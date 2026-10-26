대피소가 미술관으로, 경계에서 피어난 온기

김포 문수산성 북문을 답사한 우리는 다시 차에 올랐다. 관방유적지를 안내하던 동국대 황평우 교수가 마을 안쪽으로 조금 더 들어가 보자고 했다. 그곳에 특별한 장소가 있다는 것이었다.
차가 마을 안으로 들어서자 황 교수가 지명 하나를 꺼냈다.
"지명에 '곶'이라는 말이 들어가는 곳이 있죠? 강화도에도 갑곶이 있고, 잘 알려진 호미곶이나 장산곶도 있습니다. 육지가 바다나 강 쪽으로 뾰족하게 튀어나온 곳을 곶이라고 하지요. 여기서 조금 더 가면 보구곶이라는 곳이 있습니다."
보구곶. 이름부터 어딘가 예사롭지 않았다. 육지가 물을 향해 길게 뻗어 나간 땅. 그 지형과 한강 하구라는 위치만으로도 이곳이 예부터 군사적으로 중요한 자리였음을 짐작할 수 있었다. 오가는 배를 살피던 요충지였던 이곳은 오늘날 남과 북이 마주한 접경 지역으로 또 다른 역사의 무게를 지니고 있었다.
강화도가 보이는 경계에서
차를 타고 조금 더 들어갔다. 이윽고 민통선 출입이 통제되는 지점에 다다랐다. 차에서 내려 바라보니 염하 너머로 강화도가 빤히 보였다.
그런데 황 교수가 우리를 이끈 곳에는 뜻밖의 시설이 있었다. 민방위 주민대피시설이었다.
"보구곶에 특별한 시설이 하나 있죠. 바로 이 민방위 주민대피시설입니다. 강화도에도 이런 시설이 많지만, 대개 평상시에는 닫혀 있는 공간이지요. 그런데 여기는 다릅니다."
"뭐가 다른가요?"
우리의 물음에 황 교수가 답했다.
"이곳이 작은 미술관으로 변신했으니까요."
순간 귀가 번쩍 뜨였다. 전쟁과 위기에 대비해 만들어진 공간이 예술을 만나는 장소가 되었다는 사실이 뜻밖이면서도 흥미로웠다. 긴장과 경계의 상징이던 공간에 사람들이 찾아와 작품을 감상하고 문화를 누릴 수 있게 되었다는 점이 인상적이었다.
주민대피소가 미술관으로 변신하다
마침 우리가 방문한 날에는 '보구곶, 시간을 걷다'라는 주제의 기획 전시가 열리고 있었다. 전시장에는 김동진 작가의 <Pink Zone>, 김나현 작가의 <막 사이의 숨>, 모지웅 작가의 <보구곶, 얼굴들>, 박준식 작가의 <보구곶 초록의 시간 : 생명의 흔적을 걷다>, 신이피 작가의 <운반된 시간> 등 다섯 작가의 작품이 자리하고 있었다.
오래된 방호벽과 대피소, 주민들의 집과 마을 길, 논과 습지에 남은 흔적들. 작품들은 우리가 무심코 지나칠 수 있는 풍경 속에도 오랜 세월 쌓인 기억이 있음을 보여주었다. 보구곶은 그저 지도 위의 접경 지역이 아니라, 사람들의 삶과 자연의 변화, 역사의 흔적이 겹겹이 쌓인 장소였다.
특히 내 눈길을 사로잡은 작품은 모지웅 작가의 <보구곶, 얼굴들>이었다. 대피소 바로 옆 마을 창고에 주민들의 얼굴 사진이 걸려 있었다. 사진 속 얼굴들은 화려하거나 특별하게 꾸며진 모습이 아니었다. 우리 주변에서 흔히 만날 법한, 소박하고 꾸밈없는 얼굴들이었다. 그래서인지 더 오래 바라보게 되었다. 그 얼굴들에는 이 마을에서 살아온 사람들의 시간이 담겨 있는 듯했다.
분단이라는 거대한 현실 속에서도 사람들은 밥을 짓고, 논밭을 돌보고, 이웃과 인사를 나누며 하루하루를 살아간다. 역사의 무대가 된 땅이지만, 그곳에 사는 사람들에게는 무엇보다 삶의 터전인 것이다. 창고 벽에 걸린 주민들의 얼굴은 그 평범한 일상이야말로 이곳의 생생한 역사라는 사실을 말해 주는 듯했다.
대피시설이 미술관으로 바뀐 것도 흥미로웠지만, 마을 사람들의 얼굴을 작품으로 만난 일이 오래 마음에 남았다. 분단의 역사를 설명하는 안내판보다 그곳에서 살아가는 사람들의 얼굴이 이 땅의 이야기를 더 가까이 들려주는 것 같았다.
미술관을 지키는 분이 우리 일행에게 반갑게 말을 건넸다.
"옥상으로 올라가 보세요. 거기에도 작가들의 작품이 있어요. 그리고 저 한강 하구 너머로 분단의 땅 북한도 보입니다."
그 말을 듣고 우리는 옥상으로 향했다. 옥상에 올라서자 시야가 한층 넓어졌다. 강 너머로 이어지는 풍경이 눈앞에 펼쳐졌다. 한강 하구 너머로 멀리 북한 땅이 보였다.
한강 하구 너머로 이어지는 시간
잠시 그 풍경을 바라보았다. 강은 유유히 흐르고 주변은 고요했다. 이곳이 분단의 현장이라는 사실을 모른다면 그저 평화로운 강변 풍경이라고 생각했을지도 모른다. 하지만 눈앞의 강은 오랜 세월 사람과 물자를 실어 나르던 물길이자, 지금은 남과 북을 가르는 경계였다.
그곳에서 작품을 감상하고 강 건너 풍경을 바라보고 있다는 사실이 마음 한구석을 묘하게 울렸다. 과거의 군사 시설이었던 대피소가 오늘은 예술을 만나는 공간이 되었다. 한 장소에 서로 다른 시간과 의미가 겹쳐 있다는 것이 보구곶의 특별함인지도 모르겠다.
답사를 다니며 우리는 성곽과 진지, 포대 같은 군사유적을 자주 만난다. 그 흔적을 통해 과거의 전쟁과 방어 체계를 살펴보고 역사의 흐름을 되짚어 본다. 하지만 보구곶에서는 조금 다른 경험을 했다. 오래된 군사 시설뿐 아니라 지금 이곳에서 살아가는 사람들의 얼굴과 일상, 그리고 그 땅을 새롭게 바라보게 하는 예술을 만났기 때문이다.
문수산성 가까이, 한강 하구의 경계에 자리한 보구곶마을. 역사의 흔적을 더듬어 찾아온 길에서 우리는 사람들의 얼굴을 통해 이곳의 또 다른 역사를 만났다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 인천in에도 실립니다.