"와 국화로 이런 것도!" 꽃 잔치 열린 논산

큰사진보기 ▲충남 논산시 시민가족공원에서 시민들이 국화를 감상하고 있다. 꽃송이의 크기와 모양이 제각각인 여러 종류의 국화를 한자리에서 비교해 보는 것도 이번 전시의 또 다른 재미다. ⓒ 서준석 관련사진보기

"와, 국화로 이런 것도 만들었네!"

큰사진보기 ▲지난 25일 충남 논산시 시민가족공원에서 시민들이 형형색색의 국화와 대형 꽃탑이 어우러진 전시장을 둘러보고 있다. 높낮이와 모양을 달리한 국화 조형물들이 펼쳐져 공원이 또 하나의 야외 정원처럼 꾸며졌다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 25일 오후 충남 논산시 시민가족공원에서 시민들이 국화 전시장을 거닐고 있다. 산책로 앞쪽에는 고양이를 비롯한 다양한 동물 모양의 국화 조형물이 자리해 꽃길을 걷는 즐거움을 더하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 25일 오후 충남 논산시 시민가족공원에서 가족 관람객이 별 모양의 국화 조형물 앞에 선 부모님의 모습을 카메라에 담고 있다. 곁에서는 다른 가족과 어린이들이 즐거운 시간을 보내고 있다. 곱게 물든 단풍과 형형색색의 국화가 어우러져 가을 정취를 더하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 논산시 시민가족공원에서 가족 관람객들이 길게 이어진 국화꽃 벽을 따라 걸으며 가을 나들이를 즐기고 있다. 촘촘히 피어난 국화가 화려한 꽃벽을 이루면서 색다른 볼거리를 선사하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

지난 25일 오후 충남 논산시 시민가족공원은 형형색색의 국화와 가을 나들이에 나선 시민들로 활기를 띠었다.노란색과 주황색, 자주색 국화가 공원 곳곳을 수놓은 가운데, 아이들은 꽃으로 만든 동물 모형 앞에서 발걸음을 멈췄고, 어르신을 모시고 나온 가족들은 국화를 배경으로 기념사진을 찍으며 추억을 남겼다. 꽃길을 따라 걷는 시민의 얼굴에는 웃음이 번졌고, 은은하게 퍼지는 국화 향기는 깊어 가는 가을의 정취를 더했다.논산시가 마련한 '2026년 시민과 함께하는 국화전시'가 시민가족공원을 가을꽃으로 물들이고 있다. 지난 21일 시작된 전시는 오는 11월 4일까지 이어진다. 멀리 여행을 떠나지 않아도 도심 한복판에서 가을꽃을 감상할 수 있어 가족 나들이 장소로 인기를 끌고 있다.공원에 들어서면 국화로 만든 갖가지 조형물이 눈길을 사로잡는다. 논산의 대표 농산물인 딸기를 비롯해 동물과 대형 꽃탑, 글자 모형, 꽃터널 등 모양도 제각각이다.국화 조형작만 60여 점에 이른다. 여기에 1000여 점의 화단국이 어우러져 공원을 화사한 꽃밭으로 바꿔 놓았다. 꽃송이가 촘촘하게 들어선 조형물은 멀리서 보면 하나의 커다란 작품처럼 보이지만, 가까이 다가가면 작은 국화들이 모여 만든 섬세한 모습을 살펴볼 수 있다.이번 전시에서는 국화꽃으로 논산 농업의 특색도 엿볼 수 있다. 논산시 농산물 공동브랜드인 '육군병장' 캐릭터를 활용한 국화 조형물이 대표적이다. 딸기 모형과 함께 논산 농산물을 알리는 색다른 볼거리로, 꽃구경에 나선 시민들에게 지역 농업을 친근하게 소개하고 있다.전시된 국화에는 논산시농업기술센터 직원들의 손길이 담겼다. 농업기술센터에서 재배한 조형 국화에 분재 국화를 더해 사진 촬영 공간을 꾸미고, 국산 품종의 화단국을 활용해 공원경관과 어울리는 꽃밭을 조성했다.국화 조형물을 만드는 데는 적지 않은 시간과 정성이 필요하다. 꽃이 피는 시기를 맞추는 것은 물론 가지가 자라는 방향과 꽃송이의 크기까지 살펴야 한다. 특히 동물이나 탑처럼 일정한 형태를 갖춘 조형 국화는 자라는 가지를 원하는 방향으로 유도하고 수시로 다듬어야 한다. 시민들이 감상하는 화려한 국화 조형물에는 오랜 시간 꽃을 가꿔온 재배 기술이 녹아 있는 셈이다.이번에 선보인 국화 조형물은 앞서 열린 제30회 강경젓갈축제에서도 관광객들의 눈길을 끌었다. 지난 15일부터 17일까지 강경젓갈축제장을 장식했던 국화를 시민가족공원으로 옮겨 다시 전시한 것이다. 축제장에서 짧게 선보인 꽃을 도심 공원에서 한 번 더 감상할 수 있도록 해 전시 기간과 활용도를 높였다.국화를 직접 만지고 즐길 수 있는 체험도 마련된다. 전시를 주관하는 농업기술센터는 국화 꽃꽂이 체험과 절화 국화 꽃다발 나눔, 국화차 시음 행사도 진행한다. 꽃꽂이로 자신만의 작품을 만들고, 꽃차 명인이 우려낸 국화차를 맛보며 국화의 색과 향을 더욱 가까이에서 느낄 수 있도록 하기 위해서다.남태순 논산시농업기술센터 소장은 "이번 전시는 시민들이 국화를 감상하는 데 그치지 않고, 다양한 조형물을 통해 국화 재배 기술의 성과도 살펴볼 수 있도록 마련했다"며 "정성껏 가꾼 국화가 시민들에게 가을의 즐거움을 선사하고, 우리 지역 화훼 농업에 대한 관심을 높이는 계기가 되길 바란다"고 말했다.국화가 아름다운 계절, 논산 시민가족공원에서는 멀리 떠나지 않아도 꽃길을 걸으며 가을을 만날 수 있다. 전시 문의는 논산시농업기술센터 기술보급과 과수축산팀(041-746-8393)으로 하면 된다.