'극우 수업'에 청소년들이 몰려간 까닭

큰사진보기 ▲청소년들에게 꼭 필요한 극우 수업 ⓒ 이임주 관련사진보기

"이건 정말 너무 궁금했던 거예요. 제대로 배우고 싶었어요."

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"교사로서 동백이들은 어디까지 알고 있을지 궁금하기도 했고, '민주시민학교에서 민주시민 교육 자체를 교과로 해보자'라는 생각을 했어요."

"사실 이런 컨텐츠들은 이미 아이들의 일상에 들어와 있었습니다."

"어른들이 안 보이는 곳에서 아이들이 경험하는 세상이 분명하게 있고, 이것은 외면하거나 회피하는 게 아닌 보다 적극적으로 밖으로 꺼내 함께 대응하는 방법을 찾아봐야겠다는 생각이 들었습니다."

큰사진보기 ▲수업 내용중-혐오표현 어디까지 알고 있어? ⓒ 이임주 관련사진보기

"어쩌면 우리 학교에서 국내 최초로 '극우'라는 수업을 했을지도 모르겠다. 평소에 문제가 많은 것은 알았어도 뭔가 설명할 순 없었는데 이번 기회에 기본적인 정치개념도 생기고, 극우, 일베 등에 대해 자세히 배웠어요."

"극우라는 세력들이 어떤 생각, 심리를 가지고 있는지가 가장 궁금했고, 왜 이들이 생산해 내는 혐오의 이야기들이 더 확산되고 대중화되었는지, 사회에 어떤 영향을 미치고 있는지 궁금했다. 오늘 많은 궁금증, 그 이상의 것들이 해소되었어요."

"대응 표현은 처음엔 쉽게 떠오르지 않았지만, 몇몇 친구들이 실제와 같은 연기를 시작하자 자연스럽게 대응 표현이 떠오르기도 했어요."

큰사진보기 ▲극우 수업 - 실천선언문 만들어 보기 ⓒ 이임주 관련사진보기

"관심이 많았던 주제이기도 하고 엄청 기대했는데 정말 재미있었다. 솔직히 좀 두렵기도 했다. 사회에 나가면 나와 다른 사람들이 더 많을 텐데 나는 어떻게 이 세상과 조율하며 살아가야 할까 하는 고민이 들었다. 그런 지점에서 이 수업은 나에게 굉장히 유용한 수업이었다."

"이번 수업을 하며 마음 속에 담고 있었던 것은 아이들에게 이런 현실을 만나게 할 수밖에 없는 것에서 오는 미안함이었습니다."

"진짜 세상이 어떤 모습인지, 그리고 우리가 이런 세상을 마주할 때 내가 어떤 중심을 잡고 어떤 행동을 해야 하는지 스스로 방법을 찾는 것이 중요해요."

덧붙이는 글 | 동백작은학교는 제주에 위치하고 있으며 생태, 인권, 평화의 가치를 실천하며 살아가는 청소년 민주시민 교육 공동체이다. 제주 뿐 아니라 다양한 지역의 14세~19세의 청소년들이 함께 삶의 중요한 가치들을 배우고 실천하며 따뜻한 공동체를 일구며 살아가고 있다. 모두가 평등한 통합교육을 지향하고 있으며 자발적이고 주체적인 배움이 즐거운 '학교를 넘어선 ' 배움의 공동체를 꿈꾸는 곳이다. 2021년 3월에 처음 문을 열었으며, 전국에서 신입생을 모집하고 있다. https://www.dongbaekschool.com/

평소 같으면 몸을 움직이는 활동을 선택했을 청소년들이었다. 그런데 이번에는 달랐다. 정치와 민주주의를 공부하는 수업에 대부분의 청소년이 몰렸다. 누가 시켜서도, 반드시 들어야 하는 필수 수업이어서도 아니었다. 자신들이 배우고 싶은 것을 직접 선택하는 수업이었다.지난 19일부터 21일까지 제주 동백작은학교에서 진행된 '주기 집중 수업'에 대한 청소년들의 반응은 예상보다 뜨거웠다. 그저 재미있을 것 같아서 선택한 수업이 아니었다. 평소 미디어를 통해 접했던 극우적 주장과 혐오표현이 무엇을 의미하는지, 왜 문제가 되는지 제대로 알고 싶었던 것이다.수업의 이름은 '한우 말고 극우'. 채식을 지향하는 학교답게 재치 있게 붙인 이름이지만, 그 안에서 다룬 주제는 결코 가볍지 않았다. 어쩌면 우리가 생각했던 것보다 청소년들은 훨씬 더 간절하게 민주주의를 배우고 싶어 했는지도 모른다.지난 21일 이 수업을 기획한 임지택 교사와 대화를 나눴다. 그는 최근 교육계에서 논쟁이 되고 있는 일부 청소년의 극우화 현상에 주목했다. 역사 왜곡과 정치적 혐오가 청소년들의 일상에 스며들고 있지만, 학교에서는 이러한 문제를 얼마나 제대로 다루고 있을까.임 교사는 수업 후기에서 기획 배경을 이렇게 밝혔다.수업은 민주주의의 기본 원리에서 출발했다. 대의민주주의와 사회계약설, 저항권, 헌법이 보장하는 인권을 공부하고 민주시민이란 어떤 사람인지 함께 질문했다. 청소년들은 스스로 질문하고 생각하는 사람, 다양성을 존중하는 사람, 나와 생각이 달라도 올바른 방법으로 대화할 줄 아는 사람이라는 답을 찾아갔다.이어 온라인 커뮤니티와 뉴스, 시사 프로그램을 통해 현실의 문제를 들여다봤다. 고인이 된 정치인을 조롱하는 문화, 역사 왜곡 논란, 혐오표현이 담긴 게시물과 댓글까지. 그런데 수업을 이어가면서 드러난 사실은 청소년들이 이미 이런 콘텐츠에 상당히 익숙하다는 것이었다.임 교사는 이렇게 기록했다.청소년들은 초등학교 시절부터 스마트폰과 여러 온라인 매체를 통해 비슷한 표현들을 접해 왔다. 어른들이 모르는 사이 자신들만의 세계에서 소비해 온 말과 영상에 관해 이야기하기 시작했다.온라인에서 극단적인 주장은 언제나 거칠고 노골적인 모습으로 등장하지 않는다. 때로는 세련된 언어와 재미있는 밈, 그럴듯한 논리로 포장된다. 청소년들은 그 의미를 충분히 알기도 전에 이러한 콘텐츠를 소비하게 된다.하지만 그것을 소비한다는 사실만으로 청소년들의 생각을 단정할 수는 없다. 오히려 이번 수업은 청소년들이 그 주장과 표현을 얼마나 제대로 이해하고 싶어 하는지 보여줬다.수업을 마친 청소년들의 이야기는 그들이 어떤 배움을 원했는지 보여준다. 학생 마요는 평소 극우와 관련된 문제들을 접했지만 정확히 설명하기 어려웠다고 했다.학생 나우는 극우적 주장이 확산되는 이유를 알고 싶었다.청소년들은 누군가 나쁘다고 말하니까 나쁘다고 받아들이고 싶었던 것이 아니다. 왜 그런 주장이 등장하고 확산되는지, 무엇이 문제인지 스스로 이해하고 판단하고 싶었던 것이다.임 교사는 혐오표현을 단순히 사용하지 말라고 가르치는 데서 멈추지 않았다. 청소년들과 표현의 의미를 역추적하고 실제 상황에서 어떻게 대응할 수 있을지 고민했다.청소년들은 실천 선언문을 만들어 포스터로 제작하기 시작했고, 학교에 시사 이슈 게시판도 만들었다. 다양한 입장을 찾아보고 정리해 친구들과 공유하는 활동으로 배움을 이어갔다.학생 다솜은 수업을 통해 또 다른 고민을 하게 됐다.극우와 혐오표현에 대한 배움은 결국 자신과 다른 생각을 가진 사람들과 어떻게 함께 살아갈 것인가라는 질문으로 이어졌다.민주시민교육은 바로 이러한 질문을 다루어야 한다. 서로 다른 입장을 이해하고 대화하는 방법을 배우는 동시에, 차별과 혐오를 분별하고 비판할 수 있는 힘을 기르는 것이다.우리는 청소년들에게 배려와 존중을 가르친다. 서로 싸우지 말고 예의 바르게 행동하라고 이야기한다. 물론 중요한 가치다. 그러나 그것만으로 민주시민교육을 충분히 하고 있다고 말할 수 있을까.민주시민교육은 단순히 착한 사람을 만드는 교육이 아니다. 자신이 살아가는 사회를 이해하고, 차별과 혐오가 어떻게 만들어지는지 살피며, 정치와 권력이 우리의 삶에 어떤 영향을 미치는지 질문하는 교육이어야 한다.공교육에서도 민주시민교육을 강조하고 있다. 그러나 교육과정에 명시되어 있다는 사실만으로 청소년들이 자신의 현실을 충분히 배우고 있다고 할 수는 없다.교육 현장에서 이미 벌어지고 있고, 교사들도 문제를 인식하고 있지만 정작 수업에서는 쉽게 다루지 못하는 주제들이 있다. 정치적 중립에 대한 부담, 민원에 대한 우려, 논쟁을 다루는 어려움 때문이다.그러나 교육이 이런 문제를 외면한다면 청소년들은 어디에서 질문하고 배울 수 있을까. 정치적 중립은 정치적 현실을 가르치지 않는 것일까. 특정한 입장을 주입하지 않더라도 다양한 주장과 근거를 살피고, 스스로 판단할 수 있도록 도울 수 있다. 그것이 교육의 역할이다.임 교사는 수업을 진행하면서 청소년들에게 미안한 마음도 있었다고 했다.하지만 청소년들은 이미 그 현실 속에 살아가고 있었다. 온라인에서 쏟아지는 수많은 주장과 혐오표현에 노출되면서도 무엇이 사실이고 왜곡인지, 무엇이 차별과 혐오인지 스스로 판단할 기회는 충분하지 않았다. 임 교사가 청소년들에게 전하고 싶었던 것은 스스로 자신의 언어를 찾는 것이었다.여섯 시간동안 이어진 집중식 수업은 단순히 극우라는 현상을 공부하는 시간이 아니었다. 자신이 접했던 말을 다시 들여다보고, 당연하게 여겼던 생각을 의심하고, 다른 사람과 어떻게 함께 살아갈 것인지 질문하는 시간이었다.이번 수업에서 가장 인상적인 장면은 많은 청소년이 스스로 이 수업을 선택했다는 사실이다. 어른들은 청소년의 극우화를 걱정하지만, 청소년들은 자신들이 접하는 말과 정보가 무엇을 의미하는지 알고 싶어 한다. 왜 혐오가 문제인지, 표현의 자유에는 어떤 책임이 따르는지, 어떻게 다른 사람과 함께 살아갈 수 있는지를 배우고 싶어 한다.청소년들에게 민주주의를 가르치는 일은 정치적 논쟁으로부터 그들을 보호하는 데서 끝나서는 안 된다. 그 논쟁 속에서 스스로 생각하고 판단할 수 있는 힘을 길러 주어야 한다.청소년들은 이미 질문하고 있다. 이제 그 질문에 학교가 얼마나 진지하게 응답할 것인지 생각해야 할 때다.