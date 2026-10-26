과기정통부, '더존비즈온' 침해사고 조사 착수

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큰사진보기 ▲더존비즈온 누리집 화면 ⓒ 더존비즈온 관련사진보기

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과학기술정보통신부가 기업용 소프트웨어 기업 ㈜더존비즈온의 침해사고를 중대한 사고로 판단하고 민관합동조사단을 구성해 조사에 착수했다. 고객사로 피해가 확산했을 가능성과 사고의 파급 영향을 종합적으로 고려한 조치다.과기정통부는 더존비즈온 침해사고의 피해 현황과 사고 원인 등을 조사하기 위해 지난 25일 민관합동조사단을 구성했다고 26일 오전 밝혔다. 더존비즈온은 기업의 전사적자원관리(ERP)와 재무·회계, 그룹웨어 등 기업용 소프트웨어를 제공하는 정보통신기술(ICT) 기업이다.앞서 더존비즈온은 지난 16일과 21일 두 차례에 걸쳐 침해사고를 신고했다. 과기정통부와 한국인터넷진흥원(KISA)은 신고를 접수한 즉시 해당 기업에 관련 자료 보전을 요구하고, 사고 원인과 피해 규모 등을 파악하기 위한 조사를 진행했다.과기정통부는 조사 결과를 토대로 지난 25일 침해사고 조사 심의위원회를 긴급 개최했다. 심의위원회는 이번 사고가 중대한 침해사고에 해당한다고 판단하고, 민관합동조사단을 구성할 필요가 있다는 데 의견을 모았다.침해사고 조사 심의위원회는 침해사고에 대한 선제적 대응을 위해 신설된 법정 위원회로, 지난 10월 1일 정보통신망법 시행에 따라 운영되고 있다.과기정통부는 심의 결과를 바탕으로 고객사로의 피해 확산 가능성과 사고의 파급 영향 등을 종합적으로 검토해 민관합동조사단 구성을 최종 결정했다. 조사단은 과기정통부 정보보호네트워크정책관을 단장으로 하며, 과기정통부와 KISA 관계자뿐 아니라 사이버보안·시스템·네트워크 분야 민간 전문가들이 참여한다.과기정통부는 민관합동조사단을 통해 침해사고의 원인과 피해 현황 등을 철저히 조사하고, 조사 결과를 국민에게 투명하게 공개할 계획이다.