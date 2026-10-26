"뉴욕 한글센터 추진 소식에 수억 기부... 물 때 놓치면 안 돼"

큰사진보기 ▲육상민 뉴욕한글사랑 회장(왼쪽)과 필자지난 10월 16일 ‘2026 세종대왕 초정포럼’이 열린 청주 초정리에서 ⓒ 김슬옹 관련사진보기

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- 뉴욕에서 어떻게 살아왔고, 뉴욕한글사랑은 어떻게 만들었나?

- 수많은 도시 가운데 왜 뉴욕인가?

- 건립계획서에서 세종대왕을 '인류의 큰 스승'이라 불렀다. 회장이 생각하는 세종 정신은 무엇인가?

- 굳이 한옥을 고집하는 까닭은?

큰사진보기 ▲뉴욕세종센터 조감도숲과 초지 사이에 한옥과 마당이 어우러진 모습으로 그렸다. ⓒ 뉴욕한글사랑 관련사진보기

- 뉴욕에 한옥을 짓는 데 건축법 같은 걸림돌은 없나?

- 건물마다 무엇을 담나?

- 지난 6월 뉴욕의 독지가 캐서린 김씨가 건립 종잣돈으로 15만 달러(약 2억 원)를 내놓았다.

- 이미옥 부이사장도 큰돈을 내기로 했다고 들었다.

- 전체 사업비는 어느 정도로 보나?

- 그 돈은 어떻게 마련하나?

- 운영은 누가 맡나?

- 이번 방한에서 건립 지지 서명을 받고 있다.

- 한국 국민들에게 한마디 부탁한다.

- 미국인들에도 한마디 한다면?

덧붙이는 글 | 뉴욕한글사랑 누리집 www.hangulsarang.org, 전화 +1-347-264-7269. 원화 환산은 2026년 10월 16일 원·달러 환율(1달러 1331.4원) 기준입니다.

육상민 뉴욕한글사랑 회장은 이번 한국 방문 일정을 28일간으로 잡았다. 훈민정음 스물여덟 자와 같은 숫자다. 일부러 맞춘 것이냐고 묻자 그는 "그렇게 됐네요" 하며 웃었다.1985년 미국으로 건너가 40년 넘게 뉴욕에서 살아 온 그는 지금 뉴욕에 '세종센터'를 세우는 일에 매달려 있다. 2025년 2월 뜻을 같이한 일곱 명과 퀸즈에서 추진 단체인 사단법인 뉴욕한글사랑을 만들었고, 한옥 여섯 채와 회랑·연못이 저마다 한글 자음 모양을 한 '뉴욕세종센터' 건립 계획을 내놓았다. 지난 6월에는 뉴욕의 한 독지가가 건립 종잣돈으로 15만 달러(약 2억 원)를 내놓았고, 한글학회 등 국내 주요 단체들도 지지 뜻을 밝혔다.이번 방한의 가장 큰 목적은 한국 쪽 추진위원회를 꾸리는 일이다. 그는 "건립이 조금씩 가시화되면서 이제 부지를 확보해야 할 시점이라 이미 땅을 보러 다니고 있다"라며 "뉴욕은 물론이고 한국에도 추진위원회가 반드시 있어야겠다는 생각이 들었다"라고 말했다.지난 10월 16일, 청주시 초정리에서 제20회 세종대왕과 초정약수축제의 하나로 열린 '2026 세종대왕 초정포럼'에 함께 가는 세 시간여 자동차 안에서 육 회장을 취재했고 24일 종로구 익선동에서 칼국수를 같이 하며 다시 많은 이야기를 나눴다. 한국지회장을 맡고 있는 이기순씨도 동행했다. 차 안 취재는 운전은 따로 맡은 이가 있어 편하게 이야기를 나눌 수 있었다. 다음은 16일 자동차에서의 일문일답이고 24일 다시 만나 다듬었다."1985년 뉴욕으로 이민을 갔는데, 그때만 해도 미국에서 일본 문화가 판을 쳐서 볼 때마다 속이 상했습니다. 그 뒤 국선도 사범으로 30여 년 미국인들을 가르쳤고, 1988년에는 뉴욕풍물단(Nori Company)을 만들어 단장을 맡았어요. 코네티컷주 웨슬리언대학교 음대에 한국 타악 음악, 곧 사물놀이를 가르치는 정식 학과목 '코리안 퍼커션 앙상블(Korean Percussion Ensemble)'을 세우기도 했습니다. 해외에 생긴 첫 사물놀이 학과목이었죠.뉴욕한글사랑은 코로나 전부터 준비했는데 팬데믹으로 3년을 묶여 있다가, 2025년 2월 5일 뜻있는 일곱 명이 퀸즈에서 창립했습니다. 처음엔 '너무 거창하다, 좀 작게 하자'는 말도 들어 말을 꺼내기가 어려웠어요. 그러다 자녀 이름을 '잔디', '반디' 하는 식으로 모두 한글 이름으로 지은, 아흔 가까운 생물학 교수님께 여쭸더니 잠깐 생각하시고는 '늦은 감이 있지만 한번 해 보자'고 하셨습니다. 지금 한국지회를 맡은 이기순 지회장도 카톡으로 뜻을 묻자 적극 찬동해 주셨고요. 그게 힘이 되고 계기가 돼서 시작하게 됐습니다.""뉴욕은 제가 잘 아는 곳이고, 무엇보다 온 세계인이 '세계의 도시'로 여기는 곳입니다. 정치·교육·예술이 한데 쌓여 문화의 층이 엄청나게 두터운 도시죠. 다른 도시로 오라는 유혹도 많았지만 뉴욕을 떠나지 못한 까닭이 바로 이 일을 위해서였던 것 같아요.""흔히 세종 정신을 애민 정신, 창조 정신, 과학 정신이라고들 하지요. 제가 주목하는 건 따로 있습니다. 다른 성인들은 '수고하고 무거운 짐 진 자들은 다 내게로 오라', '일체유심조'처럼 주로 말로 사람을 깨우쳤어요. 세종대왕은 말로만 그치지 않고 직접 연장, 곧 글자를 만들어 백성 손에 쥐여 주셨습니다. 말은 해도 글로 적지 못하는 고통에서 벗어나 더 이상 억울하게 살지 말라고요.외국인들이 깜짝 놀라는 대목이 바로 이겁니다. 이 점을 알고 나면 세종대왕을 찬양하지 않을 수가 없어요. 그래서 세종 정신은 애민 정신이라는 말로는 부족하고, 고조선의 건국 이념인 홍익인간, 곧 널리 사람을 이롭게 하는 정신이라 하는 게 맞을 것 같습니다."뉴욕세종센터는 한옥 여섯 채와 부속 건물 두 동으로 이뤄진다. 세종관(ㄷ자), 한글관(ㄴ자), 문화체험관(ㄱ자), 수라간(ㅁ자), 한옥다실(ㅂ자), 놀이마당(ㅅ자)에 '세종의 길'이라 이름 붙인 회랑(ㄹ자)과 연못(ㅇ자)이 더해진다. 여덟 건물이 저마다 한글 자음 ㄱ부터 ㅇ까지의 꼴을 하고 있는 셈이다. 가운데 광장에는 세종대왕 동상이 선다. 건립계획서는 이를 '한글이 건축이 되고, 건축이 문화가 되는 공간'이라고 소개한다. 처음 네 채로 잡았던 한옥을 여섯 채로 늘린 육 회장은 인터뷰 뒤 "간이 커졌습니다"라며 바뀐 계획을 알려 왔다."우리가 우리 것을 너무 오래 잊고 살았어요. 저만 해도 어릴 때 한옥에서 살아 본 기억은 '너무 추웠다'는 것뿐이었는데, 나이를 먹을수록 한옥의 아름다움은 말로 다 할 수가 없더군요. 내가 한국인이라서 그런가 했는데, 오랜만에 경복궁에 가 보니 답이 거기 있었습니다. 근정전과 경회루를 바라보며 넋을 잃은 외국인들, 눈물을 흘리는 미국인 여학생까지 있더군요. 우리가 느끼는 우리 것과 외국인이 느끼는 우리 것이 이렇게 다릅니다.조선 사람들은 금강산은 꼭 봐야 한다고 여겼지만 '왜 금강산에 가느냐'고 묻는 사람은 없었을 겁니다. 너무 빼어나니까요. 한옥도 정말 멋있게 지어 놓으면 '왜 한옥이냐'는 말이 필요 없을 겁니다. 그 자체로 아름답고 감동적이니까요.""이미 많이 사라졌다고 봅니다. 뉴욕주에는 원각사라는 큰 사찰이 순 한옥으로 지어졌어요. 건축상 문제는 없을 것으로 봅니다.""세종대왕의 모든 것을 담아야죠. 중심 건물인 세종관은 근정전처럼 석축 기단을 높이 쌓아 웅장하게 짓고, 세종대왕의 여러 업적을 알리는 전시와 교육을 할 겁니다. 한글은 한글관에서 따로 자세히 보여 주는데, 한글관은 전 세계인을 대상으로 하는 체험·교육 공간입니다.수라간은 어릴 때 기억에서 나왔어요. 어머니가 신선로에 음식을 담아 식구들에게 내 주신 적이 있는데, 보통 가정에서 잘 해 먹지 않는 음식이라 어린 마음에도 참 특별했습니다. 세종대왕이 세계의 큰 스승으로 떠오를수록 사람들은 '세종 때는 무엇을 먹었을까' 궁금해할 겁니다. 세종대왕이 드셨던 음식을 중심으로 내되, 값이 비쌀 수 있으니 그 시절 서민 음식도 함께 내고요. 그러면 수라간이 센터를 꾸려 갈 돈을 마련하는 구실도 할 수 있습니다.""올봄 뉴욕의 세 한인 신문에 전면 광고를 냈는데, 며칠 뒤 어떤 분이 전화를 하셨어요. 누군지는 잘 밝히지 않고 제가 세종대왕을 알게 된 계기와 계획, 동기까지 꼼꼼히 물으셔서 좀 이상하다는 생각까지 들었습니다. 며칠 뒤 저를 불러내시더니 수표에 15만 달러를 적으시더군요. 그동안 저와 단체를 계속 알아보셨던 모양입니다.그 자리에선 한국 돈으로 얼마인지 계산도 안 됐는데, 나중에 보니 2억 원이 넘는 돈이었어요. '정말 받아도 되겠느냐'고 했더니 '이 목적에만 써 달라', 그리고 '이름은 내지 말아 달라'고 하셨습니다. 이름이 알려지면 여기저기서 도와 달라는 연락이 온다고요. 그래서 '캐서린'이라는 이름 하나만 밝히기로 했습니다.""헌터칼리지 교수 출신인데, 수십 년 동안 주식 투자로 조금씩 모은 돈에서 50만 달러(약 6억7000만 원)를 내기로 하셨습니다.""재작년 맨해튼에 문을 연 뉴욕코리아센터에 7500만 달러(약 1000억 원)쯤 들었다고 들었습니다. 맨해튼이니 땅값이 대단하죠. 우리는 마당을 넓게 써야 하니 넓은 부지가 필요해요. 그걸 감안하면 5000만 달러(약 670억 원)는 있어야 하지 않을까 생각합니다."실제로 뉴욕한글사랑은 처음에 뉴욕시 퀸스를 먼저 살폈지만, 땅값이 비싸고 넓은 부지를 구하기 어려워 후보지를 뉴욕 대도시권으로 넓혔다. 최근 내놓은 건립계획서(초안)를 보면 후보지는 뉴욕주 북부 허드슨밸리와 캐츠킬산맥 초입, 펜실베이니아주 포코노 일대로 좁혀졌다. 뉴욕시에서 1시간~1시간 30분 거리로 JFK·라과디아·뉴어크 공항을 오가기 쉽고, 4~8에이커(1만 6500~3만 3000㎡, 약 5000~1만 평)를 마련할 수 있으며, 한옥과 어울리는 자연환경을 갖춘 곳이 조건이다. 3년 안에 부지를 정하고 6년 안에 첫 삽을 뜨는 것이 목표다."동포들과 한국의 많은 분들이 호응해 주시길 바라지만, 저는 미국인들의 주머니에서 나와야 한다고 봅니다. 의아하게 들리실 수도 있겠지요.유엔본부 가까이 있는 재팬소사이어티는 록펠러 3세가 땅을 내놓아 지었어요. 뉴욕시에서 북쪽으로 3시간쯤 가면 못을 쓰지 않고 일본 전통 방식으로 지은 사찰도 있습니다. 20년 전 그곳 주지 스님께 오늘 같은 일을 내다보고 미리 물어봤더니, 공사비 약 1000만 달러(약 133억 원)가 '전부 미국인들 주머니에서 나왔다'고 하더군요. 일본 정부 돈은 안 받았다고요. 우리 한인들의 힘과는 많이 다르죠. 돌아가면 정치는 잘 모르지만 이제부터라도 미국 사회를 움직일 힘을 키워 볼 생각입니다.""그때가 되면 뉴욕한글사랑은 뒤로 빠지지 않을까 싶습니다. 뉴욕한글사랑은 이 계획을 처음 내놓은 발의자이지만, 어디까지나 한글을 아끼자는 뜻으로 모인 단체입니다. 거대한 건축물이 들어서면 이를 감당할 체계가 따로 있어야 해요. 추진위원회가 사업을 끌고 가고, 건물이 서면 그 안에 센터를 관리하는 기구를 둬야 한다고 봅니다.""10월이 한창 바쁜 철이라 생각보다 많이 받지는 못했습니다. 일일이 면담을 청하기도 어려웠고요. 그래도 뜻깊은 만남이 많았어요. 가장 오래된 한글 단체의 양대 축인 한글학회와 세종대왕기념사업회는, 전자우편으로 뜻을 전하고 한국지회 임원들이 애써 준 덕분에 이미 지지를 표명해 주셨습니다. 그 이름을 등에 업고 뉴욕 신문 광고에 내고 있어요. 앞으로 수십 개 한글 단체의 이름이 함께 신문과 방송에 오르면 큰 힘이 될 겁니다.""'취지는 좋은데 요즘 나라 안도 어려운데 가능하겠느냐'고 걱정하는 분이 많습니다. 뉴욕에서도, 여기서도요. 그런데 우리나라는 어렵지 않은 때가 없었어요. 3·1운동이나 국채보상운동 때는 나라를 빼앗긴 때라 그만큼 절실했겠지요. 가까이는 금 모으기 운동이나 태안 기름 유출 사고 때 온 국민이 힘을 모아 세계를 놀라게 했습니다. 미국에서도 유럽에서도 이런 국민이 또 어디 있겠느냐고 보도했어요.지금처럼 큰물이 들어오는 때는 다시 없었습니다. 지금이야말로 대한민국의 르네상스예요. 이 물때를 놓치면 안 됩니다. 온 국민의 일로 여기고 세계인이 우러러볼 세종대왕의 기념관을 뉴욕에 세워, 온 세상 사람들이 찾아와 체험하고 돌아가는 곳, 평생에 한 번은 꼭 가 봐야 할 명소로 만들어 보고 싶습니다."건립계획서도 '왜 지금인가'를 묻고 같은 답을 내놓는다. '오빠', '막내' 같은 한국어 낱말이 옥스퍼드 영어사전에 오르고 해외 청년들이 스스로 한국어를 배우는 지금, 힘의 지배가 아니라 문화의 매력으로 한국어가 퍼지는 '큰물이 들어오는 때'가 바로 '한글의 전당'을 세울 때라는 것이다."미국인들은 오히려 한국 사람 상대하는 것보다 편합니다. 작년에 맨해튼 시니어센터에서 한국어를 가르쳤는데, 일흔 넘은 학생이 옆집에 한국 사람이 이사 오면 제일 좋겠다고 하더군요. 한국 아주머니한테 얻어먹은 잡채가 너무 맛있었다면서, 맛있는 걸 늘 얻어먹을 수 있어서라고요. 친구들도 다 한국인을 좋아한대요.미국인들이 이제 한국인의 '정'을 알아 가고 있습니다. 케이팝이나 케이드라마에서 사람들이 공통으로 좋아하는 것도 누구나 공감할 수 있는 보편성이에요. 개인주의가 깊어진 미국과 유럽 사람들은 외로움을 많이 느끼며 살아요. 오죽하면 영국에 외로움 담당 장관까지 생겼겠어요. 그런 사람들이 잊고 있던 따뜻함을 한국인의 정에서 찾고 있는 거죠. 한국인이 하는 일이라면 반기는 지금이 미국인들의 호응을 끌어내기에 참 좋은 때입니다."육 회장이 말한 한국인의 정은 나눔과 공감이고, 그것은 곧 세종 정신이자 홍익인간 정신이기도 하다. 말로만 위로하지 않고 백성 손에 글자라는 연장을 쥐여 준 임금의 뜻이, 뉴욕에 세워질 한옥 마당에서 세계인에게 전해지기를 바란다.