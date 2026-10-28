일출만 보고 가기 아쉽네, 바다 위로 솟은 거대한 손

큰사진보기 ▲일출경북 포항 호미곶 해맞이광장. 23일 새벽, 구름 사이로 태양이 더오른는 모습 ⓒ 문운주 관련사진보기

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큰사진보기 ▲포항 호미곶 해맞이광장육지의 왼손과 바다의 오른손이 서로 마주하고 있는 모습. 구름 사이로 아침 햇살이 번지며 두 손에 담긴 상생과 화합의 의미를 더한다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲연오랑 세오녀상호미곶에 전해지는 해와 달의 설화 조형물 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲구룡소아홉 마리 용이 살다가 하늘로 승천했다는 전설있에서 유래 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲칠인정조선 태종 때인 1409년 장포가 세운 정자 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲이가리 닻전망대배의 닻을 형상화한 곡선형 데크가 푸른 동해 위로 뻗어 있는 모습. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲동해안 이가리 닻전망대에서 내려다본 동해안 풍광 ⓒ 문운주 관련사진보기

▲동해안 호미곶에서 이가리닻전망대까지 문운주 관련영상보기

[탐방 코스]

호미곶 일출 → 상생의 손 → 호미반도 해안둘레길 → 구룡소 → 칠인정 → 이가리 닻 전망대

한반도 지도를 펼쳐 놓으면 동해를 향해 길게 뻗은 땅끝이 눈에 들어온다. 호랑이 형상을 닮은 한반도에서 꼬리에 해당하는 곳이다. 경북 포항시 남구 호미곶면. 동해로 돌출한 호미반도 끝자락에 자리한다. 호랑이 꼬리라는 뜻에서 '호미곶(虎尾串)'이라는 이름이 붙었다.호미곶에는 바다 위로 솟아오른 거대한 손이 있다. 이름하여 '상생의 손'이다. 바다의 오른손과 육지의 왼손이 서로 마주한다. 두 손에는 어떤 의미가 담겨 있을까. 바다에서 솟아오른 손은 어떤 모습일까.23일 새벽 6시. 호미곶 일출을 보기 위해 구룡포 숙소를 나섰다. 아직 어둠이 짙다. 거리에는 인적이 끊겼고, 가로등만 텅 빈 도로를 밝힌다. 차창 밖으로 바다의 윤곽이 희미하게 드러난다. 동쪽 하늘은 여전히 검푸르다. 해가 뜨기 전에 도착할 수 있을까. 마음이 바빠진다.20여 분을 달렸을까. 호미곶 해맞이광장에 도착했다. 아직 어둠이 채 가시지 않았다. 차가운 새벽 바닷바람이 얼굴을 스친다. 동쪽 하늘은 어느새 붉게 물들기 시작한다. 해가 떠오를 시간이 가까워진다. 서둘러 바다로 향한다.수평선 위로 황금빛 여명이 번지고, 파도 소리가 귓가에 들려온다. 그때 바다 한가운데 우뚝 솟은 거대한 손이 눈에 들어온다. 호미곶의 상징인 '상생의 손'이다. 마치 떠오르는 태양을 맞이하려는 듯 손가락을 활짝 펼치고 있다.다섯 손가락을 활짝 펼친 오른손이 바다 위로 솟아 있다. 마치 떠오르는 해를 맞이하려는 모습이다. 육지에는 왼손이 자리한다. 서로 떨어져 있지만 두 손은 하나의 작품이다. 바다와 육지, 사람과 자연이 함께 살아가자는 뜻을 담고 있다.해맞이광장 한쪽에는 '연오랑 세오녀상'이 자리한다. 호미곶에 전해지는 해와 달의 설화다. <삼국유사>에 따르면 신라 아달라왕 4년(157년), 연오랑이 바위를 타고 일본으로 건너가 왕이 된다. 남편을 찾아 나선 세오녀도 일본으로 건너가 왕비가 된다.그 뒤 신라에서는 해와 달이 빛을 잃는다. 신라 왕이 두 사람의 귀환을 요청하자 연오랑은 세오녀가 짠 비단을 건넨다. 그 비단으로 하늘에 제사를 지내자 해와 달이 다시 빛을 되찾았다고 한다.해맞이광장을 둘러본 뒤 호미반도 해안둘레길로 향했다. 호미곶에서 이어지는 4코스 호미길이다. 호미곶등대를 지나 해안을 따라 걷는다. 아침 햇살이 바다 위로 쏟아지고, 크고 작은 바위들이 모습을 드러낸다.해안에는 둥글게 부풀어 오른 듯한 바위들이 불룩불룩 솟아 있다. 오랜 세월 파도에 깎이고 다듬어진 모습이 독특하다. 바위 사이로 밀려든 파도가 하얀 포말을 일으킨다. 검푸른 바위와 하얀 물결이 햇살을 받아 반짝인다.잠시 걸음을 멈춘다. 바위틈에 고인 바닷물에는 하늘빛이 내려앉고, 눈앞에는 푸른 동해가 끝없이 펼쳐진다. 밀려왔다 물러가는 파도 소리에 귀를 기울인다. 새벽부터 서둘러 찾아온 호미곶. 일출을 기다리던 설렘은 어느새 해안길을 걷는 여유로 바뀐다.호미곶에서 구불구불 이어지는 해안길을 따라 7 km쯤 달리면 구룡소에 이른다. 바다를 향해 불쑥 튀어나온 해안 절벽이 눈길을 끈다. 울퉁불퉁한 바위 곳곳에는 크고 작은 구멍이 움푹 패어 있다. 둥글거나 벌집처럼 촘촘한 모습이 기묘하다.구룡소는 아홉 마리 용이 살다가 하늘로 승천했다는 전설에서 이름이 유래한다. 바위에 남은 구멍들은 용이 승천하면서 남긴 흔적이라고도 한다. 독특한 바위 형상을 바라보니 옛사람들의 상상력이 느껴진다.이곳은 경북 동해안 지질공원의 지질명소다. 현무암과 현무암질 집괴암이 분포하며, 바위 표면에는 돌개구멍과 벌집 모양의 타포니가 나타난다. 물과 자갈의 마모작용, 암석의 풍화작용이 만들어 낸 지형이다.해안 절벽을 따라 시선을 옮긴다. 오랜 세월 자연이 빚어낸 바위들이 저마다 다른 표정을 짓고 있다. 용의 전설과 독특한 지질 경관이 어우러진 구룡소. 호미반도 해안길에서 만나는 색다른 풍경이다.호미반도 해안 탐방을 마치고 칠인정(七印亭)으로 향했다. 돌담 너머로 오래된 기와지붕이 모습을 드러낸다. 담장 위로는 고목 두 그루가 가지를 길게 뻗고 있다. 정자와 어우러진 풍경이 고즈넉하다.칠인정은 조선 태종 때인 1409년 장포가 세운 정자다. 그의 네 아들과 사위 두 명이 모두 관직에 오르자 장포를 포함한 일곱 사람이 이곳에서 축하연을 열었다고 한다. 일곱 개의 관인(官印)을 걸어놓았다는 데서 이름이 유래한다.정조 21년(1797)에 중창한 건물로, 두 개의 방과 마루를 갖추고 있다. 조선시대 산간 지역 상류층의 생활 모습을 엿볼 수 있는 건축물이다.다음으로 향한 곳은 포항시 북구 청하면의 이가리 닻 전망대다. 해안에 이르니 푸른 동해를 향해 길게 뻗은 전망대가 눈에 들어온다. 하늘에는 뭉게구름이 떠 있고, 바위에 부딪힌 파도가 하얀 포말을 일으킨다.전망대는 배의 닻을 형상화한 구조물이다. 길이 약 102m, 높이 약 10m 규모로, 바다 위에 세운 기둥을 따라 나무 데크가 부드러운 곡선을 그린다. 위에서 내려다보면 닻 모양이 드러난다고 한다. 끝에는 빨간 지붕을 얹은 작은 등대 모양의 조형물이 서 있다.해안에서 전망대로 이어지는 길을 따라 내려간다. 굽이진 데크에 들어서니 마치 바다 위를 걷는 듯하다. 난간 아래로 파도가 밀려들고, 시원한 바닷바람이 얼굴을 스친다. 발걸음을 옮길수록 탁 트인 동해가 한눈에 들어온다.전망대 끝에 이르니 사람들이 바다를 배경으로 사진을 찍는다. 잠시 걸음을 멈춘다. 고개를 들면 푸른 하늘과 흰 구름이, 발아래에는 짙푸른 바다가 펼쳐진다. 육지에서 바라보던 동해와는 또 다른 풍경이다. 한동안 난간에 기대어 수평선을 바라본다