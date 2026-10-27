내년에도 일하려면 입을 다물어야 할까

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큰사진보기 ▲주 8시간 근무하는 노동자임에도 불구하고 장애인 일자리 근무자라는 이유로 '참여자'라는 호칭과 함께 참여조건 합의서를 쓴다. ⓒ 문세경 관련사진보기

"2025년 1월부터 근무를 했어요. 그런데 1월부터 5월까지 점심을 제대로 못 먹었어요. 도시락을 싸 와서 먹는데, 밥이 목구멍으로 안 넘어갔어요. 저의 존재감이 느껴지지 않았어요. 마음고생을 많이 했어요."

큰사진보기 ▲발달장애인 보호작업장의 작업모습. 하루종일 발달장애인 옆에서 근로지원인처럼 발달장애인과 같은 일을 한다. ⓒ 문세경 관련사진보기

"장애인 보호 작업장이다 보니 CCTV가 곳곳에 붙어 있어요. 어쩔 수 없는 일이지만 원하지 않는 사람까지 다 CCTV에 찍힌다는 거예요. 저에게 미리 말했으면 좋은데, 말하지 않았어요. 거기다 선생님(나)이 말씀하신 것처럼 사물함도 없고요. 직원들은 장애인 일자리 근무자에게 관심이 없어요."

"너 그러다가 2027년도 장애인 일자리에 안 뽑히면 어쩌려고 그래?"

덧붙이는 글 | 이 기사는 필자의 브런치에도 실립니다.

2026년 1월 2일, 새로운 일터에 출근했다. 근무지는 A 장애인 단체다. 이 일은 전국 지자체가 공통으로 시행하고 있는 '장애인 일자리 사업'으로 장애인의 사회참여와 소득 보장을 목적으로 한다. 각 지자체는 서류와 면접을 통해 장애인 근로자를 선발해 공공기관 등에 배치한다.나는 경증 청각장애가 있고, 젊지 않고, 경력 단절 여성이다. 아직은 몸이 쌩쌩해서 일이 하고 싶다. 하지만 나를 쓰겠다는 일자리는 없다. 요즘은 젊은 사람도 일자리가 없어서 난리다. 나 같은 사람이 뒷전으로 밀리는 걸 인정하면 되는데 그게 안 된다. 나도 먹고살아야 하니까.장애인 일자리의 유형은 세 가지다. 일반형 일자리(전일제, 시간제)와 복지 일자리, 특화형 일자리다. 일반형 일자리는 주민센터나 시·군·구청 등 공공기관에서 행정 보조, 복지서비스를 지원하는 일을 한다. 주 40시간 일하는 사람이 있고, 주 20시간 일하는 사람이 있다.복지 일자리는 취업이 어려운 장애인에게 직업 경험과 사회참여 기회를 제공한다. 하는 일은 환경 정리, 도서관 사서 보조, 장애인주차구역 계도, 복지서비스 지원 등이다. 일반형 일자리보다 근로시간이 56시간 이내로 짧다. 특화형 일자리는 장애 유형별 특성을 고려한 일자리다.나는 일반형 일자리를 신청했다. 최종 선발이 되었다는 문자에는 근무 시작 10일 전에 관할 지자체로 와서 근로계약서에 서명을 하라는 안내가 있었다. 배치될 기관도 그날 알려준다고 했다. 지자체의 사업이니 지자체의 장은 나의 사업주다.지자체장의 이름이 쓰인 곳 밑에 내 이름이 있다. 그곳에 서명을 하면 된다. 그런데 담당 주무관은 근로계약서가 아니라 '참여 확인서'라는 종이를 내밀었다. 나는 일을 하는 게 아니라 지자체의 프로그램에 참여하는 건가?잠시 고민을 했다. 이 서류에 서명을 해야 하나, 말아야 하나. 장애인 일자리에 참여하는 사람은 왜 '노동자'가 아니고 '참여자'인가?나는 복지서비스 프로그램에 참여하는 게 아니다. 오전 9시부터 오후 6시까지 노동력을 제공하고 급여를 받는 노동자다. 게다가 올해부터는 '근로자의 날'도 '노동절'로 바뀌지 않았나.담당 주무관에게 "왜 근로계약서가 아닌 참여 확인서인가요"라고 묻자 "제가 정한 게 아니라서요. 궁금하면 윗선에 계신 분에게 물어보세요"라는 답변이 돌아왔다. 어안이 벙벙했다.장애인 일자리는 1년 단위로 계약을 한다. 1년의 근무가 끝나면 퇴직금을 준다. 경증 장애인은 1년의 계약이 끝나면 서류와 면접 과정을 거쳐 1년 더 일할 수 있고, 중증장애인은 1년에 한 번씩 서류와 면접을 거쳐서 합격하면 계속 일할 수 있다. 배치 기관은 바뀔 수 있다.가난하고 나이 든 여성 장애인에게 소득 보전이 첫 번째 목적인 것은 당연하다. 하지만 어떤 마음으로 일을 하느냐에 따라서 상황은 달라질 수 있다. 이 일자리에서 배울 것이 있을 테고, 나는 산전수전 공중전도 겪었으니, 쥐똥만큼이라도 남에게 돌려줄 것이 있을 거라고 믿었다.첫 출근을 한 1월 2일, 나는 그날 아침을 잊지 못한다. 배치된 A 근무지에 도착했더니 직원은 나를 보자마자 장애인 일자리로 오신 분이냐는 확인과 함께 "여기, 여기 청소하세요"라고 했다. 그 말을 듣고 또 한 번 어안이 벙벙했다.일반형 일자리 직무는 '복지서비스 지원 또는 행정 보조 업무'라고 알고 있었는데 아닌가 보다. 그렇다고 첫 출근을 한 사람에게 최소한의 기관 소개도 없이 다짜고짜 청소를 하라는 게 말이 되나? 기분이 상했지만 표현하지 않았다. 기관 소개는 그렇다 치고 본인 소개 정도는 할 줄 알았는데 그것도 없었다. 대망의 1월 2일 아침, 나는 어떤 장애인 기관에 첫 출근해 청소를 하며 하루를 열어젖혔다.A 기관에는 지난해에 장애인 일자리로 근무한 다른 한 분이 올해도 일하고 계셨다. 같은 장애인 일자리 근무자라 친해지고 싶었다. 첫날부터 미주알고주알 수다를 떨었다. 동병상련을 나눌 수 있는 사람이 옆에 있다는 것만으로 든든했다.근무 시작 첫 주는 그렇게 넘어갔다. 같이 일하는 분은 작년에도 근무했기에 기관에 대해서 잘 알고 있었다. 이런저런 내 질문에 답변하던 중 갑자기 입술을 깨문다. 왜 그러냐고 물었더니 힘들게 입을 떼면서 말했다.그분의 말을 듣고 장애인 일자리 사업장에 문제가 있음을 직감했다. 첫날 기관의 문을 열고 들어오자마자 청소를 하라고 지시할 때부터 알았지만 내 짐작이 맞았다. 직원들은 장애인 일자리 근무자를 홀대한다.장애인 일자리 근무자는 본인들처럼 기관의 직원이 아니니까 신경 쓰지 않는다. 시키는 일만 잘해주길 바란다. 바쁠 때 한 손이라도 보태주면 그만이다. 그게 다다. '그런 분위기에서 일하는 당사자의 마음은 어떨까', '얼마나 속상했으면 밥이 안 넘어갔을까' 공감하고도 남았다. 나라고 다를 리가 없다.일주일을 참다가 기관장에게 면담을 요청했다. 짧은 일주일이었지만 일주일 간의 근무 속에서 느낀 점을 허심탄회하게 말했다. 내 말을 듣던 기관장은 "우리도 힘들다. 장애인 일자리로 근무하러 온 분들까지 챙길 마음의 여유가 없다. 원한다면 다른 기관으로 가도 좋다"라고 말했다.B 기관은 지적장애인 보호 작업장(일반 사업장에서 일하기 어려운 지적장애인에게 일할 기회와 직업훈련을 함께 제공하는 일터) 이었다. 그곳은 노동 강도가 너무 셌다. 단체 급식을 하는 곳에 식판을 세척해서 대여하는 일을 하는 곳으로 하루 종일 설거지하고, 숟가락, 젓가락을 분리하는 일을 했다. 3주 일하다가 기관을 또 옮겼다.C 기관은 발달장애인(지적장애인, 자폐 성향 장애인) 보호 작업장이다. 하루 종일 발달장애인의 근로를 지원하는 일을 했다. 그 일 말고는 할 일이 없다는 게 기관의 입장이다. 그런데 하루 8시간 일하는 사람에게 지정석 하나 주지 않고, 개인 사물함도 없었다. 문제를 제기하자 돌아온 답은 "다른 기관으로 가라"였다.나중에 들어보니 C 기관에서 장애인 일자리로 일하고 계셨던 분도 나와 같은 문제제기를 하고 다른 기관으로 옮겼다고 한다.지난 4월, 지자체 장애인 복지관에서 행사가 있었다. 지금 일하는 곳(E 기관)의 직원과 함께 참석했다. 거기서 내가 세 번째로 일한 곳(C 기관)에서 근무하던 장애인 근로자분을 만났다. 그분의 얘기를 들어보았다.갑자기 질문을 퍼부어 당황했을 텐데 말씀해 주셔서 고맙다고 했더니 "장애인 일자리에 대해서 선생님처럼 나서 주시는 분이 있어야 해요. 그래야 일자리의 질이 높아지죠. 고마워요"라고 말씀하셨다. 어깨에 힘이 들어갔다.네 번째로 옮긴 곳은 D 기관이다. 이곳 역시 다른 기관과 마찬가지로 나의 경력이나 가능한 직무가 무엇인지에 대해서는 묻지 않았다. 출근하자마자 당장 식당에 일손이 필요하다면서 그곳에서 일하길 원했다. 그러겠다고 했다.식당에서는 조리사 혼자 30~40명의 식사를 준비하고 있었다. 힘들어 보였다. 그래서인지 마치 본인의 직원처럼 나에게 지시를 했다. '힘드니까 그럴 수 있지'라고 이해하고 지시에 따랐다. 시간이 흐르자 지시하는 횟수와 일의 강도가 도를 넘었다.게다가 식당은 기관이 직접 운영하는 곳이 아니라 외주 업체가 운영하고 있었다. "저는 식당의 직원이 아니에요. 너무 많은 지시를 삼가주세요"라고 하자 "당신은 이곳 식당에서 일하려고 온 사람이에요"라면서 본인의 부하직원에게 말하듯 했다. 나는 또 한 번 어안이 벙벙했다.기관에 문제 제기를 하자 난감한 기색이 역력했다. 한 달 후면 중장년 일자리 센터에서 단시간 근무자가 온다는 것이었다. 장애인 일자리부터 노인 일자리, 중장년 일자리까지 한 기관에 보조 인력이 넘쳐나는 상황이었다. 그러니 나 하나 다른 곳으로 옮긴다고 해서 기관으로서는 아쉬울 게 없었을 것이다. 더 이상 옮길 곳이 없다는 주무관의 난색을 뚫고 다음 근무지를 찾아 나섰다.여기까지가 지난 1월부터 4개월까지 장애인 일자리에서 일하면서 겪은 일이다. 마지막으로 옮긴 곳은 E 기관이다. 이곳의 직원들은 다행히 장애인 근로자를 함부로 대하지 않는다. 만족스럽게 일하고 있다.장애인 일자리 사업은 보건복지부가 2007년 처음 시작했으며, 2008년부터 본격적으로 일자리를 확대하고 시행해 왔다. 2026년 전국 장애인 일자리 사업의 지원 규모는 약 3만 5000명이다.보건복지부의 2025년도 등록장애인 현황 통계에 따르면, 2025년 12월 말 기준 전국 등록장애인은 약 262만 8000명으로 전체 주민등록인구의 약 5.1%를 차지한다. 장애인 일자리 사업의 지원 규모인 3만 5000명은 전체 등록장애인의 약 1.33%에 해당한다. 등록장애인 100명 가운데 약 1.3명에게 해당하는 규모다.나머지 장애인은 일을 하고 싶어도 일자리가 없다는 말과 같다. 그렇다면 나는 운이 좋아서 이 일을 하고 있나? 그러니 문제가 보여도 아무 말을 하지 않고 조용히 계약 기간을 마치고 또다시 서류를 내고 결과를 기다려야 하는 건가. 웬만하면 넘어가려고 했는데 도저히 그럴 수가 없다. 이 일자리에 참여하는 장애인 근로자들의 자존감이 떨어지는 게 눈앞에 보이기 때문이다.장애인의 노동을 존중하고 인정해 달라. 느리지만 정확할 수 있고, 섬세할 수 있다. 양이 아니라, 질로 승부를 낼 수 있다. 가능성을 차단하지 말아 달라. 이왕 만든 일자리, 일자리의 질을 보장해 달라. 아무것도 하지 않고 급여를 받는 게 아니지 않은가. 내가 바라는 점은 딱 이 세 가지다.공공기관에서 일하는 친구에게 이 글을 보여 주었다. 글을 다 읽은 친구가 문자를 보냈다.