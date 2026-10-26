브라질 대선서 룰라 당선 확정… 통산 4선 성공

큰사진보기 ▲브라질 상파울루에서 25일(현지시각) 대통령 결선투표 날, 대통령 재선 후보인 노동자당(PT) 루이스 이나시우 룰라 다 실바 브라질 대통령이 자신의 자택 밖에서 지지자와 포옹하고 있다. 로이터/Tuane Fernandes ⓒ 로이터=연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲브라질 상파울루 주에서 2026년 10월 25일(현지시각), 브라질 대통령이자 노동당(PT) 재선 후보인 루이스 이나시오 룰라 다 시우바를 지지하는 사람들이 대통령 결선 투표 결과에 반응하고 있다. 룰라 다 시우바는 2026년 10월 25일 극적인 반전을 보여, 1차 투표에서 그에게 크게 패했던 우파 상원의원 플라비오 보우소나로를 상대로 선거 승리를 확정했다. (사진: NELSON ALMEIDA / AFP) ⓒ AFP=연합뉴스 관련사진보기

브라질 좌파의 대부 루이스 이나시우 룰라 다시우바(81) 현 대통령이 25일(현지시간) 치러진 브라질 대선 결선투표에서 플라비우 보우소나루 상원의원을 꺾고 통산 4선에 성공했다.브라질 고등선거재판소에 따르면 개표율 99.76%를 기록 중인 상황에서 룰라 대통령은 51.76%의 득표율로, 48.24%에 그친 보우소나루 후보를 따돌리고 당선을 확정 지었다.이로써 룰라 대통령은 2003년 첫 집권 이후 통산 4번째 대권을 거머쥐며 브라질 현대 정치사상 최초의 4선 대통령이라는 대기록을 세우게 됐다. 1989년 첫 대선 출마 이후 통산 7차례 대권 도전에서 4승 3패(4차례 당선, 3차례 낙선)의 기록을 썼다.반면 부친 자이르 보우소나루 전 대통령에 이어 브라질 첫 '부자(父子) 대통령'을 노렸던 플라비우 보우소나루 후보는 개표 초반 선전했으나, 막판 역전을 허용하며 고배를 마셨다.아울러 도널드 트럼프 미국 대통령 집권 후 중남미 대륙을 강타하고 있는 블루타이드(우파 집권 물결)에도 제동이 걸리게 됐다. 트럼프 2기가 출범한 2025년 1년 이후 중남미 대선에서 우파가 패배한 경우는 전무했으나, 이번에 처음으로 중남미 최대 국가인 브라질 대선에서 좌파 진영이 승리한 것이다.룰라의 당선이 확정되기까지 과정은 그야말로 한 편의 드라마였다.개표 초반 룰라 대통령이 앞서다가 개표율 13.98%가 지나면서 보우소나루가 역전에 성공했다. 두 후보는 1%포인트가 넘는 격차를 보였고, 그대로 승부가 굳어지는 듯했다.그러나 룰라는 개표율 30%가 넘어서는 시점부터 다시 추격의 고삐를 바짝 쥐더니 개표율 48% 무렵 재역전에 성공했다. 이후 조금씩 격차를 보이면서 승기를 잡았다.