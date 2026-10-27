대구역 주변에 서린 선사시대와 현대사

큰사진보기 ▲대구역 ⓒ 김명희 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대구콘서트하우스 앞 <국채보상운동 기념비> 취지문 ⓒ 시 관련사진보기

"이웃이라 도운다던 일본이 일천삼백 만 원의 많은 빚을 가져와 우리를 침략할 터전 다지기에 쓰고 빚을 우리가 갚으라더라. 애국심으로 빚을 갚아 국권을 회복하자는 운동의 횃불을 드니 1907년 2월 21일 대구의 서상돈·김광제 등으로 말미암아 담배를 끊고 패물을 팔고 푼돈을 모으는 바람이 온 나라에 불더라. 이 운동은 장차 3·1독립운동과 물산장려 등 애국운동으로 이어지더라.

이 정신을 기림은 대구의 자랑이요 나라사랑의 기둥이다. 이 유서 깊은 국채보상운동의 얼을 기리기 위해 대구시와 대구상공회의소는 운동 발의 90주년을 맞아 250만 시민의 힘으로 <국채보상운동 기념비>를 세운다. 1997년 10월 16일 대구광역시장·대구상공회의소 회장"

"이 운동은 의연금의 출연은 말할 것도 없고, 단연·패물의연·땔감나무기부·식생활절약 등을 통해 외채를 갚는 경제주권회복운동이었다. 또한 일반평민이 주동이 된 한국 최초의 시민운동이었으며, 부녀자들이 대거 참여한 한국 최초의 전국적 여성운동이고, 나아가 전국민적 시민기부운동이기도 하였다. 이 운동의 전 과정을 알 수 있는 국채보상운동 기록물 2475건이 2017년 10월 유네스코 세계기록유산으로 등재되었다."

큰사진보기 ▲대구콘서트하우스 '10월항쟁 발상지' 안내판의 일부 ⓒ 김명희 관련사진보기

경부선 철길은 1905년 1월 1일 개통되었다. 대구에는 철도 업무를 보는 임시 사무소가 설치되었는데 정식 역사 건물은 그로부터 8년 지난 1913년에 건설되었다. 그만큼 을사늑약 강제 체결을 앞둔 일제는 경부선 개통에 급급했다. 일제가 만주 침탈을 목적으로 철도 개설에 진력한 일은 제국주의의 본질을 확인할 수 있는 생생한 사례이다.'일본 덕분에 한국이 발전했다'식의 잘못된 인식을 되짚어볼 수 있는 대구역 주변에는 여러 역사문화유산들이 있다. 청동기시대 유적인 '칠성바위', 1907년을 상징하는 '국채보상운동 기념비', 그리고 1946년의 아픔을 상기시키는 '10월항쟁 발상지' 안내판을 시기순으로 답사해 본다.대구도시철도 칠성시장 쪽 출구로 나가면 '칠성바위'가 있다. 칠성동 마을이름의 유래가 된 이 고인돌군 일곱 바위에는 모두 사람 이름이 새겨져 있다. 현지 안내판에 따르면, 조선 정조 때 경상감사 이태영은 "북두칠성이 (대구읍성) 북문 밖에 떨어지는 것을 보고" 일곱 아들의 이름을 일곱 바위 하나하나에 각각 새겨넣었다. 북두칠성의 신통력에 힘입어 일곱 아들 모두가 입신출세 하기를 빌었던 것이다.대구에는 본래 고인돌이 3천여 기나 있었다. 세계유산으로 지정된 고창, 화순, 강화보다도 많았다. 하지만 도시였던 탓에 개발에 밀려 대부분 사라지고 지금은 100여 기만 남아 있다. 수성구 상동 정화우방아파트 뒤 '상동 청동기 마을', 달성군 가창면 가창제일교회 뒤 냉천리 고인돌, 달성군 화원읍 화장사 안팎 고인돌이 가장 볼 만하다. 전설과 민간어원설을 가진 칠성바위도 물론 그 중 한 곳이다.대구역에서 서쪽으로 지하도 건너편에 대구콘서트하우스가 있다. 본명이 대구시민회관이었던 곳으로, 이름만으로도 예나지금이나 많은 시민들이 찾는 명소라는 사실이 쉽게 짐작된다. 건물 앞 인도에 '국채보상운동 기념비'를 읽어보면 120년 전에도 그랬던 듯하다. 기념비의 취지문을 읽어본다.기념비는 국채보상운동 90주년인 1997년에 세워졌다. 취지문은 국채보상운동이 일어난 배경과 3·1운동 및 물산장려운동으로 이어진 역사적 의의와 "대구의 자랑"임을 역설하고 있다. 시민회관이 시민들이 많이 드나드는 곳이므로 이곳에 기념비를 세웠나 보다 여겨진다.그런데 국가보훈부가 기념비 옆에 세워둔 '입간판'을 보면 이곳이 1907년 당시 북후정 자리였던 모양이다. "1907년 1월 29일 김광제, 서상돈 등이 중심이 되어 국채보상운동을 발기하였으며, 동년 2월 21일 대구민의소(현 대구상공회의소 전신)가 북후정에서 국채보상 모금을 위한 군민대회를 개최하여 국채보상취지서를 낭독하였는데, 국채보상운동기념비는 이 뜻을 기리고자 건립되었다"라는 첫 문장이 그 근거이다.둘째 문단도 "대구 북후정에서 군민대회가 개최되고"라는 표현을 반복함으로써 더욱 그런 느낌을 준다. 입간판은 "국채보상발기문과 국채보상취지서가 신문에 게재되자 이 운동은 실로 신분과 성별과 직업과 지역을 초월한 거국적 민족운동으로 확산되어 나가게 되고, 재외 동포들도 적극적으로 참여하였다"라는 내용으로 이어진다.하지만 북후정이 있던 곳은 이곳 대구콘서트하우스 일원이 아니었다. 북후정은 옛 서문시장 중에서도 달성토성 쪽으로 나아가는 관문 위치에 있었다. 현재 상황을 기준으로 보면 흔히 '오토바이 골목'이라 부르는 상가의 끝자락에 있었다. 1997년 당시까지 잘못 알려진 북후정 위치를 근거로 '기념비'를 엉뚱한 자리에 건립했던 것이다. 기념비의 셋째, 넷째 문단을 다 읽어본다.대구콘서트하우스 일원이 국채보상운동 발상지는 아니지만 '10월항쟁'의 발상지인 것은 틀림없다. 인도에 세워져 있는 <10월항쟁 발상지> 안내판이 그것을 증명하고 있다. 안내판은 "이곳 대구역 일대는 1946년 10월 1일 '10월항쟁'이 시작된 역사의 현장이다"로 시작한다. '10월폭동' 또는 '10월사건'이 '10월혁명'으로 바뀐 것을 보면 그만큼 시대가 변했다는 사실이 느껴진다.안내판은 "10월항쟁은 해방과 함께 개혁되어야 할 일제강점기의 정치 경제 사회 구조가 미군정에 의해 유지되는 것을 반대한 대중들의 대규모 항쟁이다"로 이어졌다가 "2010년 '진실 화해를 위한 과거사 정리위원회'는 <대구 10월사건 관련민간인 희생 사건 진실 규명 결정서>에서 민간인 희생에 대한 국가책임을 인정하고, 국가의 유족에 대한 사과, 위령 추모 사업 지원을 권고하였다"로 끝난다. 이 표현 역시 시대변화를 실감나게 해준다.청동기시대 유물 고인돌이 있는 곳, 철도로 상징되는 일제 침탈의 상흔이 뚜렷한 곳, 독립 직후 어수선한 정치상황 속에서 희생된 수많은 앞시대 사람들의 아픔이 눈물겨운 곳, 그런가 하면 "대구의 자랑"을 올바르게 현창하지 못하는 정치와 행정의 허술함도 느낄 수 있는 곳, 이래저래 대구역 아팎은 만만찮은 역사문화유산 답사지이다. 모두 역에서 5분 이내 거리에 있다. 대구역에 내리는 외지인 여러분들의 관심을 기대해 본다.