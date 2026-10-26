'자녀 교육' 때문에 길 잃은 부모가 반드시 읽어야 하는 책

큰사진보기 ▲10월 24일 북토크 진행사진북토크진행사진 ⓒ 오승훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲김민영작가책표지책표지 ⓒ 출판사 관련사진보기

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"아이가 자신의 딸과 아들이기 이전에 스스로의 삶을 펼치기 위해 이 세상에 온 존재라는 것을 먼저 생각해야 합니다. 피와 살이 있는 한 인간으로, 유리 인형이 아닌 살아있는 한 인간으로, 기쁨과 고통을 느낄 줄 알고 세상으로 나아가고 싶어 하는 한 인간으로 바라봐야 합니다."

"아이들에 대해 우리는 평소 깊이 이해하지 못한다. 바쁘다는 이유로, 아이들이 아직 어리다는 이유로, 우리가 어른이라는 이유로 부지불식간에 아이들을 함부로 대한다. 그런데 그 함부로 대함의 결과는 참혹하다."

"인지할 수 없을 정도의 미약한 불신, 아주 작은 불친절, 작은 불공평, 순간적인 비웃음 등이 어린이의 민감한 영혼에 일생동안 화상을 남길 수 있다. 반면에 기대하지 않은 호의, 고상한 환대, 정당한 분노 등은 어린이들의 영혼에 깊은 인상을 준다."

덧붙이는 글 | 꼭 기사로 채택되기를 바래봅니다,

"가을은 모든 잎이 꽃이 되는 두 번째 봄"이라고 말한 알베르 카뮈가 생각나는 늦가을이다. 곱게 물든 단풍 꽃들이 지천에 가득한 24일 오후, 파주의 작은 책방 '나날'에는 단풍보다 더 고운 사람 꽃들이 찾아왔다. 오후 3시 김민영 작가(소피)의 <공부만 잘하는 괴물로 키울 수는 없습니다> 북토크가 예정돼 있었기 때문이다.일 년에 단 하루뿐인 결혼 기념일마저 뒤로 미룬 채, 아이를 잘 키우고 싶은 간절한 마음 하나로 걸음 해주신 부부도 왔다. 어렵고 힘든 교육현장의 무게를 견뎌내는 현직교사, 대입 이후 존재 이유를 찾지 못해 여전히 삶의 길을 묻고 있는 청년, 그리고 공교육 현장에 대한 실망이 크지만 여전히 공교육에 기대를 품은 채 여러 가지 이유로 힘들어하는 아들을 학교에 보내며 애태우는 학부모까지 다양한 사람들이 왔다. 고민의 결은 다르고 각자의 처지는 달랐으나 책방을 찾은 모두의 눈빛에는 더 좋은 교육에 대한 기대와 애정으로 가득했다.김민영 작가가 양일중학교에서 학생과 학부모 독서 토론을 하며 만난 귀한 인연도 왔다. 중학교 3학년 학생이다. 학교에서의 1년간의 독서 토론을 통해 "사물과 세상을 이런 관점으로도 바라볼 수 있구나라는 신선한 충격과 깨달음을 얻게 되었다"는 아이다. 작가를 자신의 인생 멘토라고 말하는 아이는 어머니께 학부모 독서 모임에 참여하기를 권유했으며, 아들의 제안을 받은 어머니는 현재학부모 독서 토론 활동에 참여하고 있다. 그 결과 엄마와 아들이 나란히 북토크에 참석하게 된 것이다. 부모와 자녀가 책을 통해 함께 성장하는 모습은 그 자체로 큰 감동이었다.김민영 작가는 세 자녀의 어머니다. 만연한 경쟁 교육 속에서 세 아이를 키워내는 일은 결코 쉽지 않았다. "아이를 대체 어떻게 키워야 하는가?"라는 근본적인 질문 앞에서 매일같이 길을 잃고 애태워야 했다. 그 끊임없는 고민의 과정에서 그녀가 찾아낸 답은 바로 '부모 성찰적 책 읽기'였다. 자녀를 키우며 어려운 상황에 직면할 때마다 그 문제를 해결하기 위한 다양한 책들을 읽었다. 그 책 읽기의 과정을 통해 그녀는 자신만의 확고한 교육 철학과 양육의 길을 발견했다. 그리고 자신처럼 경쟁 사회와 학벌 사회의 그늘 밑에서 자녀와의 갈등으로 고통받은 이들의 손을 잡기 시작했다. 13년 전, 안양에서 시작한 '우리들의 숨 쉬는 터전'(우숨터)이다.그는 이곳에서 부모들과 함께 책을 읽고 삶을 성찰하며 경쟁이라는 압박감이 만들어낸 부모와 자녀 간의 갈등을 지혜롭게 풀어가는 나눔을 이어오고 있다. 참된 교육을 향한 이 깊은 헌신은 '우숨터' 담장을 넘어 학교 현장까지 확장되었다. 현재 그녀는 학교 안에서 학생과 학부모가 함께하는 독서 모임을 이끌고 있으며 아이들이 스스로에 대한 확신을 품고 세상에 자기 목소리를 제대로 낼 수 있도록 '파워업 스피치 코칭' 강의도 함께 진행하고 있다.그가 이 모든 수고와 노력을 실행하는 이유는 대한민국 사회에서 아이와 학부모와 교사 모두가 경쟁이라는 괴물에 짓눌리지 않고 조금이라도 더 행복하고 안전한 환경에서 배우고 성장하기를 바라는 간절한 마음 때문이라고 한다.이렇게 몸이 열 개여도 부족한 분이 고양과 파주지역의 학부모와 교사, 학생들을 위해 나날 책방에서 북토크를 하러 와주었다. 참으로 감사한 일이다.김민영 작가는 '나는 왜 책을 읽기 시작했나?'와 '극심한 경쟁과 급변하는 세상에서 우리 아이가 어떤 사람이 되기를 바라는가?'라는 질문으로 북토크의 화두를 열었다. 대한민국에서 자식을 가진 부모는 누구나 한 번쯤 밤잠을 설치며 스스로에게 던져보았을 질문이었다.승자독식의 경쟁 교육이 기승을 부리는 이 사회에서 그 누구도 완전히 자유로울 수 없기 때문이다. 그녀 역시 세 아이를 키우며 수많은 시행착오를 겪었고 방향을 잃고 헤매던 순간마다 스스로에게 이 질문을 던졌다. 그리고 자신이 겪은 오류와 실수를 반성하며 얻은 지혜를 참석자들과 나눴다."자녀를 한 인간으로 대하며 사랑과 존중으로 키우는 것이야말로 길을 잃은 교육의 첫 단추"라고 강조했다. 그리고 기나긴 어둠 속에서 이러한 지혜를 얻도록 이정표가 되어 준 것은 바로 자신이 수없이 읽고 성찰해온 좋은 책들이었다고 고백했다.김민영 작가가 소개한 책들은 한결같이 아이를 대하는 어른들의 바른 시선과 부모로서, 교사로서 가져야 할 흔들리지 않는 교육 철학의 회복이었다. 그녀는 독일의 교육 전문가 볼프강 펠처가 쓴 '내 아이를 위한 부모의 작은 철학'에서 가슴을 치는 문장을 또박또박 읽어가며 소개한다.이 가슴 치는 문장을 들으며 모두 조용히 눈을 감고 자녀를 키우던 자신의 모습을 되돌아보는 것 같았다. 맞는 말이다. 이 땅의 아이는 어른의 욕망을 채우기 위해 태어난 존재가 아니다. 기쁨과 고통을 느끼며 자신의 삶을 스스로 개척하러 온 생생한 인간인 것이다. 그러나 많은 부모가 무의식중에 아이를 나의 연장선, 혹은 나의 미완성된 삶을 대신 완성해줄 존재로 생각한다. 아이가 부모의 소유물이 아니라 자신의 고유한 인생을 살기 위해 지구에 찾아온 전적으로 독립된 한 생명이라는 것을 깨우쳐 주고 있는 문장이다. 독립된 인격체로서 존중하고 환대하는 교육이 가정과 교실에서 시작되어야 함을 전달하고 있다.그녀는 또 에리히 프롬의 '나는 왜 무기력을 되풀이하는가'를 읽으며 느꼈던 감정을 토해냈다. 그녀의 가슴을 서늘하게 했던 문장을 옮겨 본다.우리 모두는 "그 함부로 대함의 결과는 참혹하다"에 모두 아프게 공감했다.마지막으로 엘렌 케이의 어린이의 세기다.얼마나 뼈아프고 가슴 저리는 문장인가? 이 문장은 곱씹어 읽을수록 가슴을 서늘하게 하면서도 동시에 어른으로서 우리가 아이들에게 어떤 존재가 되어야 하는지 명확한 이정표를 제시해준다. 어른들이 대수롭지 않게 여기는 찰나의 태도가 아이에게는 영혼의 깊은 흉터(트라우마)로 남는다는 경고다.그녀는 "지금 우리가 해야 하는 일은 무엇인가?"라는 질문을 던지며 북토크의 끝맺음을 향해 나아갔다. 초경쟁사회에서 아이들이 무엇을 위협받고 있는지, 그리고 한 인간이 살아가기 위해 정말로 필요한 것이 무엇인지, 근본부터 다시 돌아보아야 한다고 당부했다. 성적과 순위라는 차가운 잣대에 밀려 아이들의 존엄성과 생명력이 위협받는 현실 속에서 아이가 올바른 가치관과 균형 잡힌 세계관을 품은 단단한 사람으로 자라나도록 돕는 것이야말로 학교와 가정이 함께 다져야 할 토대라는 것이다.이날 작가가 쓴 책을 통해 우리에게 전하고자 한 것은 거창하거나 아득한 담론이 아니었다. 세 아이를 키우며 몸소 겪어낸 시행착오와 13년간 우숨터에서 부모와 아이들과 호흡하며 얻어낸 실천적 지혜의 정수였다. <공부만 잘하는 괴물로 키울 수는 없습니다>에는 부모와 아이가 길을 잃었을 때 함께 손잡고 길을 찾을 수 있도록 돕는 좋은 내용과 책들이 잘 정리되어 있다. 자녀교육 때문에 길을 잃고 있는 이 땅의 모든 부모들이, 그리고 교사들이 꼭 읽어봐야 할 좋은 책이다.