"지금 북한은 아쉬운 게 없다" 김정은 만나본 의원의 진단

큰사진보기 ▲김정은 북한 국무위원장이 지난 24일 중국의 6·25전쟁 참전 기념일을 앞두고 랴오닝성 단둥을 방문해 북중 간 혈맹관계를 재확인하고 친선 계승 의지를 밝혔다고 조선중앙통신이 25일 보도했다. ⓒ 조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲윤건영 더불어민주당 의원 ⓒ 유성호 관련사진보기

윤건영 더불어민주당 의원이 김정은 북한 국무위원장의 '당일치기' 방중을 놓고 "이번 사안은 경제 협력에 초점을 맞추는 게 맞다"라며 "(김 위원장이) 하노이 노딜 이후 외교적으로 조용했는데, 본격적으로 움직여 보겠다는 시그널로도 읽힌다"고 분석했다. 또한 북한이 군사는 러시아, 경제는 중국과의 협력 구도를 굳힌 만큼 남북 대화에 나설 이유가 절박하지 않다며 "(북한은 한국에) 아쉬운 게 없다"고 진단했다.국회 정보위원회 민주당 간사인 윤 의원은 26일 MBC 라디오 <시선집중>에 출연해 이같이 밝혔다. 윤 의원은 문재인 정부 당시 청와대 국정기획상황실장으로 2018년 남북정상회담을 총괄한 경험이 있다.북한 <조선중앙통신>은 25일, 김 위원장이 전날(24일) 신압록강대교를 차량으로 건너 중국 랴오닝성 단둥을 방문한 뒤 귀국했다고 보도했다. 중국 측에서는 권력 서열 4위인 왕후닝 전국인민정치협상회의(정협) 주석과 왕이 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장 등이 나왔다. 김 위원장의 방중은 지난해 9월 베이징 전승절 행사 참석 이후 1년 1개월 만이다.윤 의원은 "국방 쪽은 러시아, 경제는 중국, 이 기조를 확실히 했다고 보면 될 것 같다"고 진단했다. 그는 "러시아·우크라이나 전쟁 이후 러시아와는 군사 협력 부분에서 굉장히 가까워졌고, 경제는 원래 중국과 북한이 가깝다. (중국이) 북한 경제의 사실상 전부라고 해도 과언이 아닌데 그동안 조금 정체돼 있었다"라며 "이번 기회를 계기로 북중 간 경제 협력을 복원시키겠다는 것"이라고 설명했다.단둥과 신의주를 잇는 신압록강대교는 2009년 원자바오 당시 중국 총리가 방북해 건설을 제안했다. 2014년 사실상 완공됐지만, 북측 연결 구간이 10년 넘게 마무리되지 않다가 지난 15일 개통했다.윤 의원은 "신압록강대교는 경제 협력의 상징과도 같다. 아울러 대북 제재 무용론을 보여준 측면도 있다"라며 "현재 기준으로 보면 대북 제재는 거의 무력화됐다고 봐야 한다. 그걸 표면화시킨 것이 이번 신압록강대교"라고 말했다.경협이 목적이라면 중국 권력 서열 2위인 리창 국무원 총리가 나섰어야 하지 않느냐는 질문에는 "중국에서는 시진핑이냐 아니냐로 나뉘지, 리창이냐 왕후닝이냐로 나누는 건 부차적인 문제"라며 "이번에 나온 중국 측 면면을 보면 대외 업무와 관련된 거의 모든 사람들이 망라됐다"라고 해석했다. 이어 "주로 미국과의 관계를 담당하던 사람들까지 나왔다"라며 "경제 협력을 포괄해 북중 관계를 완전히 정상적으로 복원하는 데 의미가 있다"고 평가했다.시진핑 주석이 나오지 않은 이유로는 이날 개막하는 중국공산당 제20기 중앙위원회 제5차 전체회의(5중전회)를 꼽았다. 윤 의원은 "5중전회에서 시진핑의 집권 체제를 공고히 하는 부분이 다뤄진다. 시진핑이 움직일 수 없는 건 사실상 기정사실이었다"라며 "주목할 지점은 김정은이 시진핑이 나올 수 없다는 걸 알면서도 갔다는 것"이라고 짚었다.방문 시점이 중국의 한국전쟁 참전 기념일인 '항미원조 기념일'(10월 25일) 직전이었다는 점도 거론했다. 윤 의원은 "트럼프 대통령이 있고 (미국) 중간선거가 코앞인 상황에서 시진핑이 항미원조 기념일에 김정은 위원장과 퍼포먼스를 하는 건 상식적으로 불가능한 선택"이라며 "(반면 김정은에겐) 시진핑이 오지 않더라도 혈맹 관계를 부각하고 다시금 북중 관계를 정상화하는 선언을 하기에 딱 좋은 날"이라고 분석했다.그는 이번 방중을 "정상 외교로의 복귀, 어찌 보면 자신감 있는 외교로의 복귀"로 규정했다. 다만 북미정상회담을 염두에 둔 방중이라는 해석에는 "너무 큰 확대 해석"이라고 선을 그으면서도, 북한에 체제 안정이 최우선 조건인 만큼 "북미 회담에 나설 가능성도 동시에 있다"고 덧붙였다.윤 의원은 지난달 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사건 이후 북한이 대남 강경 기조를 이어가는 이유로 세 가지를 들었다. 먼저 '두 국가론'에 따른 국경화 사업이다. 그는 "국경화 사업은 김정은 위원장의 핵심 사업"이라며 "지뢰 사건을 계기로 우리가 강하게 대응하니 국경화 사업이 흔들릴 수 있다고 보고 북도 강하게 나오는 것"이라고 말했다. 또 하나는 내부 결속용이라고 분석했다.군이 아닌 김여정 노동당 총무부장이 전면에 나서고 있다는 점도 짚었다. 윤 의원은 "통상적이라면 군과 군이 대응해 긴장이 점점 고조되는데, 김여정이 대응하는 건 이 사안을 확전시키지 않겠다는 의도로 분석된다"며 "그나마 상황 관리를 염두에 둔 것 아닌가 본다"고 했다.북한 경제 상황을 두고는 "역대급 호황"이라고 표현했다. 그는 "러우 전쟁을 통해 북한 경제가 살아났다"며 "우리를 'K방산'이라고 하듯 'NK방산'이 매력적인 것"이라고 말했다. 한국은행 추정에 따르면, 북한 경제는 2023년 3.1%, 2024년 3.7%, 2025년 3.5% 성장해 3년 연속 3%대 성장률을 기록했다.윤 의원은 "북한이 남북 대화 국면에 나설 유인이 없다"며 "군사적으로는 러시아, 경제적으로는 중국이 있으니 북한이 궁할 이유가 없다. 아쉬운 게 없다"고 진단했다. 이어 "우리 정부가 대단히 어려운 상황에 처해 있는 건 맞다"면서 "이럴 때일수록 일관된 원칙을 지켜 나가야 꾸준히 북한과의 대화 국면을 만들어 내고 한반도 평화를 정착시킬 수 있다"고 강조했다.