데이터센터 속도전에 지역·정치권 과제 제기

큰사진보기 ▲어기구 의원이 최근 기후에너지환경부와 한국전력공사에 AI 데이터센터의 전력 공급·요금 체계 개선 및 기술 기준(그리드코드)의 조속한 구체화를 촉구했다. ⓒ 의원실 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난달 30일 열린 환경단체의 데이터센터 전명 재검토 촉구 기자회견 모습. ⓒ 당진환경운동연합 관련사진보기

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정부와 지자체가 AI 데이터센터 확충에 적극 나서는 가운데, 데이터센터 건설 예정지를 중심으로 전력망 부담, 환경 오염, 지역 상생 대책 미비 등을 지적하는 우려의 목소리가 잇따르고 있다.국회 기후에너지환경노동위원회 소속 어기구 의원(더불어민주당·당진시)은 최근 기후에너지환경부와 한국전력공사에 AI 데이터센터의 전력 공급·요금 체계 개선 및 기술 기준(그리드코드)의 조속한 구체화를 촉구했다.어 의원은 대규모 데이터센터가 단계적으로 전력 사용을 늘리는 '램프업' 특성을 가졌음에도 초기부터 과도한 기본요금이 부과되거나 전력 공급의 불확실성이 존재하는 점을 지적했다.사업자의 실질적인 수요에 맞춘 합리적인 요금·공급 설계와 함께, 전력망 안정화를 위한 접속 기준의 예측 가능성을 높여야 한다는 것이다.특히 어 의원은 데이터센터와 송변전설비가 들어서는 지역 주민의 부담을 강조하며 "계획 단계부터 주민 의견을 반영하고 상응하는 보상과 지역 지원 방안을 마련해, 지역이 부담만 떠안지 않고 실질적인 혜택을 누릴 수 있어야 한다"고 제시했다.지역 시민사회의 반발도 거세지고 있다. 당진환경운동연합은 지난달 당진시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 석문면, 송산2일반산업단지, 행담도 등에 추진 중인 대규모 AI 데이터센터 유치 사업을 즉각 중단하고 원점에서 재검토할 것을 당진시에 강력히 요구했다.당진환경운동연합 측은 "데이터센터는 고용 창출 효과가 미미한 반면, 막대한 전기 사용, 수자원 고갈, 열섬현상, 소음 등 환경적 부담은 지역사회가 전적으로 떠안게 된다"며 "규모와 투자 금액만 부각할 것이 아니라 전력·용수 필요량, 실질적 경제 효과, 환경적·경제적 위험 요소를 주민들에게 투명하게 공개해야 한다"고 비판했다.이처럼 산업 육성을 위한 데이터센터 확충 정책이 속도를 내는 가운데, 전력망 접속·요금 제도 정비와 함께 지역 사회와의 합리적인 소통, 환경적 검증이 향후 데이터센터 추진의 핵심 과제로 떠오르고 있다.