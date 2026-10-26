대피소가 미술관으로, 경계에서 피어난 온기

"지명에 '곶'이라는 말이 들어가는 곳이 있죠? 강화도에도 갑곶이 있고, 잘 알려진 호미곶이나 장산곶도 있습니다. 육지가 바다나 강 쪽으로 뾰족하게 튀어나온 곳을 곶이라고 하지요. 여기서 조금 더 가면 보구곶이라는 곳이 있습니다."

큰사진보기 ▲민방위 주민대피시설을 리모델링한 '작은미술관 보구곶'. 때마침 <보구곶, 시간을 걷다> 기획전이 반갑게 맞이한다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲체험 프로그램 사진과 손글씨 소감문이 벽 한쪽에 빼곡하게 붙어 있다. 미술관을 다녀간 많은 이들의 공감과 온기가 그곳에 머물고 있었다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

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"보구곶에 특별한 시설이 하나 있죠. 바로 이 민방위 주민대피시설입니다. 강화도에도 이런 시설이 많지만, 대개 평상시에는 닫혀 있는 공간이지요. 그런데 여기는 다릅니다."

"뭐가 다른가요?"

"이곳이 작은 미술관으로 변신했으니까요."

큰사진보기 ▲민통선 끝자락, 주민대피시설에 마련된 작은미술관 보구곶. 위기의 공간이 예술과 사람이 온기를 나누는 공간으로 거듭났다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲박준식 작가의 〈보구곶 초록의 시간: 생명의 흔적을 걷다〉. 채집한 식물 표본과 기록을 통해 자연의 생명력과 우리 삶의 기억을 함께 보듬어 안았다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲김나현 작가의 〈막 사이의 숨〉. 긴장감이 남은 자리를 빛과 바람으로 부드럽게 채운 작품이 흩날리고 있었다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲모지웅 작가의 <보구곶 얼굴들>. 보구곶 주민들의 얼굴을 마을 공간에 내걸어 접경지역에서도 평범하고 단단한 일상을 보여주었다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"옥상으로 올라가 보세요. 거기에도 작가들의 작품이 있어요. 그리고 저 한강 하구 너머로 분단의 땅 북한도 보입니다."

큰사진보기 ▲미술관 옥상에서도 김동진 작가의 〈Pink Zone〉을 만난다. 해를 따라 움직이는 그림자 덕분에 시간마다 조금씩 다른 장면을 보여준다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲미술관 한쪽에 자리한 보구곶 마을의 정겨운 결실. 3대의 손길로 키워낸 토종 찰수수가 방문객들에게 따스한 시골의 온기를 전한다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천in에도 실립니다.