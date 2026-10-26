"그건 그때 가서", 결혼준비 때 듣던 말에 값이 매겨졌다

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"오늘 계약하시면 이 가격에 맞춰 드릴게요."

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"그건 그때 가서 안내해 드려요."

큰사진보기 ▲13년 전 필자의 결혼식 청첩장. 그 시절 흔히 쓰이던 인사말이 그대로 담겨 있다. ⓒ 백수경 관련사진보기

13년 전, 결혼을 앞둔 나는 주말마다 웨딩박람회장을 돌았다. 입구에서 이름과 예식 예정일을 적고 나면 기다렸다는 듯이 플래너가 다가와 상담 테이블로 안내했다. 테이블 위에는 스튜디오·드레스·메이크업, 이른바 '스드메' 업체 이름이 빼곡한 견적표가 펼쳐져 있었다.플래너가 볼펜으로 숫자 몇 개에 동그라미를 쳤다. 슥, 슥. 동그라미가 하나 늘 때마다 마음이 급해졌고, 옆자리 예비 신랑과도 자꾸 눈이 마주쳤다. 오늘 안 하면 손해일까?한 푼이라도 아끼고 싶던 때라 '오늘만'이라는 말을 흘려듣기 어려웠다. 사은품 목록을 쥐고 나오는 길에도 '다음 주에 다시 오자'와 '그냥 할걸' 사이를 몇 번이나 오갔는지 모른다.견적표에서 가장 크게 적힌 글씨는 '기본'이었다. 원본 사진 파일, 드레스 추가, 이른 아침 메이크업처럼 '기본'에 들지 않는 것들은 물어봐야 값을 알 수 있었는데, 물어봐도 돌아오는 답은 대개 이랬다.결혼 준비를 해 본 사람이라면 한 번쯤 들어 봤을 말이다. 다들 그렇게 한다기에 원래 그런 줄로만 알았다. 원본비, 얼리 스타트비 같은 이름이 따로 있다는 것도, 그 '오늘만'이 실은 '매주'였을지 모른다는 것도 결혼하고 한참 뒤에야 알게 됐다.그 '그때'는 드레스를 고르던 날 찾아왔다. 본식 드레스는 기본 가격 안에서 고르게 돼 있었는데, 막상 마음에 드는 드레스로 하려면 추가금을 꽤 내야 했다. 차라리 계약을 취소할까 싶어 그제야 위약금을 물어봤다. 계약할 때는 한 번도 안내받지 못한 금액이었는데, 드레스 값의 절반이 넘었다. 결국 그대로 진행하는 수밖에 없었다.아예 빠진 줄도 모르고 지나간 것도 있다. 본식 동영상 촬영이다. 당연히 들어 있겠거니 하고 따로 신청조차 안 했는데, 결혼식 날 신부 촬영을 하는 사람이 한 명뿐이라 물어보고서야 알았다. 무척 당황했지만 어쩔 수 없었고, 그래서 우리 결혼식 영상은 하객들이 휴대전화로 찍어 준 것이 전부다.그리고 13년이 지난 최근, 그 '그때 가서'에 과태료라는 값을 매기는 절차가 시작됐다.지난 16일, 공정거래위원회가 예식장과 결혼준비대행업체 17곳에 과태료를 물리겠다고 사전 통지했다. 누리집이나 계약서 표지에 선택품목 가격을 빠뜨렸거나, 제휴한 스튜디오·드레스·메이크업 업체별 정보를 밝히지 않은 곳들이다. 작년 11월 '중요한 표시·광고사항 고시'가 개정되면서 기본서비스와 선택품목의 세부 가격, 위약금·환급 기준을 계약 전에 공개하는 게 의무가 됐고, 이번 조치는 올해 5월 계도기간이 끝난 뒤 나온 제재다.기사에서 '선택품목'이라는 네 글자를 보자마자 박람회장 견적표가 떠올랐다. 결혼 준비 내내 '그때 가서'로 미뤄지던 바로 그 항목들이다. 이제는 그 값을 미리 밝혀야 하고, 빠뜨리면 과태료를 무는 일이 되었구나 싶었다.그 뒤로도 주말마다 상담 테이블이 차려졌으니, 그 앞에서 흔들린 사람이 나 하나뿐이었을 리 없다.그 시절 나는 웨딩 카페에서 후기가 괜찮다 싶은 사람만 보이면 얼마에, 어디서 했는지 묻고 다녔다. 업체가 알려 주지 않으니 같은 처지의 예비 신부들 경험에 기대 값을 짐작하는 수밖에 없었다.2013년의 나는 어디에나 있던 신부 중 하나였다. 웨딩홀에 스드메, 신혼여행까지 남들 하는 건 대개 따라 했다. 뭐 하나 빼면 큰일 나는 줄 알았으니 '빼는' 결혼식은 상상조차 못 했다.그 상상을 처음 해 본 건 2015년 5월, 배우 원빈·이나영 부부가 강원도 정선 밀밭에서 가족들만 모여 식을 올리고 가마솥 국수를 나눴다는 소식을 들었을 때였다. 다들 부러워했지만 나는 "그건 원빈이니까" 하고 넘겼다.그런데 '스몰웨딩의 원조'로 꼽히는 이효리·이상순 부부가 제주 집 마당에서 식을 올린 것도 내가 결혼한 2013년이었다. 이효리는 2017년 MBC <라디오스타>에서, 하객들 비행기 값과 숙소까지 챙긴 그 결혼식이 사실은 '초호화 웨딩'이었다고 털어놓았다.그 밀밭엔 원빈의 고향이, 그 마당엔 이효리의 집이 있었다. 내게 있던 건 견적표 한 장뿐이었다. 돌아보면 '기본'이라는 글자도, '오늘만'이라는 말도, '소박하다'는 이미지도 모두 진짜 값을 가리고 있었던 셈이다.이제 계약서 표지에는 기본은 얼마고 선택은 얼마인지, 계약을 무르면 얼마를 돌려받는지가 숫자로 적힌다.드레스 추가금도, 위약금도 처음부터 견적표 맨 앞장에 적혀 있었다면 어땠을까. 솔직히 비슷한 걸 골랐을지도 모른다. 그래도 '오늘만'에 떠밀려서가 아니라 따져 보고 골랐다는 점은 달랐을 것이다.값이 보여야 뺄 수 있다. 뺄 것이 보여야 끝까지 남기고 싶은 것도 보인다. 어떤 부부에게는 그게 가마솥 국수 한 그릇이었다.지금도 주말이면 어느 박람회장에선 플래너가 견적표 숫자에 동그라미를 친다. 그 앞에 앉은 누군가가 13년 전의 나보다 조금 덜 흔들리고, 사은품 목록 대신 이 질문 하나를 쥐고 나오면 좋겠다.숫자가 다 적힌 견적표 앞에서, 우리가 끝까지 남기고 싶은 건 무엇일까.