다진 마늘이 초록색으로 변했을 때, 당황하지 마세요

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큰사진보기 ▲우리 식탁과 주방의 풍미를 책임지는 대표적인 향신 채소(Aromatics)인 '마늘' ⓒ Pixabay 관련사진보기

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필자소개: 호주에서 20년 넘게 서양식 주방을 지켜오고 있는 현직 셰프. 브리즈번의 'Rydges South Bank', 'Pig 'n' Whistle'을 거쳐 골드코스트의 'Palazzo Versace', 'Sheraton Grand Mirage', 그리고 현재 'The Star Gold Coast' 카지노 호텔에서 선임 수셰프(Senior Sous Chef)로 재직 중입니다. 브런치스토리 등 여러 매체에 음식 문화와 삶에 대한 글을 쓰고 있습니다.

호주에서 셰프로 일하며 레스토랑 주방의 팬(Pan) 라인을 전담할 때, 모든 요리의 시작을 알리는 첫 소리는 바로 달군 팬에 오일을 두르고 다진 마늘이나 샬롯(Shallot), 파를 넣었을 때 나는 기분 좋은 '치익~' 소리다.서양 요리에서는 이를 '향신 채소(Aromatics)'라 부른다. 고기나 해산물의 잡내를 잡아주고, 기름에 향을 채워 요리 전체의 풍미를 결정짓는 아주 기초적이면서도 위대한 첫 단계다. 한국 요리 역시 마찬가지다. 국, 찌개, 나물, 볶음 등 파와 마늘이 들어가지 않는 음식을 찾기란 불가능에 가깝다.하지만 집에서 가족의 음식을 책임지는 주부들이나, 같은 주방에 있는 초보 셰프들, 향신 채소에 대해 잘 모르는 이들이 주방에서 파와 마늘을 다루며 소소한 스트레스를 받곤 한다. "다져서 냉장고에 둔 마늘이 왜 초록색(혹은 갈색)으로 변할까요? 버리고 다시 만들까요?", "마늘 기름을 내려고 하면 자꾸 까맣게 타버려서 쓴맛이 나요" 하고 물어보는 경우가 자주 있다.우리 식탁의 뿌리가 되어주는 파와 마늘 속에 숨겨진 정직한 음식 과학과, 셰프가 주방에서 향을 극대화하는 실전 활용법을 정리해 본다.다져서 용기에 담아둔 마늘이 며칠 뒤 초록색이나 파랗게 변해 있는 것을 보고 "혹시 곰팡이가 폈나?" 또는 "화학 성분이 들어갔나?" 걱정하며 버린 경험이 누구나 한 번쯤 있을 것이다. 결론부터 말하자면 인체에 전혀 해롭지 않은 자연스러운 효소 반응(녹변 현상)이다. 마늘을 다지는 과정에서 세포가 파괴되면, 마늘 속 알린(Alliin) 성분과 알리나아제 효소가 서로 반응하며 유황 성분을 만들어낸다. 이 성분이 마늘 속의 미량의 철분, 유기산과 만나 산화되면서 초록색이나 푸른색으로 변하는 것이다.특히 마늘을 냉장 보관하거나, 수분이 많거나, 낮은 온도에서 오래 보관할수록 효소 활동이 활성화되어 색이 더 잘 변한다. 신선도나 영양가에는 아무런 문제가 없으니 안심하고 요리에 사용해도 된다.마늘을 다질 때 식초 몇 방울을 살짝 섞어주거나, 공기가 통하지 않도록 밀폐 용기에 담아 표면을 비닐로 눌러주면 산화 현상을 크게 줄일 수 있다.요리 초보자들이 가장 많이 하는 실수 중 하나가 펄펄 달궈진 팬에 다진 마늘을 먼저 던져 넣는 것이다. 마늘은 당분과 단백질이 많아 높은 온도에서 단 몇 초 만에 까맣게 타버린다. 마늘이 타는 순간 찌개나 볶음 요리 전체에 씁쓸하고 불쾌한 탄 맛이 스며들게 된다.마늘이나 파 기름을 낼 때 셰프들의 기본 공식은 '차가운 팬과 차가운 기름'에서 시작하는 것이다. 불을 켜기 전 팬에 기름을 두르고 다진 마늘이나 편 마늘, 대파를 넣은 뒤 약불에서 은은하게 온도를 올려야 한다. 기름에 기포가 보글보글 올라오며 마늘과 파의 고소한 향이 기름 속으로 천천히 녹아들 때까지 기다려주는 것이 정석이다.가끔 TV 화면 속 중식 셰프들이 뜨겁게 달궈진 웍에 기름을 두르고 파 기름을 내는 모습은 방송을 재미있게 만들기 위한 연출이거나, 강불에서 순간적으로 볶아내는 특정한 요리에서만 쓰이는 방식이다.대파 한 뿌리에도 제각각 알맞은 제자리가 있다.단단하고 향이 진하며 단맛이 풍부하다. 파 기름을 내거나 찌개, 국물 요리의 첫 단계에 쓰기 좋다.진액이 있고 부드럽다. 오랜 시간 끓이면 짓무르므로 요리의 가장 마지막 단계에 고명으로 뿌려 아삭한 식감과 색감을 살리는 데 제격이다.집에서 볶음밥이나 떡볶이, 제육볶음을 할 때 약불에서 대파를 노릇해질 때까지 천천히 볶아 만든 파 기름을 베이스로 써보자. 조미료를 따로 넣지 않아도 서양 고급 레스토랑 못지않은 깊은 풍미와 감칠맛이 요리 전체를 감싸 안아준다.편리함은 다진 마늘이 으뜸이지만, 향과 풍미를 생각한다면 깐마늘이나 통마늘을 필요할 때마다 으깨어 쓰는 것이 비교할 수 없을 만큼 훌륭하다. 마늘의 알리신 성분은 깨뜨려진 직후 가장 강한 향과 영양을 발산하기 때문이다. 칼날 옆면으로 통마늘을 '탁' 소리가 나게 으깨어 소스나 볶음 요리에 넣는 것만으로도 요리의 격이 달라진다.깐마늘을 오랫동안 짓무르지 않고 싱싱하게 보관하고 싶다면, 밀폐 용기 바닥에 키친타월을 깔고 그 위에 설탕을 살짝 뿌린 뒤 마늘을 올려보자. 설탕이 수분을 흡수하는 스펀지 역할을 해주어 한 달 이상 보관해도 마늘이 물러지지 않고 보송보송함을 유지한다.마늘과 파는 스스로를 드러내기보다, 음식 속에 자신을 녹여내어 요리 전체의 풍미를 살려주는 정직한 식재료다. 아무리 비싼 고기나 해산물이라도 마늘 한 쪽, 파 한 줄기의 깊은 맛이 빠지면 어딘가 맹맹하고 헛헛한 맛이 남고 만다.오늘 저녁, 찬장에서 통마늘 몇 알을 꺼내어 간단한 셰프의 주방을 열어보는 건 어떨까.작은 팬을 꺼내 약한 불에 쿠킹용 올리브오일(퓨어 올리브오일)을 넉넉히 두르고, 칼 옆면으로 툭 으깬 통마늘을 넣은 뒤 약 10분간 약한불에 은은하게 끓여보자. 마늘이 잼처럼 부드럽게 익어갈 때쯤, 노릇하게 구운 바게트 빵 위에 마늘을 스르륵 발라 먹으면 세상에서 가장 근사하고 소박한 갈릭 브레드가 완성된다.도마 위에서 마늘을 툭 으깨고, 은은한 약불 위 기름에 천천히 향을 채워가는 소박한 시간. 주방 가득 퍼지는 정직하고 구수한 마늘 향이, 오늘 하루 지친 우리의 마음을 따뜻하게 채워줄 것이다.