 유지가 어려운 노인과 장애인 등이 살던 곳에서 건강한 생활을 이어갈 수 있도록 의료와 요양, 돌봄서비스를 함께 제공하는 것이 목적이다.



함양군은 전체 인구 3만 6000여 명 가운데 노인 인구가 1만 5000여 명에 이를 만큼 고령화가 빠르게 진행된 지역이다. 고령자가 늘어날수록 고혈압과 당뇨 등 꾸준히 관리해야 하는 질환도 늘고 거동이 불편해지면서 병원 한번 가는 일도 어려워진다. 의료와 요양, 식사와 이동 문제를 따로 떼어 생각하기 어려운 주민도 자연스럽게 많아진다.



함양군에서는 통합돌봄을 시행하는 과정에서 기존 사업으로 채우지 못했던 틈도 발견돼 방문복약상담과 병원동행, 식사지원, 대청소 등 새로운 사업까지 만들어지고 있다. 그렇다면 통합돌봄이 시작된 함양에서 의료는 어떤 역할을 해야 할까. 주민이 크게 아픈 뒤 병원을 찾는 것에 앞서 평소 건강을 살피고 질병을 관리하며 병원을 직접 찾기 어려워진 이후에도 필요한 진료를 받을 수 있으려면 무엇이 필요할까.

큰사진보기 ▲2026년 9월 18일 정책토론회 개최 ⓒ 주간함양 관련사진보기

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"재택의료센터도 저희가 먼저 시범사업을 해봤고 방문진료를 어떻게 기존 제도와 이어가야 하는지도 의견을 많이 냈어요. 일상생활 지원이나 안전돌봄 같은 것도 시범사업 때 이미 해봤던 사업이고요. 전국 사업을 준비할 때 정말 많이 얘기했습니다. 모든 사례와 경험을 공유했어요."

큰사진보기 ▲방문진료 사업 ⓒ 주간함양 관련사진보기

"서비스를 주는 게 아니고 그 체계를 만드는 것 자체가 통합돌봄이에요. 시에서는 어떻게 하면 서비스가 잘 제공될지, 기관들이 어떻게 협력할 수 있을지 그런 길을 계속 만드는 거죠. 눈에 보이지 않는 업무가 많아요."

큰사진보기 ▲건강돌봄학교 사업 ⓒ 주간함양 관련사진보기

"기존 방문건강관리도 굉장히 좋은 서비스예요. 그런데 실제로 이분이 어떻게 운동해야 하는지, 건강관리는 어떻게 해야 하는지를 집에서 알려주는 서비스는 없었어요. 그래서 통합건강돌봄센터에서 그 부족한 부분을 만들었습니다."

"우리가 이 사람이 당뇨인지 아닌지를 진단하는 건 아니에요. 질환이 있는데 관리를 하고 있는지, 병원을 오랫동안 안 갔다면 왜 못 갔는지를 보는 거죠. 모시고 갈 사람이 없는지 움직이지 못하는지 돈이 없는지 보고 거기에 맞는 서비스를 붙여서 의료를 받을 수 있게 하는 게 역할이라고 생각해요."

큰사진보기 ▲일상생활지원 사업 ⓒ 주간함양 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (최학수PD)에도 실렸습니다.

<글 싣는 순서>① 함양/ 통합돌봄으로 다시 보는 함양의 의료 현실② 산청/ 농촌에서 만드는 의료공동체③ 평창/ 1차의료가 중요하다 (평창군의료원 박건희 원장)④ 파주/ 집으로 찾아가는 의료 (한국재택의료협회 유창근 사무총장)⑤ 시흥/ 다른 의료는 가능하다 (록향의료재단 백재중 이사장)⑥ 안산/ 의료복지사회적협동조합의 재택의료⑦ 제주/ 주민이 만드는 의료돌봄 (제주담을의료복지사회적협동조합)⑧ 부천/ 통합돌봄에서 달라지는 보건소의 역할⑨ 성동구/ 대상자 중심으로 이어지는 통합돌봄올해 전국 지자체가 통합돌봄을 시작하면서 받아든 가이드에는 일상생활 지원과 방문의료, 건강관리, 주거지원 등 지역에서 준비해야 할 서비스가 담겨 있다. 돌봄이 필요한 주민을 찾아 필요도를 조사하고 개인별 지원계획을 세운 뒤 필요한 기관에 의뢰하고 이후 상태까지 확인하는 절차도 따라야 한다.부천시는 이 과정을 2019년부터 먼저 해왔다. 지역사회 통합돌봄 선도사업에 참여한 뒤 2023년 의료·돌봄 통합지원 시범사업을 거쳤다. 처음부터 지금과 같은 매뉴얼이 있었던 것은 아니다. 지원이 필요한 사람을 찾아도 연결할 서비스가 없었고 복지부서만으로는 의료기관과 일하기 어려웠다. 방문진료가 필요한 주민은 있는데 실제 집으로 나가는 의사가 부족했고 장기요양에 들어가지 못한 주민에게는 당장 생활을 도울 서비스가 없었다. 그때마다 필요한 사업을 만들고 함께할 기관을 찾았다.홍은영 부천시청 돌봄지원과 통합돌봄팀장은 "복지부에서도 기존에 시범사업을 했던 지역의 경험을 가지고 몇 가지 틀을 만들었다"며 "부천은 7년 동안 시행착오를 겪으면서 어느 정도 정리된 모델을 가지고 있는 것"이라고 설명했다. 지금 전국 지자체에 제시된 재택의료와 일상생활 지원, 안전돌봄 같은 항목 가운데 부천이 선도·시범사업 때부터 해온 내용도 적지 않다는 설명이다.부천이 7년 동안 가장 많이 해온 일은 새로운 사업을 늘리는 것보다 주민에게 실제로 서비스가 갈 수 있게 만드는 일이었다. 현재 약 75개 기관이 통합돌봄에 참여하고 있지만 처음부터 협력이 자연스럽게 이뤄진 것은 아니었다. 어느 기관이 어떤 서비스를 맡을지 정해야 했고 그 기관이 주민의 변화를 다시 알려줄 방법도 필요했다. 지역에서 통합돌봄을 처음 접한 기관들 사이에서는 "연계만 하는 것이냐"는 반응도 나왔다.사업을 오래 하면서 기관들은 자신이 맡아야 할 일을 조금씩 알게 됐다. 병원은 퇴원을 앞둔 환자를 지역으로 보내고 보건소는 의료와 건강관리 분야를 맡는다. 복지기관과 장기요양기관, 재택의료센터, 지역 의료단체도 각자의 역할에 따라 참여한다. 지자체는 주민의 필요를 조사하고 지원계획을 세운 뒤 실제 서비스가 들어가는지 계속 확인한다. 홍 팀장은 이 과정을 통합돌봄의 핵심으로 꼽았다.부천이 처음 사업을 시작했을 때 주민의 집으로 가는 대표적인 지원은 요양서비스였다. 지금은 한 사람에게 요양과 의료, 건강관리, 주거와 일상생활 지원을 함께 살핀다. 한 번 서비스를 제공한 뒤 끝내지 않고 다시 상태를 확인하면서 필요하면 계획을 바꾼다. 홍 팀장은 "대상자 중심에서 보면 이 변화가 가장 크다"고 말했다.현장에서 가장 자주 마주한 문제 가운데 하나는 기존 제도 사이의 빈 시간이었다. 수술을 받고 퇴원한 노인이 당장 청소와 식사 준비에 어려움을 겪어도 장기요양 등급을 바로 받지 못하는 경우가 있다. 상태가 급격하게 달라질 수 있는 시기여서 등급 판정까지 기다려야 하지만 생활에서는 바로 도움이 필요하다.부천시는 이런 주민에게 가사와 동행, 식사 등을 지원하는 자체 서비스를 만들었다. 장기요양을 이용할 수 있게 되면 기존 제도로 넘기고 건강을 회복해 돌봄이 필요하지 않게 되면 통합돌봄 지원을 끝낸다. 홍 팀장은 통합돌봄이 장기요양을 대신하기보다 "장기요양이 다 커버하지 못하는 밑 단계나 진입하기 어려운 중간 단계"를 맡는다고 설명했다.혼자 사는 치매 노인도 비슷하다. 거동은 가능하지만 식사를 제대로 챙기지 못하고 냉장고에 상한 음식이 쌓여 있어도 기존 서비스만으로 생활 전반을 돌보기 어려운 경우가 있다. 부천시는 이런 주민에게 생활지원사를 보내고 필요한 경우 다른 돌봄서비스를 함께 붙인다.기존 방문건강관리에서도 빠지는 부분이 있었다. 고혈압이나 당뇨 같은 만성질환을 전화로 확인하는 사업은 있었지만 주민의 집에서 어떤 운동을 해야 하는지 보여주고 구강관리를 직접 가르쳐주는 지원은 부족했다. 부천시는 통합건강돌봄센터를 운영하며 운동지도사와 치과위생사, 간호사가 집으로 찾아가도록 했다.이렇게 만들어온 일상생활 지원과 건강관리 서비스는 현재 전국 통합돌봄에서 지역이 준비해야 할 특화서비스와도 겹친다. 홍 팀장은 중앙정부가 먼저 사업을 해본 지자체들의 경험을 바탕으로 서비스의 큰 범위를 제시했다고 설명했다. 올해 처음 통합돌봄을 시작한 지역은 그 틀 안에서 자기 지역에 부족한 서비스를 찾아 다시 만들어야 한다.주민의 생활을 조사할수록 의료를 누가 맡을 것인지도 문제가 됐다. 사회복지직 공무원이 질환을 진단할 수는 없다. 지역 의사회나 병원과 지속적으로 협의하는 일도 복지부서 혼자 맡기 어렵다. 부천시는 사업 초기부터 통합돌봄 담당부서에 간호직을 배치했고 이후 보건소에 전담팀을 만들었다. 보건소는 방문진료와 방문간호, 통합건강돌봄센터 같은 보건의료 분야의 사업을 맡고 통합지원회의에도 참여한다.홍 팀장은 "의학단체나 병원을 다루는 일은 복지 쪽에서 하기 굉장히 어렵다"며 "보건소가 같이 해주고 전담팀도 있기 때문에 역할이 맞아갈 수 있었다"고 말했다. 통합돌봄 부서에도 간호직을 두면서 보건소와 계속 의견을 주고받았다. 사업을 이해하는 직원이 통합돌봄 부서와 보건소를 오가며 경험을 이어온 것도 도움이 됐다.선도사업을 거친 지역들이 이런 문제를 중앙정부에 계속 전달하면서 전국 통합돌봄의 기준도 구체화됐다. 홍 팀장은 부천시를 포함해 당시 사업에 참여했던 여러 지자체와 민간기관이 각각의 경험을 내놓았고 그 과정에서 서비스의 범위와 운영방법이 정리됐다고 설명했다.올해 처음 사업을 시작한 지자체는 이전보다 많은 내용을 매뉴얼로 받아볼 수 있다. 하지만 가이드에 '일상생활 지원'이라고 적혀 있어도 해당 서비스를 어느 기관이 맡을지는 지역이 다시 찾아야 한다.홍 주무관은 "매뉴얼을 줘도 실제로 적용시키는 게 실무자 입장에서는 정말 어렵다"며 "기존 자원을 활용하려면 민간이 움직여야 하고 처음에는 공공이 부족한 자원을 찾고 같이 할 기관을 찾아 나서는 일이 중요하다"고 말했다.부천도 2019년에는 그렇게 시작했다. 필요한 주민을 찾아도 줄 서비스가 없으면 새로 만들었고 의료가 빠지면 보건소와 의료기관을 참여시켰다. 여러 기관이 한 주민을 어떻게 나눠 볼지는 사례회의를 반복하면서 익혔다. 지금 전국 지자체가 받아든 가이드에는 그렇게 먼저 해본 지역들이 남긴 경험이 들어가 있다.홍 팀장은 "서류를 받아도 어느 기관에 접촉해야 하는지, 어느 기관에 맡겨야 서비스가 잘 돌아가는지 다시 고민해야 한다"며 "서비스를 제공한 뒤에도 함께 모니터링해야 하기 때문에 그 관계를 만드는 데 시간이 걸린다"고 말했다.부천이 7년 먼저 얻은 것은 서비스 목록만은 아니다. 주민 한 사람에게 필요한 도움을 찾고 그 일을 맡을 기관을 불러 모으며 제공 이후의 생활까지 다시 확인하는 일을 지역에서 반복해본 경험 역시 얻었다. 이처럼 전국 통합돌봄이 같은 가이드에서 출발하더라도 그 가이드를 실제로 경험으로 습득하는 일은 다시 각 지역의 몫이다.*이 기사는 경상남도 지역신문발전지원사업 보조금을 지원받았습니다.