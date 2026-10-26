현직 소방관이 느끼는 참담함... 우린 방치된 것이나 다름 없다

글쓴이는 동대문소방서 현장대응단 소방교인 문경수 시인입니다.

큰사진보기 ▲지난 20일 서울 강남구 역삼동 한 건물에서 화재가 발생해 소방대원들이 잔불을 정리하는 등 진화작업을 펼치고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲박영엘 대한민국공무원노동조합총연맹 소방공무원노동조합 전북위원장이 지난 21일 서울 여의도 국회 본관 앞 계단에서 열린 소방공무원 명예회복 및 소방조직 재정 책임 정상화 촉구 기자회견에서 '살아서는 재정빨대 죽어서는 영웅이냐!'라고 적은 피켓을 든 채 눈물을 훔치고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 19일 부천 원미구 부천체육관에 열린 '고 김진석 소방위 영결식'에 참석한 소방대원들이 고인을 추모하며 묵념하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"같은 제복 입고 같은 일을 하다가

먼저 가신 임들이시어

우리는 임들의 희생을 딛고서

사랑과 명예를 얻었네

어찌해야 이 빚을 갚을 수 있나

갚을 수 없네 갚을 길 없네

그 사랑 그 명예 지키기 위해

땀을 흘리리 마음 다지리"

소방가 <헌시> 중

여러분, 잘 지내고 계신가요. 여느 때와 다를 바 없는 평범한 일상의 연속일까요. 모두가 안녕한 날을 보내셨길 바랍니다. 앞으로도 그러길 바라고요. 저는 소방관입니다. 공개경쟁채용으로 2021년 1월 임용돼 현재까지 119안전센터에서 근무하고 있습니다. 말단 직원에 불과하지만, 최일선에 있다는 자부심을 남몰래 가슴속에 품고 있습니다.현재는 구급차 운전대를 잡고 시내 곳곳을 누비며 환자를 병원으로 이송하는 기동대원입니다. 살면서 119에 신고해 본 적이 단 한 번도 없는 분도 119구급차가 지나가는 걸 보셨을 거예요. 비단 구급차뿐만 아니라 사이렌을 울리는 빨간 불자동차도 왕왕 보셨겠지요. 소방관은 여러분 곁에 언제 어디에서나 함께하고 있습니다. '공기'처럼 없어선 안 되는 존재입니다. 여러분의 숨 쉬듯 평온한 생활 속에 소방관이 내쉬는 안도의 한숨도 깃들어 있습니다. 여러분께서 저희를 부르든 부르지 않든, 저희는 여러분 곁에 있습니다.밤낮없이 소방관이 화마와 싸우고, 병마와 싸우는 환자를 병원으로 이송하는 동안 민의의 전당에서도 치열한 싸움이 벌어지고 있더군요. 국정감사로 뉴스가 연일 시끄러웠습니다. 언성이 높아졌고 돈 얘기가 오갔습니다. 지난 13일 '재정 빨대' 발언이 보도되고 사흘 뒤, 경기 부천에서 큰불이 났습니다. 소방관 한 분이 가족들 품으로 돌아오지 못하는 일이 벌어졌습니다. 올 4월 전남 완도에서 냉동창고 화재로 두 분이 순직한 지 반년 만입니다.소방관이 된 뒤, 순직 사고 소식을 몇 번이나 접했는지 모릅니다. 영결식에서 유가족의 절규를 보면서 마음이 미어졌고, 한편으로는 답답했습니다. 도대체 이런 일이 언제까지 반복돼야 할까요. 또 묻지 않을 수 없습니다. 왜 이런 일이 반복되는 걸까요. 이래선 안 되는 거잖아요. 일선에 있는 동료의 안도의 한숨은 체념의 한숨이 되어갑니다.2020년 소방공무원이 국가직으로 전환된 뒤에도 '무늬만 국가직'이라는 꼬리표가 붙어 왔습니다. 국회는 국정감사와 이번 화재를 계기로 소방관 처우 개선에 대한 법안을 앞다퉈 발의했습니다(소방관 국가지원 확대법, 소방관 예우 3법). 국가직 전환 6년 만에요. 세상이 소방차가 출동하는 속도만큼은 아니지만, 적어도 우리가 체감할 수 있는 속도로는 바뀌어야 하지 않을까요?이번에 발의된 법안도 오랜 시간 계류되다 끝내 말잔치로 끝나버릴지 모를 일입니다. 처우개선, 사고 재발 방지, 진상규명, 예산 확보, 장비·인력 충원, 사고 예방...... 우리는 모르는 게 없습니다. 다 알고 있습니다. 그런데 책상 위에 산더미처럼 쌓여 있는 논문과 자료 뭉치는 도대체 무엇입니까. 소방관은 "충분한 숙의"와 "사회적 논의"라는 전문가들의 모호한 말에 끼인 채로 고립돼 있었던 것입니다. 숙의와 논의는 언제까지 하실 겁니까. 우린 사실상 방치된 것이나 다름없습니다. 어째서 우리 소방 조직은 누군가 참담한 일을 겪을 때만 앞으로 나아갈 수 있는 겁니까. 꼭 동료들이 몸을 불살라야지만 소방관의 처우가 개선되는 걸까요.처우개선, 인원·장비 충원도 중요하지만, 소방 조직을 바라보는 내부의 인식도 이제 바뀔 때가 되지 않았나요? 이참에 내근 부서 얘기도 해보려고 합니다. 이쪽도 상황은 좋지 않습니다. 소방은 국가공무원임에도 아직 대부분 지방비로 운영되고, 지방자치단체장이 인사권을 쥐고 있습니다. 예산을 가져오려면, 시·도를 비롯해 시·도의회도 설득해야 하죠.소방은 '을'이나 다름없습니다. 이 때문에 격무에 시달리면서도 소방과 하등 관련 없는 지방 행사에 머릿수를 채우기 위해 동원되기도 합니다. 모 지역 소방관들이 체전의 스태프로 동원돼 '카드섹션'을 했다면 믿으시겠습니까. 그것도 2026년에요. 차라리 '지방직'으로 돌아가자고 하는 선배 소방관도 계십니다.그리고 우리 공사가 다망하신 '높은 분'들께 여쭙고 싶습니다. 격려 방문이든, 고충 청취든, 출동태세 점검이든 간에 소방서에 행차라도 하시면 내근 직원들이 하던 일 팽개치고 의전에 몰두하고 있다는 사실, 알고 계신가요(다른 조직도 마찬가지겠지요). 그런 뜨거운 성원과 격려, 먼발치에서 하셔도 저희는 충분히 감사한 마음입니다.이 글을 쓰고 있는 지금도 소방관들은 관창을 쥐고, 119구급대원은 심폐소생술을 하고 있습니다. 우리가 바라는 세상은 너무도 아득해 보이기만 합니다. 한달음이면 닿을 거리엔 위험한 일들이 도사리고 있습니다. 순직 사고가 일어날 때마다 저는 시시로 동료들에게 "죽지 말자", "다치지 말자" 하고 안부를 묻습니다. 남의 일이 아닙니다. 제 곁엔 하루 십수 건의 구급출동으로 밤잠을 설치는 동료가 있고, 새까만 농연 속에서 인명구조 활동을 하는 구조대원 동료가 있습니다.다들 몇 살 때까지 다치지 않고 이 일을 할 수 있을까 걱정합니다. 우리 소방관들에게 다른 선택지는 없습니다. 꿈쩍도 하지 않는 세상을 비관하면서도 하던 일을 계속하는 수밖에요. 그럼에도 작은 것들부터 조금씩 바뀌게 된다면 언젠가 좋은 날이 올 거라고 믿습니다. 우리 모두 무탈한 하루를 보냈으면 좋겠습니다. 일하다 지칠 때 듣는 노래가 있습니다. 이 지면을 빌려 노래 한 소절 소개하고 글을 맺겠습니다.*완도소방서 박승원 소방경, 해남소방서 노태영 소방교, 부천소방서 김진석 소방위의 명복을 빕니다.