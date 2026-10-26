새 아파트 입주 앞두고... 욕실 철거부터 고민한 속사정

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲내 집의 편의시설 ⓒ AI생성이미지 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 필자는 휠체어를 사용하는 초등학교 특수교사이자 사회적 장애인식개선 교육 전문강사입니다. 일상과 교육 현장에서 마주하는 장벽을 기록하며, 누구나 자신의 삶을 선택할 수 있는 사회를 고민합니다. 본문의 주택개조는 입주를 앞두고 검토 중인 사항이며, 공사 범위와 비용은 확정되지 않았습니다

새 아파트 입주를 앞두고 가구와 커튼을 고르고 있다. 벽과 바닥에 어울리는 색을 찾아보고, 가족이 함께 쓸 공간을 그려본다. 오래 기다린 집을 꾸미는 일은 즐겁다. 그런데 욕실 앞에서는 계산이 달라진다. 타일 색이나 수납공간보다 먼저 살펴야 할 것이 있다.휠체어를 타고 들어가 방향을 바꿀 수 있는지, 변기에 옮겨 앉을 자리가 있는지, 세면대에 몸을 가까이 댈 수 있는지다.나는 휠체어를 사용한다. 내게 욕실의 편리함은 수납장의 크기보다 그 아래 내 무릎이 들어갈 공간이 있는지에 달려 있다. 세면대 아래를 채운 하부장은 물건을 넣기에는 좋겠지만, 앉은 채로 세면대에 접근하려는 내게는 장애물이 된다. 샤워 공간을 나누는 칸막이도 휠체어가 움직일 동선과 함께 살펴야 한다.그래서 하부장이 없는 세면대를 찾고 있다. 변기와 세면대의 위치를 바꿀 수 있는지, 칸막이를 철거해야 하는지도 알아보고 있다. 아직 한 번도 사용하지 않은 새 욕실인데, 입주하기도 전에 뜯어내고 바꿀 것을 생각한다.새것을 철거하는 일은 아깝다. 그렇다고 그대로 두었을 때 생길 불편을 모른 척할 수도 없다. 가구와 가전을 마련할 예산 옆에, 내 몸이 움직일 자리를 만드는 예산을 따로 세운다.나는 이런 지출을 '장애비용'이라고 부른다. 장애가 있는 몸으로 일상을 살아가기 위해 추가로 부담하는 비용이다.누군가는 취향에 맞는 욕실을 만들기 위해 공사를 선택한다. 나에게 이번 공사는 씻고 용변을 보고 손을 닦기 위한 준비다. 마음에 드는 디자인을 포기하는 것과 혼자 화장실을 이용할 조건을 포기하는 것은 생활에 미치는 영향이 다르다.예산이 부족하다고 필요가 사라지지는 않는다. 공사를 미루면 그 불편을 내 몸과 가족의 도움으로 감당해야 한다. 혼자 할 수 있었을 일을 부탁하거나, 도와줄 사람이 있을 때까지 기다려야 할 수 있다.그때는 돈 대신 시간이 든다. 가족은 하던 일을 멈추어야 하고, 나는 도움을 받을 수 있는 시간에 생활을 맞추게 된다. 공사비를 아꼈다는 계산에는 이런 시간과 노동이 좀처럼 적히지 않는다.장애비용은 집 밖에서도 발생한다. 나는 손으로 차량을 조작하는 장치를 이용해 운전한다. 휠체어를 차량 지붕으로 실어 올리는 장치를 마련하는 데도 장애비용이 발생했다. 차를 구입하는 비용에 더해, 그 차를 내가 이용할 수 있게 만드는 비용이 필요했다.그 장치 덕분에 출근하고 가족과 외출하며 강연 장소로 이동한다. 내게는 일하러 가고 사람을 만나기 위한 생활의 기반이다. 자동차를 샀다는 사실만으로 이동 준비가 끝나지 않았듯, 집을 마련했다고 해서 그 안에서 살아갈 준비까지 끝나는 것은 아니다.장애인의 생활을 이야기할 때 지원금이나 할인 혜택이 먼저 화제에 오르곤 한다. 하지만 무엇을 지원받는지와 함께, 같은 일을 하기 위해 무엇을 더 지출하는지도 보아야 한다. 소득이 같더라도 일상에 필수적인 추가 지출이 있다면 실제 생활에 쓸 수 있는 돈은 달라진다.이런 필요에 대응하는 제도도 있다. 올해 3월 보도에 따르면, 내가 사는 청주시는 소득요건에 해당하는 등록장애인 가구를 대상으로 화장실 개조와 문턱 제거 등을 가구당 최대 380만원까지 지원하고, 올해 총 23가구를 지원할 계획이라고 밝혔다. 필요한 가구의 생활을 바꿀 수 있는 소중한 사업이다.다만 지원제도가 있다는 사실만으로 주거 접근성의 문제가 해결되지는 않는다. 지원요건에 해당하지 않는 사람에게도 휠체어가 들어갈 공간은 필요하다. 사업의 대상과 규모를 살피는 일과 함께, 왜 완성된 집을 다시 고쳐야 하는지도 물어야 한다.모든 집을 한 가지 형태로 만들 수는 없다. 휠체어의 크기도, 몸을 움직이는 방식도 사람마다 다르다. 나에게 편리한 욕실이 다른 장애인에게도 똑같이 편리하리라는 보장은 없다. 그래서 필요한 것은 다양한 몸에 맞추어 선택하고 조정할 수 있는 설계다.집을 지을 때 세면대 하부장을 두지 않는 선택이 가능했다면 어떨까. 욕실 설비의 위치와 칸막이를 입주자의 필요에 맞게 조정할 수 있었다면 어떨까. 완성된 시설을 뜯어내고 다시 설치하는 비용과 낭비를 줄일 수 있을 것이다. 이미 지어진 집의 개조를 지원하는 일과 처음부터 이용할 수 있는 집을 늘리는 일이 함께 가야 한다.자립을 이야기할 때도 이 비용을 빼놓을 수 없다. 혼자 해보겠다는 의지만으로 세면대 아래 공간이 생기거나 휠체어가 돌아갈 자리가 넓어지지는 않는다. 환경을 바꾸면 혼자 할 수 있는 일이 늘어난다. 그 비용을 감당하기 어려워 누군가의 도움을 받아야 하는 상황도 살펴야 한다.내 몸에 맞게 집을 고치는 일을 개인이 알아서 해결할 사정으로만 남겨두지 않았으면 한다. 어떤 몸을 기준으로 만들어진 공간인지에 따라 누군가는 바로 생활을 시작하고, 누군가는 추가 비용을 내야 한다. 그 차이는 집 안에서 할 수 있는 일과 가족에게 부탁해야 하는 일을 나눈다.나는 여전히 새집에서의 생활을 기대한다. 가족과 식탁에 둘러앉고, 마음에 드는 커튼을 달고, 편안히 하루를 마무리하고 싶다. 그 기대 속에서 욕실 공사의 범위와 비용도 알아본다.집값을 치른 뒤에도 남은 계산이 있다. 우리 집에서 혼자 화장실을 이용하고 손을 씻기 위해, 나는 얼마를 더 내야 할까.