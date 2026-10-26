참여연대 "가상자산 과세 유예, 청년 핑계 대지 마라"

큰사진보기 ▲14일 서울 서초구 가상자산 거래소 빗썸 라운지 전광판에 비트코인 등의 시세가 표시돼있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"자산소득에 대한 과세를 거듭 미루어 과세기반이 약화되면 종국엔 그 부담이 청년세대를 포함한 미래세대에 돌아갈 수밖에 없다."

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청와대가 내년 1월 시행 예정이었던 가상자산 소득 과세를 다시 유예하는 것을 검토 중인 가운데 참여연대 조세재정개혁센터가 25일 성명을 통해 "청년 핑계 대지 말고, 가상자산 과세 예정대로 시행하라"며 던진 지적이다.참여연대는 "가상자산 투자로 얻은 소득에 세금을 부과하는 것이 어째서 청년의 자산형성을 가로막는다는 것인가"라며 "금융투자소득세 폐지에 이어 가상자산 과세마저 거듭 유예한다면 자산소득 과세의 원칙과 조세정책의 신뢰는 더욱 훼손될 수밖에 없다"고 짚었다.참여연대는 특히 "정부가 내세우는 '청년 자산형성' 논리는 근거부터 빈약하다"고 꼬집었다."현행 과세제도는 가상자산 양도·대여로 발생한 연간 소득에서 250만 원을 공제한 뒤 초과분에 대해서만 과세하도록 하고" 있어서 과세 유예에 따른 세금 감면 혜택은 연령대와 무관하다는 지적이었다. 또한 과세유예가 청년의 자산형성에 어떻게 도움이 되는지 구체적인 근거는 제시하지 않고 그를 과세유예의 명분으로 내세우고 있다고 비판했다.참여연대는 "해외거래소의 과세정보 확보가 어렵다는 주장도 전면적인 과세 유예를 정당화할 수 없다"고 주장했다.참여연대는 "미국과 영국, 일본, 독일, 호주 등 주요국은 가상자산 자동정보교환체계(CARF)와 상관 없이 가상자산 과세를 이미 시행 중"이라며 "국내외 거래소 간 과세 형평성 문제는 정보수집, 국제공조, 신고·검증체계 강화 등을 통해 해결해 나가야 할 과제이고, 이는 정부의 역할이자 책임"이라고 짚었다.또한 "이미 세 차례나 시행을 유예하고도 여전히 제도적 미비를 이유로 내세우는 것은 정부의 준비 부족을 스스로 드러내는 꼴일 뿐"이라고 지적했다.참여연대는 마지막으로 "2024년 금융투자소득세 폐지에 이어 가상자산 과세까지 다시 유예한다면, 금융·자산소득에 대한 과세 정상화는 더욱 요원해진다"면서 "오랜 논의를 거쳐 과세제도를 마련해 놓고도 정치권이 여론과 선거를 의식해 시행을 반복적으로 미루는 것은 조세정책의 예측 가능성과 일관성을 무너뜨린다"고 비판했다.그러면서 "청년의 자산형성은 이를 가로막는 불안정한 일자리, 낮은 임금과 높은 주거비 부담 문제 해결에서 시작해야지, 투자소득에 대한 과세 유예를 청년대책으로 둔갑시켜서는 안 된다"며 "금융투자소득세 폐지 이후 후퇴한 금융소득 과세 정상화를 위한 중장기 로드맵을 제시할 것을 촉구한다"고 밝혔다.한편, 청와대는 가상자산 과세 유예 방침 보도와 관련해 "검토 중이며 관련해 결정된 바는 없다"고 밝힌 바 있다.