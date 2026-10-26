켄텍 외국인 박사 졸업생, 자국 대학 교수로 첫 진출

큰사진보기 ▲뉴우즈베키스탄대학교 코빌존 토시나자로브 교수. 한국에너지공과대학교에서 에너지공학 박사 학위를 취득했다. ⓒ 한국에너지공과대학교 관련사진보기

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한국에너지공과대학교(KENTECH·켄텍)에서 박사학위를 받은 외국인 졸업생이 자국 대학 교수로 임용됐다. 외국인 박사 졸업생이 자국 대학 전임 교원이 된 건 2022년 개교 이래 첫 사례라고 대학 측은 26일 밝혔다.주인공은 우즈베키스탄 국적 코빌존 토시나자로브(Qobiljon Toshnazarov·지도교수 노영태) 박사다.토시나자로브 박사는 지난 9월 우즈베키스탄 뉴우즈베키스탄대학교 조교수로 임용됐다. 뉴우즈베키스탄대는 2021년 우즈베키스탄 수도 타슈켄트에 설립된 국립대로, 공학·컴퓨팅 분야 등의 인재를 양성하는 연구 중심 대학이다.2024년 켄텍에서 에너지공학 박사학위를 받은 토시나자로브 박사는 소프트웨어공학과 인간-컴퓨터 상호작용(Human-Computer Interaction, HCI) 분야를 연구해 왔다. 박사과정에서 다양한 소프트웨어를 개발했으며, 여러 형태의 데이터를 통합적으로 수집·관리하는 'M-track 멀티모달 데이터 수집 시스템' 공동 개발에도 참여했다.현재는 우즈베키스탄 철도의 에너지 사용 최적화와 대학 인공지능(AI) 연구센터의 우즈베크어 대규모 언어모델(LLM) 개발 연구를 수행하고 있다.토시나자로브 교수는 "세계 유수 대학에서 경험을 쌓은 교수진으로부터 전문 지식과 연구 경험을 배울 수 있다는 점에서 켄텍을 선택했다"며 "켄텍에서 쌓은 역량을 바탕으로 고국의 학생들에게 깊이 있는 교육을 제공하고, 후학들이 국제적인 연구자로 성장할 수 있도록 돕겠다"고 말했다.