'10년 공석' 메운 최길수 특별감찰관 "두 눈 부릅뜨고 감시"

큰사진보기 ▲출근하는 최길수 특별감찰관최길수 특별감찰관이 26일 오전 서울 종로구 특별감찰관실에 출근하며 도어스테핑을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

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"특별감찰관법은 제정된 이래, 제정될 때도 그랬다. 그리고 제정된 이래 무려 19번 정도에 걸쳐서 개정안이 올라왔는데 한 번도 개정이 안 됐다. 그 개정안의 내용은 감찰 대상의 확대가 주 내용인 경우가 많다. 지금 그걸 개정하지 않은 상태에서 저 보고 하라는 것은, (중략) 감찰 대상이 아닌 제3자가 있을 때 그 제3자는 수사기관에서 얘기한다면 참고인 정도에 불과한 것이지 감찰 대상이 될 수가 없다."

큰사진보기 ▲출근하는 최길수 특별감찰관최길수 특별감찰관이 26일 오전 서울 종로구 특별감찰관실에 출근하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

이석수 초대 특별감찰관이 물러난 뒤 10년 동안 비어있던 특별감찰관 자리를 잇게 된 최길수 특별감찰관이 26일 첫 출근을 했다.그는 "정치적 중립과 업무수행의 독립성을 끝까지 견지하도록 하겠다"며 "이를 유지하지 못하면 특별감찰관 제도가 유명무실하거나 반감될 것"이라고 강조했다.최 감찰관은 이날 오전 서울시 종로구 특별감찰관실에 출근하며 취재진을 만나 "이석수 초대 감찰관이 사임한 지 10년 만에 제가 감찰관으로 임명돼서 무한한 책임을 느낀다"고 말했다.이어 "이렇게 많이 기자 분들도 와주시고 국민 여러분들의 기대가 어떤 건지 알고 있다. 그 기대에 부응하도록 열심히 노력하겠다"며 "저는 이제 업무 수행을 하는 데에 있어서 두 가지 점을 강조하고자 한다"고 했다.최 감찰관은 첫 번째로 "정치적 중립과 업무수행의 독립성을 끝까지 견지하도록 하겠다"며 "정치적 중립과 업무수행의 독립성을 유지하지 못하면 특별감찰관 제도가 유명무실하거나 (의미가) 반감된다고 생각한다. 그 점, 끝까지 유지하도록 하겠다"고 약속했다. 또한 "공정성 시비에 휘말리지 않도록 사전적으로 제 스스로 조심하고, 우리의 활동도 그런 시비에 휘말리지 않도록 열심히 노력하겠다"고 덧붙였다.두 번째는 "예방적 감찰을 강화하겠다"는 약속이었다. 최 감찰관은 "중용과 대학에는 '신독(愼獨)'이란 말이 있다. 혼자 있을 때도 스스로 삼가서 자기성찰을 한다는 취지"라며 "저는 감찰 대상인 고위공직자 등이 자기 스스로를 항상 성찰하고, 스스로를 살필 수 있도록 제도적으로 견지하는 장치가 특별감찰관 제도라고 생각한다. 이런 점에서 저희 감찰관실이 두 눈을 부릅뜨고 감찰 대상자를 감시할 수 있는 판옵티콘(감시탑이 가운데에 있는 원형감옥 - 기자 주)과 같은 존재가 되고자 한다"고 했다.특별감찰관은 앞으로 대통령 배우자를 비롯한 4촌 이내 친족, 청와대 수석비서관급 이상 공무원들의 비위행위를 대상으로 감찰 활동을 진행한다.일각에서는 정진상 전 더불어민주당 대표 정무조정실장이나 김현지 청와대 1부속실장(비서관급)처럼 '대통령 최측근이지만 감찰 대상이 아닌 사람들'의 경우 특별감찰 대상에서 제외되는 문제가 발생한다고 주장한다. 그러나 최 감찰관은 "법에 그렇게 나와 있는 한, 제가 법을 위반해서 감찰하게 되면 저는 처벌 대상"이라며 선을 그었다.다만 최 감찰관은 이러한 기조가 '의혹이 있더라도 감찰 대상이 아니라면 감찰할 수 없다'는 식으로 해석되는 데에는 경계했다.그는 "어떤 의혹이냐에 따라 다른 것"이라며 "지금 제가 말씀드리는 거는, 사실 저희가 감찰하고 있는 거나 그런 것도 없는데 굳이 대상이 되니 안 되니 이런 걸 말씀드리는 것 자체가 공정성 시비에 휘말릴 우려가 있다고 본다"고 말했다. 또 감찰 대상 범위가 넓혀지든, 좁혀지든 "저는 법에 따라서 하겠다"고 덧붙였다.