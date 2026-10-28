일본과의 연대를 통한 백로 보전활동 이어가다

대전환경운동연합은 지난 11일부터 16일까지 일본 홋카이도를 방문해 백로 서식지 보전을 위한 방안을 모색하고 국제적인 협력 활동을 이어갔다. 2024년 4월 첫 교류에 이어 이번 방문에서는 일본의 백로류 서식 현황과 보호 활동, 개체수 관리 정책 등을 공유하고, 한국과 일본을 비롯한 동아시아 차원의 보전 네트워크 구축 방안을 논의했다.

큰사진보기 ▲발표중인 마쯔나가 회장의 모습 ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

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지난 11일 노포로의 한 센터에서 일본야조회와 홋카이도 왜가리연구회 회원들이 참석한 가운데 간담회가 열렸다. 이날 마쓰나가 왜가리연구회 회장은 일본의 왜가리 서식 현황과 번식지 보호 활동, 개체수 관리 정책 등을 소개하고 참석자들과 의견을 나눴다.마쓰나가 회장은 "홋카이도에는 왜가리 번식지가 77곳 있으며, 둥지는 약 4500개로 파악하고 있다"며 "일본 전역의 왜가리 개체수는 약 4만 3000마리로 추정하고 있으며, 추정치에는 약 1만 5000마리의 오차가 있을 수 있다"고 설명했다.일본에서 번식하는 왜가리와 백로류는 번식을 마친 뒤 베트남을 비롯한 동남아시아로 이동하며, 일부는 중국과 러시아의 접경 지역까지 이동한다고 설명했다. 제주도를 포함한 한국으로 이동하는 개체도 있지만, 그 수는 많지 않은 것으로 파악하고 있다고 덧붙였다. 일본과 한국을 오가는 왜가리의 이동 사례가 아직 충분히 확인되지 않았지만, 조사와 관찰 자료가 축적되면 추가적인 이동 경로를 파악할 수 있을 것으로 전망했다.마쓰나가 회장은 "일본은 러시아, 중국, 호주 등과 야생조류 보호를 위한 협약을 맺고 있지만, 한국과는 아직 보호를 위한 협력이 충분하지 않다"며 "백로류는 국경을 넘어 이동하는 만큼 국가 간 협력과 정보 공유가 필요하다"고 강조했다.마쓰나가 회장은 일본의 야생조류 보호 제도를 설명하면서 "일본에서도 국제협약을 맺고 있지만, 협약이 있다고 해서 모든 내용이 국내에서 자동으로 적용되는 것은 아니다"라며 국제협약과 국내 법률 사이의 한계를 지적했다.특희 한국에서 백로 집단번식지를 벌목으로 훼손하는 사례에 대해 일본 참석자들은 놀라움을 나타냈다. 마쓰나가 회장과 참가자는 벌목을 통해 서식지를 훼손하는 것은 일본에서는 상상조차 어려운 일이라고 설명했다. 마쯔나가 회장은 "일본에는 조수보호를 위한 법률이 있으며, 번식지 훼손에 대해서도 법적 제재가 적용된다"며 "한국에서도 백로 집단번식지를 보호할 수 있는 법적 장치를 마련해야 한다"고 강조했다.그러나 일본 역시 백로류 보호와 인간의 공존 문제에서 자유롭지는 않았다. 마쓰나가 회장은 일본에서도 왜가리 개체수를 줄이기 위한 포획과 구제 활동이 진행되고 있다고 밝혔다. 마쯔나가 회장은 "1990년대에는 거의 없었던 왜가리 구제가 최근 6~7년 사이 매년 4000~5000마리 수준으로 늘었다"며 "전체 개체수의 약 10%에 해당하는 규모를 구제하고 있지만, 왜가리 개체수는 오히려 증가하고 있다"고 설명했다. 결국 "구제 활동이 실제로 개체수 조절에 효과가 있는지 평가할 필요가 있다"고 지적했다.마쓰나가 회장은 일본 환경성의 관련 자료가 2021년 이후 충분히 정리돼 공개되지 않은 상황에 대해서도 문제를 제기했다. 그는 "자료가 없는 것이 아니라 정리하는 데 시간이 걸린다는 설명을 이해하기 어렵다"며 개체수 관리 정책의 효과를 검증할 수 있도록 지속적인 조사와 자료 공개가 필요하다고 강조했다. 서식지를 보호하는 제도가 마련돼 있더라도 개체수 관리 정책과 그 효과에 대한 평가가 뒤따르지 않으면 실질적인 보전으로 이어지기 어렵다는 설명이다.마쓰나가 회장은 왜가리를 바라보는 행정기관과 시민들의 인식 차이도 소개했다. 행정기관에서는 왜가리 개체수를 줄이기 위한 구제를 추진하지만, 시민들 사이에서는 왜가리를 보호하고 함께 살아가려는 인식도 확산하고 있다는 것이다. 마쓰나가 회장은 "왜가리가 홋카이도에서 인기투표를 한다면 5위 안에는 들 것"이라며 왜가리가 시민들에게 친숙하고 사랑받는 새라는 점을 강조했다.일본에서도 서식지 인근 주민들이 민원을 제기하는 사례가 있지만, 시민들의 인식이 모두 부정적인 것은 아니며 공존을 중요하게 여기는 사람들도 많다고 설명했다.참석자들은 한국에서 백로 집단번식지가 민원에 따라 벌목으로 훼손되는 현실을 개탄하면서, 갈등이 발생했을 때 서식지를 없애는 방식이 아니라 사람과 새가 함께 살아갈 수 있는 방안을 마련해야 한다는 데 의견을 모았다.백로류의 번식지를 보호할 수 있는 법과 제도를 마련하고, 서식지 보전의 필요성에 대한 시민 인식을 높이는 활동이 필요하다는 점을 확인했다. 일본의 사례 역시 모든 문제를 해결한 모범답안은 아니지만, 번식지 보호를 위한 제도와 시민들의 공존 인식을 함께 살펴볼 수 있다는 점에서 의미가 있었다.대전환경운동연합과 전북환경운동연합, 청주충북환경운동연합은 2024년 4월 일본 홋카이도를 방문해 백로 번식지를 보호하기 위해 활동하는 시민들을 만났다. 당시 여러 번식지를 방문해 시민들의 서식지 보호 활동을 확인하고, 한국과 일본의 협력 가능성을 논의했다. 재방문은 한 차례의 교류에 그치지 않고 지속적인 협력 관계를 구축하기 위해 마련됐다. 각 지역의 활동과 변화된 상황을 공유하고, 백로류 보전을 위해 함께 해결해야 할 과제를 확인하는 자리였다.백로류는 번식지와 월동지를 오가며 국경을 넘어 이동한다. 따라서 한 지역의 번식지를 보호하는 것만으로는 충분하지 않으며, 이동 경로와 서식지를 함께 고려하는 국제적인 보전 노력이 필요하다. 간담회 참석자들은 한국과 일본을 비롯한 관련 국가의 시민단체와 연구자들이 참여하는 국제 네트워크를 구축하고, 국제 심포지엄 등 공동 활동을 추진하기로 했다. 이를 통해 백로류의 이동과 서식 현황에 대한 정보를 공유하고, 번식지 보호를 위한 협력 방안을 구체화할 계획이다.대전환경운동연합은 이번 교류를 바탕으로 국내 백로 번식지 보호를 위한 법과 제도 개선 활동을 이어가는 한편, 국제적인 연대를 통해 백로류와 인간이 공존할 수 있는 방안을 모색할 예정이다.