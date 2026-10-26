"제가 가장 경멸했던 삶"... 방송 현장을 바꾼 한 청년의 죽음

큰사진보기 ▲이한빛PD 추모 플래시몹2017년 5월 1일, 청년유니온 조합원들이 이한빛PD 추모하며 노동환경 개선을 요구하는 플래시몹을 진행하고 있다. ⓒ 청년유니온 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2025 미디어노동포럼2025년 12월 15일, 한빛미디어노동인권센터에서 <플랫폼이 바꾸고 있는 카메라 뒤의 노동>이라는 제목으로 2025 미디어노동포럼을 진행하였다. ⓒ 한빛미디어노동인권센터 관련사진보기

덧붙이는 글 | 오늘은 고 이한빛PD가 세상을 떠난 지 10년이 되는 날입니다. 한빛PD는 "하루에 20시간 넘는 노동을 부과하고, 두세 시간 재운 뒤 다시 현장으로 노동자를 불러내고, 우리가 원하는 결과물을 만들기 위해 이미 지쳐있는 노동자들을 독촉하고 등떠밀고, 제가 가장 경멸했던 삶이기에 더 이어가긴 어려웠어요."라는 말을 남기고 세상을 떠났습니다. 한빛PD 10주기를 맞아, 지난 10년을 돌아보며 앞으로의 과제에 대해서 짚어봅니다.

하루 20시간의 노동을 매일 같이 한다는 것을 상상할 수 있을까? 10년 전 한국 사회에서는 그럴 수도 있는 일이었다. 좋아서 하는 일이니 '열정페이'를 감내해야 하고, 마감을 앞두고는 몸이 부서져라 철야 근무하는 '크런치노동'을, 잠을 못자면서 일해서 마치 화면이 흐려지듯이 의식이 '디졸브'되는 노동 환경. 이런 불합리들은 이 일이 좋아서 업계에 처음 발을 들이는 청년들이 견뎌야만 하는 '원래 그런 것'으로 여겨졌다.10년 전, 이한빛PD는 "하루에 20시간 넘는 노동을 부과하고 이미 지쳐있는 노동자들을 독촉하고 등떠밀고, 제가 가장 경멸했던 삶이기에 더 이어가긴 어려웠어요"라는 말을 남기고 세상을 떠났다. 그는 드라마로 감동과 감정을 전달하는 영상을 만들고 싶어서 방송사에 입사하였지만, 그 꿈을 이루기 위해서는 노동착취를 일삼는 '원래 그런 그 바닥의 일부'가 되어야만 한다는 아이러니에 몸부림친 것이다.이제 막 업계에 발을 들인 신입의 몸부림에 그토록 많은 시민들이 공감한 것은, 그 몸부림에서 자기 자신을 보았기 때문이다. 대통령을 끌어내릴 수 있지만 내 일터는 변한 것이 없다는 공허함과 당연한 관행이라는 불합리 속에서 다시 그런 일상으로 돌아갈 것이라는 예상을 깨는 모두의 몸부림이었다.그 몸부림으로부터 근로기준법이 개정되어 방송업, 광고업, 연구개발업 등을 포함하여 26개에 달하던 노동시간 제한이 없는 특례업종은 5개로 축소되었으며, 수많은 업계에 주52시간이 정착하였다. 제일 큰 변화는 인식의 변화였다. '디졸브 노동'이 만연하던 드라마 촬영장에서도 노동시간을 지켜야한다는 것이 당연해졌다.그렇게 많은 변화가 있었다. 촬영시간이 52시간 넘기는 것은 안 된다는 규칙이 자리 잡았다. 여전히 준비시간과 정리시간은 제대로 포함되지 않지만, 노동시간에 아무런 제한이 없었던 시절과는 비교조차 할 수 없다. 촬영장의 분위기도 달라졌다. 급박하다는 이유로 남발되는 고성과 폭언도 줄어들었다. 갑작스럽게 대규모로 스태프를 교체하는 것은 이제 당연히 부당하다고 여겨진다.이 모든 변화의 시작점에는 한 청년의 죽음과 여기에 반응한 수많은 이들의 목소리가 있었다. 10년의 세월은 잊히기에 충분한 시간이지만, 여전히 우리는 한빛PD를 기억하고 추모한다. 단순히 개인의 죽음을 넘어, 그를 통해서 변화를 만들고 연대를 만들어온 것을 기억하기 위함이다.여전한 문제들도 있다. 서면계약 관행과 최소한의 노동시간 규제가 점차 정착하던 드라마 산업은 OTT의 지배력 강화로 제작 편수가 급감하였다. 연출·제작부와 미술분야 스태프는 여전히 노동시간 무법지대에 놓여 있다. 제작을 준비하다가 촬영이 무산되면 이미 일한 기획료를 안주는 관행은 여전히 당연하다.방송미디어 제작 현장은 더욱 파편화되고 영세화되었고, 계약조건이 불분명한 구두계약과 일자리를 일거리가 대신한다. 넷플릭스, 유튜브와 같은 빅테크 플랫폼의 지배력이 강고하며, 방송사는 고용 축소로 대응하기 급급하다. 여기에 AI라는 거대한 해일이 밀려온다.앞으로의 과제가 산적하다. 노동법의 울타리를 더욱 확장하고, 제대로 보호받지 못하는 일하는 이들의 권리를 보호해야 한다. 일하는 사람 기본법과 근로자추정제가 입법되어야 하고, 일선 노동청에서 무늬만 프리랜서가 쉽게 외면 받지 않도록 사건 해결 절차를 개선해야 한다. 급변하는 방송미디어산업 환경에서 온갖 리스크가 일하는 이들에게 일방적으로 전가되지 못하도록 업계의 관행 개선을 위한 관계부처의 역할이 중요하다.노동법 무법지대가 더 이상 늘어나지 않도록 방송사와 글로벌 플랫폼에도 책임을 요구해야 한다. 현실은 이러한 과제가 아니라 여전히 주52시간 논쟁에 묶여있다. 메가특구법을 계기로 주52시간을 완화해야 한다는 주장이 정부, 여당, 그리고 콘텐츠업계에서 버젓이 나오고 있다. 시간을 10년 전으로 되돌리자는 주장은 실현 가능하지도 않고, 해서도 안 될 것이다. 카메라 뒤에도 사람이 있다는 그 외침을 모두가 기억해야 할 것이다.